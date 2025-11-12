newspaper
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι αντιμαχόμενες τζιχαντιστικές ομάδες Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρικής (ISWAP) εμπλέκονται σε έντονες μάχες γύρω από τη λίμνη Τσαντ από τις 5 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα πάνω από 200 θανάτους εν μέσω μαχών για εδάφη, δικαιώματα αλιείας και διαδρομές λαθρεμπορίου στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Η Πολεμική Αεροπορία της Νιγηρίας πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές ακριβείας στις 10 Νοεμβρίου, εξουδετερώνοντας δεκάδες μαχητές της ISWAP στην πολιτεία Μπόρνο και καταστρέφοντας στρατόπεδα ληστών («Bandits»: Ληστές και απαγωγείς συνήθως με μηχανές που λεηλατούν χωριά) στις πολιτείες Κουάρα, Κατσίνα, Ζαμφάρα και Καντούνα.

Η βία έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό τοπικών κοινοτήτων, έχει επιδεινώσει την επισιτιστική ανασφάλεια στην περιοχή και έχει οδηγήσει σε αύξηση των περιπολιών της Πολυεθνικής Κοινής Δύναμης χωρίς άμεση παρέμβαση.

Πιθανότητα μεγάλης κλίμακας σύγκρουση στη Νιγηρία

Σημαντική κινητοποίηση μαχητών της Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρικής (ISWAP) έχει παρατηρηθεί στον άξονα της λίμνης Τσαντ. Η ιστοσελίδα Zagazola αναφέρει ότι οι μαχητές προχωρούν από τουλάχιστον δύο μέτωπα, υποδηλώνοντας μια πιθανή μεγάλης κλίμακας σύγκρουση με μια αντίπαλη φατρία της Boko Haram που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Η ανανέωση των εντάσεων ακολουθεί πρόσφατες συγκρούσεις στις οποίες το ISWAP υπέστη επιχειρησιακές ήττες που αποδίδονται σε ενέδρες της φατρίας της Μπόκο Χαράμ που είναι πιστή στον Αμπού Μουσάμπ Αλ-Μπαρναουί και τον Μπακούρα Ντόρο, γνωστό και ως Αμπού Ουμάιμα.

Οι Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος ως Τακφιριστές

Το κίνητρο πίσω από τις δολοφονίες χριστιανών και μουσουλμάνων από την Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρική – ISWAP πηγάζει από την εξτρεμιστική ιδεολογία τους για την ισλαμοποίηση της Νιγηρίας, δήλωσε ο εκτελεστικός γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRC), Τόνι Οτζούκγου (SAN), σύμφωνα με το νιγηριανό μέσο The Nation.

Ο Οτζούκου εξήγησε ότι οι ομάδες αυτές θεωρούν ορισμένους Νιγηριανούς μουσουλμάνους «απίστους» (σ.σ. Καφίρ οι άπιστοι, Τακφιριστές αυτοί που θεωρούν τους άλλους απίστους που οφείλουν να εκτελέσουν) και, ως εκ τούτου, νόμιμους στόχους, όπως και τους χριστιανούς.

«Η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρική πιστεύουν ότι ορισμένοι Νιγηριανοί μουσουλμάνοι δεν είναι αληθινοί μουσουλμάνοι και, ως εκ τούτου, πρέπει να σκοτωθούν όπως οι χριστιανοί, εξ ου και οι επιθέσεις τους σε τζαμιά και εκκλησίες.

Αυτό έχει οδηγήσει στη δολοφονία χριστιανών και μουσουλμάνων που δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Ο κοινός εχθρός εδώ είναι η Μπόκο Χαράμ, η οποία σκοτώνει τόσο χριστιανούς όσο και μουσουλμάνους στη Νιγηρία για θρησκευτικούς λόγους», είπε.

Ο Οτζούκου μίλησε χθες στην Αμπούτζα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Πίνακα Ελέγχου της Κατάστασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον Οκτώβριο του 2025 από την NHRC. Είπε ότι η απειλή των ΗΠΑ να παρέμβουν στις δολοφονίες στη Νιγηρία θα πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να επανεκτιμήσει την αντιτρομοκρατική της στρατηγική.

