Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας
Κόσμος 28 Μαρτίου 2026, 07:00

Συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, μεσολάβηση στον πόλεμο στο Ιράν – Το πυρηνικό Πακιστάν σε ασκήσεις ισορροπίας

Σε ρόλο ειρηνοποιού αγγελιοφόρου, το Πακιστάν ανέλαβε εν μέσω πολέμου τη δύσκολη αποστολή διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δοκιμάζοντας τα όρια της περιφερειακής του επιρροής

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
Η εισαγωγή-επισήμανση στην ανάρτηση στο Χ του υπουργού Εξωτερικών και αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, περί «περιττών εικασιών σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή» είχε ίσως περισσότερη βαρύνουσα σημασία από την επιβεβαίωσή του ότι η χώρα του -μια πυρηνική και περιφερειακή δύναμη- ανέλαβε την πιο δύσκολη στην παρούσα φάση αποστολή.

Δεν είναι άλλη από αυτήν του διαμεσολαβητή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ή επί το ακριβέστερο του ειρηνοποιού αγγελιοφόρου μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, έπειτα από ένα μήνα πολέμου και εν μέσω αμοιβαίας δυσπιστίας για τις πραγματικές προθέσεις της αντίπαλης πλευράς.

Η ανάληψη «της πρωτοβουλίας» -όπως τη χαρακτήρισε ο Ισάκ Νταρ- για την εξεύρεση  ειρηνικής λύσης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή φαντάζει κόντρα ρόλος, δεδομένης της παράλληλης σύγκρουσης του Πακιστάν με το Αφγανιστάν.

Την πακιστανική μεσολάβηση στηρίζουν πάντως «αδελφικές χώρες, όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος», όπως τόνισε ο Πακιστανός ΥΠΕΞ, αλλά και η Κίνα.

«Η κατάπαυση του πυρός και οι ειρηνευτικές συνομιλίες είναι τα πιο σημαντικά καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας», τόνισε ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ, Λιν Τζιαν.

Το Πεκίνο «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στην άμβλυνση των εντάσεων, στην αποκλιμάκωση της κατάστασης και στην αποκατάσταση του διαλόγου», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Κίνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τα αρμόδια μέρη.

Εν μέσω στρατηγικής αμφισημίας από πλευράς Ουάσιγκτον -που συγκεντρώνει κι άλλες δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου, εξετάζοντας σενάρια χερσαίων επιχειρήσεων επί ιρανικού εδάφους- τα μηνύματα παραμένουν θολά.

Το γεγονός ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε τρίτη φορά το τελεσίγραφο για επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, μέχρι τις 6 Απριλίου, δείχνει ότι στο διπλωματικό παρασκήνιο ίσως κάτι κινείται.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται», ανέφερε, και «πάνε πολύ καλά».

Μέχρι αποδείξεως του εναντίου, φυσικά…

Μεσολάβηση σε τεντωμένο σχοινί

Για την κυβέρνηση του Πακιστάν, η παρούσα κατάσταση αποτελεί μια άσκηση ισορροπίας εντός και εκτός των εθνικών συνόρων.

Η διαπραγματευτική θέση του βασίζεται στο ότι διατηρεί δεσμούς και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με σχεδόν όλα τα άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενα μέρη στην κρίση.

Με τις ΗΠΑ και ειδικά με τον Αμερικανό πρόεδρο -πέρυσι τον πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης, φέτος εντάχθηκε στο περιώνυμο Συμβούλιο Ειρήνης, ενώ έχει συνάψει συμφωνία με εταιρεία κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ.

Με το γειτονικό του Ιράν, φιλοξενώντας εδώ και δεκαετίες στην πακιστανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον την de facto διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης.

Με κράτη του Κόλπου, επισφραγίζοντας μάλιστα προ μηνών με αμυντική συμφωνία τις στενές διμερείς σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία.

Με την Τουρκία, με την οποία έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς.

Με την Κίνα, με την οποία συνδέεται με στρατηγική συνεργασία «παντός καιρού».

Αυτός ο συνδυασμός, μαζί με το γεγονός ότι το Πακιστάν δεν φιλοξενεί στα εδάφη του αμερικανικές βάσεις, επιτρέπει στο Ισλαμαμπάντ να προβάλλει ως εξισορροπημένος μεσολαβητής.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ και ο υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ είχαν μέσα στον τελευταίο μήνα «γαϊτανάκι» συνομιλιών -τηλεφωνικών και μη- με ομολόγους τους από τη Μέση Ανατολή.

Ο πανίσχυρος αρχηγός του στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ -κομβικός παράγοντας και για τις πολιτικές εξελίξεις στο Πακιστάν- μίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση.

Πλέον το Ισλαμαμπάντ προσφέρεται ακόμη ως πιθανός οικοδεσπότης για άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

Για να παραμείνουν δυνάμει πιθανές, λέγεται ότι πίεσε -μέσω Ουάσιγκτον- το Ισραήλ να αφαιρέσει τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ από τη λίστα στόχων.

Πρακτικά, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να γίνει μέρος της λύσης στον πόλεμο στο Ιράν, πριν αναγκαστεί να γίνει μέρος της κρίσης.

