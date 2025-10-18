Γάζα: Το ΔΠΔ απέρριψε έφεση του Ισραήλ κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ
Το Ισραήλ ζήτησε από το ΔΠΔ να ασκήσει έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ, αλλά οι δικαστές αποφάσισαν ότι «το ζήτημα, όπως διατυπώθηκε από το Ισραήλ, δεν είναι εφέσιμο».
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) απέρριψε χθες Παρασκευή έφεση του Ισραήλ κατά απόφασης που επικύρωσε τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ (δεξιά, στη φωτογραφία αρχείου με τον Νετανιάχου, επάνω, από βίντεο του Reuters).
«Ποινική ευθύνη» για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από Νετανιάχου και Γκάλαντ
Τον περασμένο Νοέμβριο, το ΔΠΔ έκρινε πως υπήρχαν «βάσιμοι λόγοι» να πιστεύεται ότι Νετανιάχου και Γκάλαντ έχουν «ποινική ευθύνη» για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.
Η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης προκάλεσε οργή στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, οι οποίες έκτοτε έχουν επιβάλει κυρώσεις σε βάρος δικαστών του ΔΠΔ.
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την απόφαση «αντισημιτική» και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τη χαρακτήρισε «σκανδαλώδη».
Τον Μάιο, το Ισραήλ ζήτησε από το ΔΠΔ να ακυρώσει τα εντάλματα μέχρι να εξεταστεί άλλη προσφυγή στην οποία αμφισβητείται η δικαιοδοσία του.
Απόρριψη
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε αυτό το αίτημα στις 16 Ιουλίου, διαπιστώνοντας πως «δεν υπήρχε νομική βάση» για την ακύρωση των ενταλμάτων σύλληψης μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα της δικαιοδοσίας.
Μια εβδομάδα αργότερα, το Ισραήλ ζήτησε άδεια για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αλλά οι δικαστές αποφάσισαν χθες Παρασκευή ότι «το ζήτημα, όπως διατυπώθηκε από το Ισραήλ, δεν είναι εφέσιμο».
Πηγή: ΑΠΕ