Η διάσπαση και ο «εμφύλιος»

Η περιοχή της λίμνης Τσαντ, που συνορεύει με το Καμερούν και το Τσαντ, είναι γνωστή ως προπύργιο όπου ένοπλες ομάδες επιβάλλουν «φόρους» στους κατοίκους για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Οι δύο ομάδες εμπλέκονται σε έναν σχεδόν εμφύλιο πόλεμο για την κυριαρχία από τη διάσπασή τους το 2016.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) εκτιμά ότι η εξτρεμιστική βία τα τελευταία 16 χρόνια έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει περίπου 2 εκατομμύρια άτομα.

Μεταξύ τους το Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρικής θεωρείται πιο… «μετριοπαθές» από τη Μπόκο Χαράμ, με την διάσπαση έχει ως αφορμή την ακραία βία της τελευταίας. Η Μπόκο Χαράμ την δεδομένη στιγμή είναι πιο δυνατή από το Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρικής και έχει καταλάβει πολλά από τα εδάφη που ήλεγχε.

Vita.gr
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ
Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την FSB, η Μεγάλη Βρετανία και η Ουκρανία, ήθελαν να επιτεθούν με MiG31 σε βάση του ΝΑΤΟ δωροδοκώντας Ρώσους πιλότους με 3 εκατ. δολάρια και υπηκοότητα Δυτικών χωρών

Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα

Μετά από έξι χρόνια στην κεφαλή της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και έστειλε ένα μήνυμα ταπεινότητας προς όλους.

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Ποκρόφσκ: Eικόνες βγαλμένες από Mad Max – Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι [Βίντεο]
Εικόνες βγαλμένες από Mad Max στο Ποκρόφσκ - Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι

O ρωσικός στρατός καταγράφηκε σε μηχανοκίνητη επέλαση στο Ποκρόφσκ να κινείται αστραπιαία και άτακτα με μια σκηνή που θύμισε την κλασσική ταινία επιστημονικής φαντασίας

Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»
Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές στη Βενεζουέλα. Την ανάπτυξη του στρατού στη χώρα ανακοίνωσε ο Μαδούρο.

Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό
Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν όσες χώρες βρίσκονται στη «Δεξαμενή Αλληλεγγύης» αναλαμβάνοντας την μετεγκατάσταση προσφύγων στις χώρες τους ή το οικονομικό κόστος

Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ
Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ

Ο υπουργός Άμυνας δηλώνει ότι η χώρα βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου» μετά από επίθεση αυτοκτονίας που σκότωσε 12 και τραυμάτισε 27 έξω από το δικαστικό μέγαρο. Κορυφώνεται η κρίση με το Αφγανιστάν.

Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη
Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ
Ιστορικό λεύκωμα – Νίνα Σιμόν, Mπόουϊ, Μέρκιουρι και όλη η βασιλική οικογένεια της μουσικής στο φακό του Μπάρι Γουέντζελ

Από το πάρτι του Sgt Pepper's των Beatles στο βεστιάριο του Top of the Pops της Νταϊάνα Ρος, ο Μπάρι Γουέντζελ ήταν εκεί και το λεύκωμα Should've Been There το επιβεβαιώνει

Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…
Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…

Για κάτι παραπάνω από τρία δεκάλεπτα ο Άρης έδειχνε ότι μπορεί να κερδίσει την ισχυρή Μπασεκσεχίρ, όμως στην τελευταία περίοδο οι Τούρκοι πέτυχαν 15-0 σερί για να επικρατήσουν με 86-76 στο Παλέ.

Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του
Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του

Οι γονείς του παιδιού έκαναν αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ
Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την FSB, η Μεγάλη Βρετανία και η Ουκρανία, ήθελαν να επιτεθούν με MiG31 σε βάση του ΝΑΤΟ δωροδοκώντας Ρώσους πιλότους με 3 εκατ. δολάρια και υπηκοότητα Δυτικών χωρών

Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας
Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας

Οι παίκτες και οι προπονητές της εθνικής Νιγηρίας δεν πήραν μέρος στην προπόνηση της Τρίτης (11/11), ενόψει του κρίσιμου αγώνα πλέι οφ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Γκαμπόν

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση
Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

