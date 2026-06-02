Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 18:31

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια

Στην προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι Αυστραλοί καταγγέλλουν Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και κορυφαίους πολιτικούς για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια και συμπεριφορά σχετική με γενοκτονία.

Αυστραλοί ακτιβιστές του Παγκόσμιου Στόλου Sumud (GSF), οι οποίοι συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και απελάθηκαν από το Ισραήλ, υπέβαλαν επίσημη αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι ακτιβιστές επέβαιναν στον στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και είχε στόχο να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα.

Οι συμμετέχοντες στον Στολίσκο για τη Γάζα έχουν καταγγείλει Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και κορυφαίους πολιτικούς για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια και συμπεριφορά σχετική με γενοκτονία.

«Συντονισμένη εκστρατεία βίας»

Οι Αυστραλοί ακτιβιστές αναφέρουν ότι αφότου απήχθησαν από τον ισραηλινό στρατό στα διεθνή ύδατα, υπέστησαν κακοποίηση. Υποστηρίζουν ότι  ξυλοκοπήθηκαν, δέχτηκαν επίθεση με τέιζερ και δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση ενώ βρίσκονταν υπό ισραηλινή κράτηση.

Οι διοργανωτές του Στολίσκου αναφέρουν:

«Η επίσημη αναφορά που υποβλήθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις σοβαρές και εκτεταμένες κακοποιήσεις που διαπράχθηκαν εναντίον πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, γιατρών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης εκστρατείας βίας που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των αποστολών της άνοιξης του 2026».


«Δεν πρόκειται μόνο για το τι έγινε στους συμμετέχοντες στον Στολίσκο για τη Γάζα», πρόσθεσαν σε ανάρτηση στο Instagram. «Πρόκειται και για τους χιλιάδες Παλαιστίνιους που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το ίδιο σύστημα κακοποίησης, ατιμωρησίας και βίας».

Και το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ

Ο φάκελος της προσφυγής περιλαμβάνει επίσης βίντεο με αποδεικτικά στοιχεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Ο Μπεν-Γκβιρ καυχήθηκε για την κακομεταχείριση και έδειξε ακτιβιστές με χειροπέδες, πεσμένους στα γόνατα, να κακοποιούνται και να προπηλακίζονται από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Πρόκειται για το βίντεο που προκάλεσε διεθνή οργή και καταδίκες, ενώ χώρες απαγόρευσαν στον Μπεν-Γκβιρ την είσοδο στο έδαφός τους. Μεταξύ αυτών και η Αυστραλία, που κατήγγειλε τη «σοκαριστική και απαράδεκτη» μεταχείριση των κρατουμένων.

Καταγγελίες για βασανισμούς

Σύμφωνα με τον Στολίσκο για τη Γάζα, τουλάχιστον 67 συμμετέχοντες στην αποστολή υπέστησαν τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Εξ αυτών, 12 άτομα να χρειάστηκαν νοσηλεία.

Μετά την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους, πολλοί ακτιβιστές έχουν δώσει μαρτυρίες για τις εμπειρίες τους στο Ισραήλ.

«Έμπαινες από μια πόρτα και μια ομάδα έξι ή επτά ατόμων σε χτυπούσαν ανελέητα μέχρι να βγεις από την άλλη πλευρά», είπε ο Ιταλός δημοσιογράφος και συμμετέχων στον στολίσκο Αλεσάντρο Μαντοβάνι. «Και μας έλεγαν: “Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ”».

Η Τζουλιέτ Λαμόντ, Αυστραλή ακτιβίστρια, είπε: «Μας βασάνισαν. Με έριξαν κάτω, με έδεσαν με καλώδιο, μου έριχναν τόσο πολύ νερό για μια ώρα που νόμιζα ότι θα πνιγώ. Δέχτηκα σεξουαλική επίθεση σε αυτό το είδος θαλάμου βασανιστηρίων».

Ο διοργανωτής του Στολίσκου για τη Γάζα, Τιάγκο Άβιλα, τόνισε: «Άνθρωποι βιάστηκαν, άνθρωποι βασανίστηκαν, άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με τους χειρότερους δυνατούς τρόπους. Και το χειρότερο είναι να ξέρεις ότι κάνουν πολύ χειρότερα με τους Παλαιστίνιους».

Αρνούνται τις κατηγορίες

Αυτή η προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι έχει συμπεριλάβει το Ισραήλ στη μαύρη λίστα του 2026 για χώρες ένοχες για διάπραξη σεξουαλικής βίας σε ζώνες συγκρούσεων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επικαλέστηκε τεκμηριωμένα «μοτίβα σεξουαλικής βίας» κατά κρατουμένων, οδηγώντας στην καταχώριση της Ισραηλινής Υπηρεσίας Φυλακών στη μαύρη λίστα.

Επίσης, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει τις καταγγελίες για βία. Υποστηρίζουν ότι οι συμμετέχοντες στον Στολίσκο αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο
Εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, κατά παράβαση της εκεχειρίας, ανακοινώθηκε η έναρξη των νέων απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Έκκληση Αούν να μη διασπαστεί ο Λίβανος λόγω διχόνοιας.

