Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές

Ενενήντα δύο άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές εξτρεμιστές διέσωσαν στρατεύματα στη μαστιζόμενη από συγκρούσεις βορειοανατολική περιοχή της Νιγηρίας, δήλωσε ο στρατός της χώρας.

Οι απαχθέντες – 52 άνδρες, 33 γυναίκες και επτά παιδιά – διασώθηκαν κατά μήκος του δρόμου Μπουρατάι-Καμούγια στην περιοχή Μπιου της πολιτείας Μπορνό, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του στρατού, Σάνι Ούμπα.

Οι μαχητές «οδήγησαν με τη βία» τα θύματά τους από τον δρόμο και στην άγρια ​​φύση πριν αναχαιτιστούν από τους στρατιώτες, δήλωσε ο Σάνι Ούμπα.

«Συγκεντρώνοντας τους τρομοκράτες σε μια καλά συντονισμένη καταδίωξη προς την ευρύτερη περιοχή Μανγκάρι-Ντόρα, τα στρατεύματα της επιχείρησης HADIN KAI αντιμετώπισαν τους αντάρτες και τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν τους αιχμαλώτους τους και να φύγουν σε σύγχυση», είπε.

Ο στρατός δεν διευκρίνισε για πόσο καιρό οι διασωθέντες ήταν αιχμάλωτοι.

Τζιχαντιστές και ληστές

Οι ένοπλες ομάδες που δρουν στη βόρεια Νιγηρία περιλαμβάνουν την Μπόκο Χαράμ και μια αποσχισθείσα οργάνωση που συνδέθηκε με την ομάδα του Ισλαμικού Κράτους. Εκτείνονται σε τεράστιες περιοχές. Επίσης, πολυάριθμες εγκληματικές ομάδες ειδικεύονται σε απαγωγές για λύτρα. Αυτοί γενικά ονομάζονται «ληστές».

Η περίπλοκη κρίση ασφαλείας της Νιγηρίας έχει προκαλέσει θανάτους χιλιάδων ανθρώπων, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Την περασμένη εβδομάδα, η χώρα της Δυτικής Αφρικής δήλωσε ότι μια κοινή επιχείρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της ομάδας ISIS έχει σκοτώσει πάνω από 170 μαχητές. Πριν από αυτό, η Νιγηρία ανακοίνωσε τη δολοφονία του Αμπού Μπακρ αλ-Μαϊνούκι και του Αμπντ-αλ Ουαχάμπ, κορυφαίων ηγετών της εξτρεμιστικής ομάδας.