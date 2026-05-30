Τουριστικό πλοίο βυθίστηκε στη Μαρμαρίδα – Σώοι οι 148 επιβάτες και το πλήρωμα
Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 148 άτομα, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά - Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά
Ώρες αγωνίας έζησαν 150 άτομα στα ανοιχτά της Μαρμαρίδας, στη νοτιοδυτική Τουρκία όταν το τουριστικό σκάφος «Big Boss Diamond», άρχισε να βυθίζεται κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκδρομής στη Μεσόγειο.
Στο «πειρατικό» (όπως ήταν γνωστό το συγκεκριμένο σκάφος λόγω της εμφάνισής του) επέβαιναν 148 άτομα, μεταξύ των οποίων και 20 παιδιά.
Η βύθιση του πλοίου συνέβη κοντά στο δημοφιλές Paradise Island, όταν το σκάφος παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα και άρχισε να εισρέει νερό στο εσωτερικό του. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, το «Big Boss Diamond» είχε βυθιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά, προκαλώντας πανικό στους επιβαίνοντες.
Οι 148 επιβάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα το σκάφος, με αρκετούς από αυτούς να βουτούν στη θάλασσα μέχρι να φτάσει βοήθεια. Ωστόσο, η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με το λιμενικό και παραπλέοντα σκάφη να συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης.
Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται οι δραματικές στιγμές, με το σκάφος να παίρνει επικίνδυνη κλίση και δεκάδες ανθρώπους να προσπαθούν να απομακρυνθούν με ασφάλεια.
Σε πλάνα μετά τη βύθιση του «Big Boss Diamond» διακρίνονται μόνο τα κατάρτια του πλοίου να εξέχουν από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ σωστικά και ιδιωτικά σκάφη επιχειρούν στην περιοχή.
