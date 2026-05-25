ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η «μάχη» για την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς δεν θα είναι εύκολη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά από ένα τριήμερο «μετωπικής» αντιπαράθεσης στη Βουλή με την κυβέρνηση, επανήλθε- αυτή τη φορά μέσω social media- με το «ιδεολογικό κείμενο της πολιτικής αλλαγής». Δεν είναι λίγοι πάντως αυτοί που εκτιμούν ότι μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης «σκιαγραφεί» το εκλογικό δίπολο που θα θέσει επί τάπητος το επόμενο διάστημα. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία κίνηση που γίνεται μόλις λίγα 24ωρα μετά την ίδρυση του κόμματος Καρυστιανού και μόλις λίγα 24ωρα πριν την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα.

Με ένα εκτενέστατο κείμενο, που τιτλοφορείται «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο. Όχι πια στο όνομά μας η παρακμή των θεσμών, οι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα, μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια», ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απευθυνόμενος στους πολίτες, επιχειρεί να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης έναντι της Νέας Δημοκρατίας.

Το κατά Ανδρουλάκη «μανιφέστο»

Μέσα σε 1.100 λέξεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε ένα προσκλητήριο συσπείρωσης προς τους προοδευτικούς πολίτες στο δρόμο προς τις κάλπες.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με κεντρικές λέξεις το «μαζί» και το «όχι στο όνομά μας», έδωσε το σύνθημα της πολιτικής αλλαγής και του «μετώπου μαζί με την κοινωνία».

Ο ίδιος, εξαπολύοντας δριμύ κατηγορώ εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, στηλίτευσε μεταξύ άλλων τις ανισότητες, την ανασφάλεια και την έλλειψη προοπτικής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται το κυβερνών κόμμα απέναντι στο κράτος και τους θεσμούς.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε να περιέγραψε τις συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην κοινωνία και την οικονομία

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για τον λαό και τη χώρα» σημείωσε με νόημα.

Υποστήριξε ότι τον τελικό λόγο πρέπει να τον έχει η κοινωνία, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η χώρα βρίσκεται σε σημείο καμπής.

Αναφερθείς στα πρόσφατα γεγονότα της Βουλής, δήλωσε ότι η υποβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας δεν είναι μια αφηρημένη θεσμική συζήτηση, αλλά «σημαίνει κράτος χωρίς κανόνες, άρα κράτος που ευνοεί πάντα τους ισχυρούς». Έκανε, δε, λόγο για ένα κράτος χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, την απουσία της οποίας η πλειοψηφία των πολιτκών συναντά καθημερινά: «στο τραπέζι της οικογένειας. Στον λογαριασμό του ρεύματος. Στην τιμή του σούπερ μάρκετ». Ειδική αναφορά έκανε στους νέους ανθρώπους και στα αδιέξοδα που βιώνουν λόγω του πελατειακού κράτους.

Το «διακύβευμα»

Την ίδια ώρα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες, όπως είπε, «αποδυναμώνονται συστηματικά». Επέμεινε, δε, στα κυβερνητικά αδιέξοδα, εξηγώντας ότι οι Έλληνες πολίτες, λόγω της απουσίας ελεγκτικών μηχανισμών και της έλλειψης σύγκρουσης με τα καρτέλ, έχουν φτάσει σε σημείο να πληρώνουν βασικά αγαθά πολύ ακριβότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ταυτόχρονα, δεν παρέλειψε σε αυτό το ιδεολογικό κείμενο, να μιλήσει για τη λειτουργία των θεσμών, υπογραμμίζοντας πως «όταν η Δικαιοσύνη λειτουργεί με πιέσεις από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, το μήνυμα που περνά στην κοινωνία είναι καταστροφικό».

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης όρισε το διακύβευμα, που κατά τον ίδιο, πρέπει να έχουν οι επόμενες κάλπες.

«Γιατί όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή, δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμωρησία» έγραψε με έμφαση, ενώ χαρακτήρισε «πραγματικό πατριωτισμό» το να απαιτούν οι πολίτες «θεσμούς που λειτουργούν, με διαφάνεια, λογοδοσία και ισονομία».

Στη συνέχεια «ξόρκισε» την Ελλάδα των χαμηλών προσδοκιών, ενώ επέμεινε ότι «η απογοήτευση δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδράνεια» αλλά σε συλλογική βούληση και δράση. «Ο αγώνας για το κράτος δικαίου είναι μάχη για τον μισθό, για το κόστος ζωής, για τη νέα γενιά και για την εθνική ισχύ της πατρίδας μας. Είναι μια μάχη για τη ζωή μας. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μαζί» επισήμανε.

Κριτική στον Τσίπρα αλλά «μονομέτωπο» στη ΝΔ

Η επίσημη πρώτη του κόμματος Τσίπρα αποτελεί πεδίο συζήτησης για τους παροικούντες την πράσινη Ιερουσαλήμ. Εδώ και αρκετό καιρό, η ηγεσία του κόμματος «χαρτογραφούσε» τις επόμενες κινήσεις της με έναν διπλό ορίζοντα. Αφενός, την κυριαρχία στην «πολυκατοικία» της προοδευτικής παράταξης, αφετέρου, τη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Όπως σχολίαζαν στελέχη του Κινήματος, το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στον «μονομέτωπο» αγώνα απέναντι στη ΝΔ. Βέβαια, θα επιλέγει να «καρφώνει» σε συγκεκριμένα σημεία τον πρώην πρωθυπουργό, προκειμένου να μην του επιτρέψει να διευρύνει τον «ζωτικό» εκλογικό του χώρο.

Το στίγμα του κόμματος έδωσε εχθές, μιλώντας στο mega, ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι κόμματα προσωποπαγή, συνήθως είναι βραχύβια. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο αντίπαλός του ΠΑΣΟΚ «δεν είναι ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι η κα. Καρυστιανού. Αλλά η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι «εδώ και λίγες μέρες προαναγγέλλονται αποτελέσματα δημοσκοπήσεων πριν καν αυτές διενεργηθούν» και έκανε λόγο για συγκεκριμένες στοχεύσεις. «Το ότι ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ… καταρρέει, το έχουμε ζήσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα και συνεχώς διαψεύδεται. Είναι ο μύχιος πόθος του κατεστημένου», είπε. Συγχρόνως, επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να πάρει από διαφορετικές εκλογικές δεξαμενές. «Και από την αριστερά, και από την κεντροδεξιά. Άνθρωποι που διαχρονικά ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία επί Κωνσταντίνου και Κώστα Καραμανλή, τους εκφράζουν σήμερα ο Γεωργιάδης και ο Βορίδης; Ο κόσμος, όμως, έχει ένστικτο και βλέπει ποιος στέκεται σήμερα απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και ποιον πολεμάει αυτό το καθεστώς» κατέληξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.