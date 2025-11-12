Οι αντιμαχόμενες τζιχαντιστικές ομάδες Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρικής (ISWAP) εμπλέκονται σε έντονες μάχες γύρω από τη λίμνη Τσαντ από τις 5 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα πάνω από 200 θανάτους εν μέσω μαχών για εδάφη, δικαιώματα αλιείας και διαδρομές λαθρεμπορίου στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Η Πολεμική Αεροπορία της Νιγηρίας πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές ακριβείας στις 10 Νοεμβρίου, εξουδετερώνοντας δεκάδες μαχητές της ISWAP στην πολιτεία Μπόρνο και καταστρέφοντας στρατόπεδα ληστών («Bandits»: Ληστές και απαγωγείς συνήθως με μηχανές που λεηλατούν χωριά) στις πολιτείες Κουάρα, Κατσίνα, Ζαμφάρα και Καντούνα.

Η βία έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό τοπικών κοινοτήτων, έχει επιδεινώσει την επισιτιστική ανασφάλεια στην περιοχή και έχει οδηγήσει σε αύξηση των περιπολιών της Πολυεθνικής Κοινής Δύναμης χωρίς άμεση παρέμβαση.

Πιθανότητα μεγάλης κλίμακας σύγκρουση στη Νιγηρία

Σημαντική κινητοποίηση μαχητών της Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρικής (ISWAP) έχει παρατηρηθεί στον άξονα της λίμνης Τσαντ. Η ιστοσελίδα Zagazola αναφέρει ότι οι μαχητές προχωρούν από τουλάχιστον δύο μέτωπα, υποδηλώνοντας μια πιθανή μεγάλης κλίμακας σύγκρουση με μια αντίπαλη φατρία της Boko Haram που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Η ανανέωση των εντάσεων ακολουθεί πρόσφατες συγκρούσεις στις οποίες το ISWAP υπέστη επιχειρησιακές ήττες που αποδίδονται σε ενέδρες της φατρίας της Μπόκο Χαράμ που είναι πιστή στον Αμπού Μουσάμπ Αλ-Μπαρναουί και τον Μπακούρα Ντόρο, γνωστό και ως Αμπού Ουμάιμα.

Οι Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος ως Τακφιριστές

Το κίνητρο πίσω από τις δολοφονίες χριστιανών και μουσουλμάνων από την Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρική – ISWAP πηγάζει από την εξτρεμιστική ιδεολογία τους για την ισλαμοποίηση της Νιγηρίας, δήλωσε ο εκτελεστικός γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRC), Τόνι Οτζούκγου (SAN), σύμφωνα με το νιγηριανό μέσο The Nation.

Ο Οτζούκου εξήγησε ότι οι ομάδες αυτές θεωρούν ορισμένους Νιγηριανούς μουσουλμάνους «απίστους» (σ.σ. Καφίρ οι άπιστοι, Τακφιριστές αυτοί που θεωρούν τους άλλους απίστους που οφείλουν να εκτελέσουν) και, ως εκ τούτου, νόμιμους στόχους, όπως και τους χριστιανούς.

«Η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρική πιστεύουν ότι ορισμένοι Νιγηριανοί μουσουλμάνοι δεν είναι αληθινοί μουσουλμάνοι και, ως εκ τούτου, πρέπει να σκοτωθούν όπως οι χριστιανοί, εξ ου και οι επιθέσεις τους σε τζαμιά και εκκλησίες.

Αυτό έχει οδηγήσει στη δολοφονία χριστιανών και μουσουλμάνων που δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Ο κοινός εχθρός εδώ είναι η Μπόκο Χαράμ, η οποία σκοτώνει τόσο χριστιανούς όσο και μουσουλμάνους στη Νιγηρία για θρησκευτικούς λόγους», είπε.

Ο Οτζούκου μίλησε χθες στην Αμπούτζα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Πίνακα Ελέγχου της Κατάστασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον Οκτώβριο του 2025 από την NHRC. Είπε ότι η απειλή των ΗΠΑ να παρέμβουν στις δολοφονίες στη Νιγηρία θα πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να επανεκτιμήσει την αντιτρομοκρατική της στρατηγική.

NAF UPSCALES PRECISION STRIKES, NEUTRALISES ISWAP AND BANDITS IN BORNO, KWARA, KATSINA, ZAMFARA, AND KADUNA STATES The Nigerian Air Force (NAF) has intensified its counterterrorism and counter-banditry operations nationwide with a series of precision airstrikes that neutralised… pic.twitter.com/uNowyc9KRH — UNCLE DEJI™️ (@DejiAdesogan) November 10, 2025

Η διάσπαση και ο «εμφύλιος»

Η περιοχή της λίμνης Τσαντ, που συνορεύει με το Καμερούν και το Τσαντ, είναι γνωστή ως προπύργιο όπου ένοπλες ομάδες επιβάλλουν «φόρους» στους κατοίκους για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Οι δύο ομάδες εμπλέκονται σε έναν σχεδόν εμφύλιο πόλεμο για την κυριαρχία από τη διάσπασή τους το 2016.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) εκτιμά ότι η εξτρεμιστική βία τα τελευταία 16 χρόνια έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει περίπου 2 εκατομμύρια άτομα.

Μεταξύ τους το Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρικής θεωρείται πιο… «μετριοπαθές» από τη Μπόκο Χαράμ, με την διάσπαση έχει ως αφορμή την ακραία βία της τελευταίας. Η Μπόκο Χαράμ την δεδομένη στιγμή είναι πιο δυνατή από το Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρικής και έχει καταλάβει πολλά από τα εδάφη που ήλεγχε.