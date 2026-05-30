Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Φορτηγό με πρόσφυγες ανετράπη στον αυτοκινητόδρομο – Τουλάχιστον 18 νεκροί

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά και πέντε γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους και άλλα 35 τραυματίστηκαν, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε Αφγανούς πρόσφυγες που επέστρεφαν από το γειτονικό Πακιστάν ανατράπηκε το Σάββατο σε έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο στο ανατολικό Αφγανιστάν.

Το ατύχημα συνέβη στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, με την ανατολική πόλη Τζαλαλάμπαντ στην επαρχία Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με τον Αμπντούλ Μαλίκ Νιαζάι, εκπρόσωπο του κυβερνήτη της επαρχίας Λαγκμάν.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε κοντινά νοσοκομεία στο Νανγκαρχάρ για επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

Ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία, η οποία συνέβη στο τέλος της μουσουλμανικής γιορτής του Εϊντ αλ-Αντά, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με το Euronews, τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα είναι συχνό φαινόμενο σε ολόκληρο το Αφγανιστάν, κυρίως λόγω των κακοδιατηρημένων δρόμων μετά από δεκαετίες συγκρούσεων, της απερίσκεπτης οδήγησης και της γενικευμένης έλλειψης κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

At least 18 people, including children, were killed when a cargo truck carrying recently returned Afghan refugees from Pakistan overturned on a major highway in eastern Afghanistan, say authorities https://t.co/8IRukRgXr5 pic.twitter.com/ZssB6zNNuD — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 30, 2026

Οι συγκρούσεις Αφγανιστάν-Πακιστάν

Οι επιβάτες του λεωφορείου αποτελούσαν μέρος ενός πρόσφατου μαζικού κύματος εκατοντάδων χιλιάδων Αφγανών που επέστρεφαν από το Πακιστάν. Το 2023, οι αρχές στο Ισλαμαμπάντ ξεκίνησαν μια εκτεταμένη εκστρατεία καταστολής εναντίον των μεταναστών χωρίς έγγραφα, απελαύνοντας ή πιέζοντας τις οικογένειες να φύγουν. Το γειτονικό Ιράν ενέτεινε τις δικές του απελάσεις Αφγανών μεταναστών περίπου την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM), 447.400 Αφγανοί έχουν επιστρέψει από το Πακιστάν μόνο από την αρχή του τρέχοντος έτους. Λόγω αυτών των αυστηρότερων μεταναστευτικών πολιτικών, πολλές οικογένειες —συμπεριλαμβανομένων ατόμων που γεννήθηκαν στο Πακιστάν και ζούσαν εκεί για δεκαετίες— αναγκάζονται να επιστρέψουν στο Αφγανιστάν με όλα τα υπάρχοντά τους συσκευασμένα σε εμπορικά φορτηγά.

At least 18 people, including children, were killed when a cargo truck carrying recently returned Afghan refugees from Pakistan overturned on a major highway in eastern Afghanistan, say authorities https://t.co/8IRukRgXr5 pic.twitter.com/ZssB6zNNuD — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 30, 2026

Αυτό το τελευταίο περιστατικό ακολουθεί ένα εξίσου καταστροφικό ατύχημα τον Αύγουστο, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε Αφγανούς μετανάστες που επέστρεφαν από το Ιράν συγκρούστηκε με δύο άλλα οχήματα στο δυτικό Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 78 άτομα, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά.