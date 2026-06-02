Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια

Αυστραλοί ακτιβιστές του Παγκόσμιου Στόλου Sumud (GSF), οι οποίοι συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και απελάθηκαν από το Ισραήλ, υπέβαλαν επίσημη αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι ακτιβιστές επέβαιναν στον στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και είχε στόχο να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα.

Οι συμμετέχοντες στον Στολίσκο για τη Γάζα έχουν καταγγείλει Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και κορυφαίους πολιτικούς για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια και συμπεριφορά σχετική με γενοκτονία.

The Global Sumud Flotilla has submitted an official communication to the International Criminal Court (ICC), saying Israeli military commanders and senior political leaders carried out torture, sexual violence, and abduction against participants. “The crimes detailed in the… pic.twitter.com/C8cN0ZjkMp — TRT World (@trtworld) June 2, 2026

«Συντονισμένη εκστρατεία βίας»

Οι Αυστραλοί ακτιβιστές αναφέρουν ότι αφότου απήχθησαν από τον ισραηλινό στρατό στα διεθνή ύδατα, υπέστησαν κακοποίηση. Υποστηρίζουν ότι ξυλοκοπήθηκαν, δέχτηκαν επίθεση με τέιζερ και δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση ενώ βρίσκονταν υπό ισραηλινή κράτηση.

Οι διοργανωτές του Στολίσκου αναφέρουν:

«Η επίσημη αναφορά που υποβλήθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις σοβαρές και εκτεταμένες κακοποιήσεις που διαπράχθηκαν εναντίον πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, γιατρών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης εκστρατείας βίας που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των αποστολών της άνοιξης του 2026».

Australian participants in the Gaza-bound Global Sumud Flotilla have joined a submission to the International Criminal Court, reporting being subjected to sexual abuse and torture while in Israeli captivityhttps://t.co/15yDluidV5 pic.twitter.com/XW5LFdnfQq — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 1, 2026



«Δεν πρόκειται μόνο για το τι έγινε στους συμμετέχοντες στον Στολίσκο για τη Γάζα», πρόσθεσαν σε ανάρτηση στο Instagram. «Πρόκειται και για τους χιλιάδες Παλαιστίνιους που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το ίδιο σύστημα κακοποίησης, ατιμωρησίας και βίας».

Και το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ

Ο φάκελος της προσφυγής περιλαμβάνει επίσης βίντεο με αποδεικτικά στοιχεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Ο Μπεν-Γκβιρ καυχήθηκε για την κακομεταχείριση και έδειξε ακτιβιστές με χειροπέδες, πεσμένους στα γόνατα, να κακοποιούνται και να προπηλακίζονται από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Πρόκειται για το βίντεο που προκάλεσε διεθνή οργή και καταδίκες, ενώ χώρες απαγόρευσαν στον Μπεν-Γκβιρ την είσοδο στο έδαφός τους. Μεταξύ αυτών και η Αυστραλία, που κατήγγειλε τη «σοκαριστική και απαράδεκτη» μεταχείριση των κρατουμένων.

Καταγγελίες για βασανισμούς

Σύμφωνα με τον Στολίσκο για τη Γάζα, τουλάχιστον 67 συμμετέχοντες στην αποστολή υπέστησαν τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Εξ αυτών, 12 άτομα να χρειάστηκαν νοσηλεία.

Μετά την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους, πολλοί ακτιβιστές έχουν δώσει μαρτυρίες για τις εμπειρίες τους στο Ισραήλ.

«Έμπαινες από μια πόρτα και μια ομάδα έξι ή επτά ατόμων σε χτυπούσαν ανελέητα μέχρι να βγεις από την άλλη πλευρά», είπε ο Ιταλός δημοσιογράφος και συμμετέχων στον στολίσκο Αλεσάντρο Μαντοβάνι. «Και μας έλεγαν: “Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ”».

Η Τζουλιέτ Λαμόντ, Αυστραλή ακτιβίστρια, είπε: «Μας βασάνισαν. Με έριξαν κάτω, με έδεσαν με καλώδιο, μου έριχναν τόσο πολύ νερό για μια ώρα που νόμιζα ότι θα πνιγώ. Δέχτηκα σεξουαλική επίθεση σε αυτό το είδος θαλάμου βασανιστηρίων».

Ο διοργανωτής του Στολίσκου για τη Γάζα, Τιάγκο Άβιλα, τόνισε: «Άνθρωποι βιάστηκαν, άνθρωποι βασανίστηκαν, άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με τους χειρότερους δυνατούς τρόπους. Και το χειρότερο είναι να ξέρεις ότι κάνουν πολύ χειρότερα με τους Παλαιστίνιους».

Αρνούνται τις κατηγορίες

Αυτή η προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι έχει συμπεριλάβει το Ισραήλ στη μαύρη λίστα του 2026 για χώρες ένοχες για διάπραξη σεξουαλικής βίας σε ζώνες συγκρούσεων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επικαλέστηκε τεκμηριωμένα «μοτίβα σεξουαλικής βίας» κατά κρατουμένων, οδηγώντας στην καταχώριση της Ισραηλινής Υπηρεσίας Φυλακών στη μαύρη λίστα.

Επίσης, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει τις καταγγελίες για βία. Υποστηρίζουν ότι οι συμμετέχοντες στον Στολίσκο αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες.