newspaper
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τριάντα αλιείς και υλοτόμοι δολοφονήθηκαν στη Νιγηρία από τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 04:04

Τριάντα αλιείς και υλοτόμοι δολοφονήθηκαν στη Νιγηρία από τρομοκράτες της Μπόκο Χαράμ

Κατά τη διάρκεια δυο ξεχωριστών επιθέσεων στην πολιτεία Μπόρνο, 33 άτομα δολοφονήθηκαν στη Νιγηρία από τρομοκράτες.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τζιχαντιστές της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ δολοφόνησαν 33 αλιείς και υλοτόμους κατά τη διάρκεια δυο διακριτών επιθέσεων στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, δήλωσαν χθες Τετάρτη πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κι εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν αφότου ξέσπασε η εξέγερση των τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ—η οποία αργότερα διασπάστηκε, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί η αντίπαλη οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ)—πριν από 17 χρόνια.

Η αναζωπύρωση των επιθέσεων των τζιχαντιστών τους τελευταίους μήνες ώθησε τον νιγηριανό στρατό να ενισχύσει τη συνεργασία του με τις ΗΠΑ. Το σαββατοκύριακο και στις αρχές της εβδομάδας, διεξήχθησαν κοινές αεροπορικές επιδρομές στην πολιτεία Μπόρνο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 175 τζιχαντιστές, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των κυβερνήσεων στην Αμπούτζα και στην Ουάσιγκτον.

Οι άμαχοι είναι στο στόχαστρο των τρομοκρατών

Τη Δευτέρα, δυο επιθέσεις τζιχαντιστών στοίχισαν τη ζωή σε 27 αλιείς στην περιοχή Μάφα και έξι υλοτόμων στη Ντίκουα, ανέφεραν πηγή του AFP σε παραστρατιωτική οργάνωση που πολεμά εναντίον τους και μέλος συνδικαλιστικού φορέα.

«Τους ψαράδες σταμάτησαν μαχητές της Μπόκο Χαράμ κινούμενοι με μοτοσικλέτες δυο χιλιόμετρα από την πόλη Μάφα» και «δολοφόνησαν και τους 27», είπε ο Μπαμπακούρα Κολό, μέλος παραστρατιωτικής οργάνωσης, βοηθητικής του στρατού, που συμμετέχει σε αντιτζιχαντιστικές επιχειρήσεις.

Ο Αμπντουλαχί Σάνι, στέλεχος συνδικάτου αλιέων στη Μαϊντουγκούρι, την πρωτεύουσα της πολιτείας, περίπου πενήντα χιλιόμετρα από τη Μάφα, έδωσε τον ίδιο απολογισμό.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, έξι υλοτόμοι δολοφονήθηκαν από μέλη της Μπόκο Χαράμ καθώς μάζευαν ξύλα για θέρμανση σε περιοχή έξω από το χωριό Μαλάμ Μάτζα, στη γειτονική περιοχή Ντίκουα, σύμφωνα με τον κ. Κολό.

Οι υλοτόμοι ήταν ανάμεσα στους εσωτερικά εκτοπισμένους λόγω της δράσης των τζιχαντιστών και ζούσαν σε καταυλισμούς στην πόλη Ντίκουα, 90 χιλιόμετρα από τη Μαϊντουγκούρι, πρόσθεσε ο ίδιος.

Χιλιάδες οι εκτοπισμένοι Νιγηριανοί

Τζιχαντιστές βάζουν στο στόχαστρο ολοένα πιο συχνά άμαχους στην περιοχή—υλοτόμους, αγρότες, αλιείς, κτηνοτρόφους, εμπόρους παλιοσίδερων…—κατηγορώντας τους πως δίνουν πληροφορίες στον στρατό γι’ αυτούς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Πριν από δύο εβδομάδες, μαχητές της Μπόκο Χαράμ σκότωσαν 18 υλοτόμους έξω από το χωριό Αμπαράμ, στην περιοχή Μπάμα της ίδιας πολιτείας, της Μπόρνο, σύμφωνα με μέλη αντιτζιχαντιστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης και κατοίκους.

Οι περισσότεροι από τους εξαναγκαστικά εκτοπισμένους ζουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς και εξαρτώνται από τη βοήθεια διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων για τον εφοδιασμό με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Αλλά εξαιτίας της δραστικής μείωσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, έπειτα από περικοπές των χρηματοδοτήσεων από πολλά κράτη, μεγάλο μέρος τους αναγκάζεται να αναζητήσει τρόπους να επιβιώσει.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Wall Street
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

inWellness
inTown
Stream newspaper
Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
«Οικονομία της Γενοκτονίας» 21.05.26

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων

Λίγες μέρες μετά την αναστολή των κυρώσεων από δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, από τον κατάλογο των υπό κυρώσεις προσώπων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Στολίσκος για τη Γάζα 21.05.26

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος

Η Μαδρίτη καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ προτίθεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Κόσμος 20.05.26

Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Βρυξέλλες 20.05.26

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

Σύνταξη
«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα
Και από ΥΠΕΞ 20.05.26

«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα

Ανοιχτό «άδειασμα» Νετανιάχου και Σαάρ στον Μπεν-Γκβιρ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με την εξευτελιστική μεταχείριση δεμένων ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας.

Σύνταξη
Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα
Λατινική Αμερική 20.05.26 Upd: 20:54

Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα

Κλιμακώνει την πίεση ενάντια στην Κούβα η Ουάσιγκτον. Οι κατηγορίες εις βάρος του Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Και απειλούν ευθέως με επέμβαση.

Σύνταξη
«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
Μέση Ανατολή 20.05.26 Upd: 20:24

«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν έχει μείνει χωρίς καμία στρατιωτική ισχύ. «Όλα έχουν χαθεί», είπε. «Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, σχεδόν τα πάντα»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
«Οικονομία της Γενοκτονίας» 21.05.26

Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων

Λίγες μέρες μετά την αναστολή των κυρώσεων από δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, από τον κατάλογο των υπό κυρώσεις προσώπων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Στολίσκος για τη Γάζα 21.05.26

Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος

Η Μαδρίτη καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ προτίθεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα

Το πρώτο βήμα για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός έναν προκριματικό γύρο στο Τσάμπιονς Λιγκ έγινε με το τρόπαιο του Γιουρόπα στην Άστον Βίλα – Τώρα χρειάζεται την Κυριακή…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)
Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντία (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Σύνταξη
«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Google: Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά – Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο
Τεχνολογία 20.05.26

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά - Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο

Η Google αλλάζει τη μηχανή αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παρεμβαίνοντας στον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
«Ξέπλυμα» 20.05.26

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
Πόλεμος vs Ειρήνης 20.05.26

Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την παρουσία των Βανς, Ρούμπιο, Χέγκσεθ, Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)

Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
Πόλο 20.05.26

Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four

Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στους «8» του Champions League. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το ματς καθώς αμφότεροι έχουν προκριθεί στο final-4.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
HYSPLIT 20.05.26

Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική

Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.

Σύνταξη
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών

Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το φιλικό παιχνίδι, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με ανανεωμένη σύνθεση θα αγωνιστούν τελικά οι Ιταλοί και όχι με την Κ-21.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies