Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο

Την επίσημη έναρξη του νέου γύρου των απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο Ειδήσεων στη Βηρυτό, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός επιτίθεται στη λιβανική πρωτεύουσα.

«Ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ ξεκίνησε πριν από λίγο στην έδρα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, μετά την άφιξη των συμμετεχουσών αντιπροσωπειών», ανέφερε το πρακτορείο.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διαρκέσουν δύο ημέρες (Τρίτη και Τετάρτη) και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ βρίσκονται οι πρεσβευτές του Λιβάνου και του Ισραήλ, Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ και Γεχιέλ Λάιτερ. Τις ΗΠΑ, που ενεργούν ως διαμεσολαβητής εκπροσωπεί ο Ντάνιελ Χόλερ, ανώτερος σύμβουλος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν συμμετέχει σε αυτόν τον γύρο των διαπραγματεύσεων, καθώς καταθέτει στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν.

The fourth round of Israel-Lebanon talks is now taking place at the U.S. State Department in Washington. Today’s talks follow yesterday’s lightning phone-diplomacy between the U.S., Israel, the Lebanese government, and Lebanese Hezbollah, following Iran’s announcement that they… — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026



Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προέβη σε δηλώσεις, πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

Ακόμη μία παραβίαση εκεχειρίας

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Truth Social ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μην προχωρήσει «σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό». Επίσης ότι η Χεζμπολάχ από την πλευρά της θα «σταματήσει πλήρως τα πυρά».

Ωστόσο, σε όλη τη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Βηρυτό καθώς και οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του έλαβε έγκριση από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού, σε περίπτωση που η Χεζμπολάχ επιτεθεί σε ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του. Ωστόσο, αυτές οι συγκρούσεις θέτουν σε κίνδυνο συνολικά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν έχει δηλώσει ότι αν υπάρξει επίθεση στη Βηρυτό, θα βομβαρδίσει το βόρειο Ισραήλ.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές το βράδυ σκότωσαν τουλάχιστον έξι ανθρώπους στο νότιο τμήμα της χώρας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη διάρκεια της ημέρας σε 13, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Επίσης, η Χεζμπολάχ, η οποία αντιτίθεται στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με ρουκέτες σε ισραηλινό άρμα μάχης στη Χαντάθα. Υποστήριξε ότι ότι ενεργούσε ενάντια στην «προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων».

Ζοζέφ Αούν: Να μη διχαστούμε

Λίγο πριν ανακοινωθεί η έναρξη των διαπραγματεύσεων στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοσέφ Αούν, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Επίσης, προειδοποιώντας ενάντια σε εσωτερικές διαιρέσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη σταθερότητα της χώρας.

Σε ανάρτηση της λιβανέζικης προεδρίας στο X, ο Αούν δήλωσε ότι ο Λίβανος έχει δεσμευτεί να διατηρήσει την ειρήνη. Και πρόσθεσε ότι «όποιος τροφοδοτεί [τον διχασμό] παρέχει υπηρεσία στο Ισραήλ».

🔴 Lebanon’s President Joseph Aoun says negotiations are the only option to end the war with Israel 🔴 Power does not lie in fighting war but in courage to end it via negotiations, Aoun said 🔴 Lebanon’s army and security apparatuses constitute the foundation for preventing… pic.twitter.com/l9uANVqMWz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 2, 2026



Ο Αούν τόνισε ότι ο Λίβανος έχει χάσει περισσότερους από 3.000 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, με περίπου ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους και χιλιάδες σπίτια κατεστραμμένα.

«Δεν υπάρχει ορίζοντας για τον τερματισμό αυτής της κατάστασης», είπε. Επισήμανε ότι είναι καθήκον του κράτους να προστατεύει τους πολίτες του και «δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά η διαπραγμάτευση».

Ευρωπαϊκή καταδίκη για τις ισραηλινές επιθέσεις

Στο μεταξύ αυξάνεται το κύμα καταδίκης για τις επιθέσεις του Ισραήλ.

Israeli air attacks on southern Lebanon have continued, a day after US President Donald Trump said the ‘shooting’ would stop. The strikes targeted areas across the Nabatieh district, causing destruction and leaving several people injured. pic.twitter.com/xUFviADlom — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 2, 2026



Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία «καταδικάζει έντονα την αναζωπύρωση της βίας στο νότιο Λίβανο, με την επέκταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και των επιθέσεων της Χεζμπολάχ, και καλεί τα μέρη να σεβαστούν πλήρως την κατάπαυση του πυρός της 16ης Απριλίου».

Επισημαίνει ότι «η επέκταση της ισραηλινής χερσαίας εισβολής στο νότιο Λίβανο αποτελεί παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής του ακεραιότητας, εμποδίζει τις συνεχιζόμενες άμεσες συνομιλίες, επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση και υπονομεύει τις διεθνείς προσπάθειες για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός και της σταθερότητας στον Λίβανο».

Επίσης, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς κάλεσε το Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στην εκστρατεία του στο νότιο Λίβανο. Δήλωσε ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει την τελευταία κλιμάκωση στο νότιο τμήμα της χώρας με μεγάλη ανησυχία και προέτρεψε τη Χεζμπολάχ να καταθέσει τα όπλα της.