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζει ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά όρια και αφορά την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

«Γ@μ… τρελέ!»:Το οργισμένο τηλεφώνημα Τραμπ στον Νετανιάχου – Ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι υπήρξε «παραγωγική» επικοινωνία με τον Νετανιάχου και συνεννόηση μέσω εκπροσώπων με τη Χεζμπολάχ για αμοιβαία παύση των επιθέσεων στον Λίβανο -

Αντριους Κουμπίλιους: Ετοιμη για υπογραφή η σύμβαση SAFE με την Ελλάδα
Ο επίτροπος Αμυνας μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα προβλήματα και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας - Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και οι προοπτικές ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 για αμοιβαία συνδρομή

New York Times: Οι εταιρείες της ΤΝ κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία των ΜΜΕ
«Οδεύουμε σε ένα μέλλον όπου θα υπάρχουν ολοένα και λιγότεροι δημοσιογράφοι», τονίζει ο επικεφαλής των NYT, καθώς οι εταιρείες της ΤΝ «κλέβουν ξεδιάντροπα την πνευματική ιδιοκτησία» των ΜΜΕ.

Ιράν: Για συμφωνία μιλά πάλι ο Τραμπ «την επόμενη εβδομάδα»
Συμφωνία με το Ιράν βλέπει πάλι ο Τραμπ, «την επόμενη εβδομάδα», καθώς θέλει να εξασφαλίσει «μερικά σημεία ακόμη», και γι’ αυτό, όπως ισχυρίζεται, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής το πράσινο φως.

Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;
Χιλιάδες φιγούρες του Star Wars φέρεται να θάφτηκαν μετά το κλείσιμο της Palitoy τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά αν ο θρύλος κρύβει πραγματικά έναν χαμένο συλλεκτικό θησαυρό

Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;
Ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αρνείται επίμονα» να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων, από τη διύλιση μέχρι την αντλία, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές

ΣτΕ: Επιστρέφουν τα μέτρα φύλαξης για την πρώην γραμματέα στελέχους της Siemens
Η πρώην γραμματέας δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενώπιον του οποίου προσέφυγε ζητώντας να ακυρωθεί η πράξη της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία έπαυσαν τα μέτρα ασφαλείας-προστασίας που της είχαν διατεθεί.

Καλαμάτα: «Πήγαμε κρυφά για καφέ και μας είπε τι περνούσε – Φοβόταν πάρα πολύ να φύγει απ’ αυτόν» – Τι λένε φίλες της 39χρονης
Ο φόβος κρατούσε κλειστό το στόμα της 39χρονης στην Καλαμάτα για χρόνια - Δεν θέλησε να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία και προτίμησε να μην ζητήσει βοήθεια από στενούς συγγενείς της

Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»
Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με τον αφθώδη πυρετό έκανε ο Παναγιώτης Δουδωνής, τονίζοντας ότι το νησί έχει υποστεί μια μεγάλη καταστροφή.

Το Ελ Νίνιο φέρνει καυτό καλοκαίρι, προειδοποιεί ο ΟΗΕ – Και το επόμενο μπορεί να είναι ακόμα θερμότερο
H άνοδος της θερμοκρασίας που φέρνει το Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες θα παραταθεί και το 2027, το οποίο ίσως σπάσει το ρεκόρ ζέστης το 2024,.

Baby botox και «περιποίηση βαμπίρ»: Πώς οι αισθητικές θεραπείες έγιναν το νέο φυσιολογικό
Οι αισθητικές θεραπείες κατά της γήρανσης, όπως το botox, που κάποτε συνδέονταν με τον πλούτο και τη διασημότητα, έχουν πλέον γίνει πιο συνηθισμένες. Πώς επηρεάζουν τα πρότυπα ομορφιάς;

Κυβέρνηση: Χωρίς… πυξίδα στα αχαρτογράφητα νερά του νέου πολιτικού σκηνικού
Σοβαρές ανατροπές στο σχεδιασμό της κυβέρνησης φέρνει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η «ανοιχτή πληγή» του Μαξίμου σε σχέση με Καραμανλή - Σαμαρά και το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο.

Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο
Ολυμπιακός: Τεράστια ζήτηση για τα νέα διαρκείας – Ξεπέρασαν τις 11.500 οι ανανεώσεις
Έντονη η ζήτηση των «ερυθρόλευκων» οπαδών για την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας τους, ενόψει της νέας σεζόν. Χαρακτηριστικό ότι μέχρι στιγμής ο αριθμός ξεπέρασε τις 11.500.

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;
Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Παναθηναϊκός: Προβλήματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο πριν τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό
Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκαν στον Παναθηναϊκό την Τρίτη και η συμμετοχή τους στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) είναι αμφίβολη.

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Αίτημα για κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Δημήτρης Μπιάγκης και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα
Σάλο έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που «κάρφωσε» ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να δώσει απαντήσεις, ενώ καλούν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει το αφεντικό της Intellexa για κατάθεση

Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
Η εμβληματική μπλε φανέλα με το Νο 10, την οποία φορούσε ο 17χρονος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχουν πουληθεί ποτέ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