Προκλήσεις εντός και εκτός συνόρων

Με την οικονομία του σε εύθραυστη φάση σταθεροποίησης, αφού βρέθηκε στο χείλος του δημοσιονομικού γκρεμού, το Πακιστάν είναι ευάλωτο στις περιφερειακές γεωπολιτικές εντάσεις.

Εξαρτώμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου, ήδη ανακοίνωσε σειρά αυστηρών μέτρων λιτότητας, εν μέσω διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό και εκτίναξης των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Ήδη αυξημένη, η λαϊκή δυσαρέσκεια μόνο θα διογκωθεί με παράταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι φόβοι εντείνονται ότι τυχόν αποσταθεροποίηση στο Ιράν θα λειτουργήσει ως ντόμινο.

Στα πακιστανικά εδάφη ζει ο δεύτερος μεγαλύτερος πληθυσμός σιιτών στον κόσμο. Ήδη ξεσηκώθηκαν για τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, βυθίζοντας πρόσκαιρα σε αναταραχή τη χώρα.

Στα κοινά σύνορα με την Ισλαμική Δημοκρατία, μήκους 990 χιλιομέτρων, τα αυτονομιστικά πάθη των μειονοτικών Βελούχων κοχλάζουν, ενώ η καταπολέμηση της τρομοκρατίας στις παραμεθόριες περιοχές παραμένει ανοιχτή πρόκληση.

Στα βόρεια και βορειοδυτικά σύνορά του, εν τω μεταξύ, το Πακιστάν είναι σε «ανοιχτό πόλεμο» με το Αφγανιστάν υπό τους Ταλιμπάν, στο φόντο ενός όλο και πιο σύνθετου γεωπολιτικά περιφερειακού τοπίου.

Το χειρότερο σενάριο για το Ισλαμαμπάντ θα ήταν να συρθεί και σε μία ανεξέλεγκτη περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με εμπλοκή των αραβικών μοναρχιών του Κόλπου.

Πυρηνική δύναμη, το Πακιστάν -που συνδέεται από τον περασμένο Σεπτέμβριο με Συμφωνία Στρατηγικής Αμοιβαίας Άμυνας (SMDA) με τη Σαουδική Αραβία- προσπαθεί να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αναλαμβάνοντας πλέον ενεργό μεσολαβητική δράση.

Προσώρας, οι κινήσεις του -υπό τις «ευλογίες» και της Κίνας- δείχνουν προς μια πιθανή διπλωματική δίοδο, πλην όμως με εξαιρετικά αβέβαιες προοπτικές επιτυχίας.

Η τελευταία φορά άλλωστε που είχε καταφέρει κάτι ανάλογο ήταν τη μακρινή δεκαετία του 1970, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος στη μυστική διπλωματία που οδήγησε στην ιστορική επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα.

«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 28.03.26

«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;

Οι αναλυτές φοβούνται ότι το Ιράν εκμεταλλεύτηκε καλά ένα αδύναμο χαρτί, ενώ οι ΗΠΑ έπεσαν θύματα μιας καθοριστικής στρατηγικής αποτυχίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
Ισραηλινός στρατός 28.03.26

«Εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη» κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρήθηκε η αναχαίτισή του.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας
FBI 28.03.26

Στόχος σχεδίου δολοφονίας αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια

«Η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», ανακοίνωσε αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 28.03.26

«Αρχικές ενδείξεις» για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας» ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Μπαχρέιν: Ερευνα για τον θάνατο υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Μπαχρέιν 28.03.26

Θάνατος υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Διεξαγωγή «κατεπείγουσας έρευνας» για τον θάνατο στο Μπαχρέιν του 32χρονου σιίτη ακτιβιστή Μοχάμεντ Αλμοσάουι, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ζητά ΜΚΟ.

Σύνταξη
Ιράν: Ετοιμοι οι Χούθι να μπουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις
Αμεση εμπλοκή 28.03.26

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» οι Χούθι

Ετοιμοι να μπουν στον πόλεμο δηλώνουν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι στηρίζονται από το Ιράν, εγείροντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ισραήλ: Νεκρός και τραυματίες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν
Πυραυλικά πλήγματα 28.03.26

Φονική ιρανική επιδρομή στο Ισραήλ

Ενα άτομο σκοτώθηκε και δυο ακόμη τραυματίστηκαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, σε πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»
Κόσμος 27.03.26

Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»

Η εμμονή του Λευκού Οίκου να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις κοστίζει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια και ο μετρητής των δαπανών τρέχει ακόμα περισσότερο με τις εξελίξεις στο Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα
Κόσμος 27.03.26

Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα

Η κανονικοποίηση του πολέμου δεν απαιτεί την κατάργηση του διεθνούς δικαίου, αλλά την επείγουσα ανανέωσή του - και η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες
Κόσμος 27.03.26

Οι στόχοι του Ισραήλ στο Ιράν και οι δυσκολίες

Το Ιράν χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως «υπαρξιακή απειλή» από το Ισραήλ. Το Ισραήλ έθεσε σαφείς στόχους από την έναρξη του πολέμου, έχοντας ανάγκη τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προειδοποιεί για πραγματικό κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στον Λίβανο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκτιμά ότι, από τις 2 Μαρτίου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι - ένας στους πέντε κατοίκους του Λιβάνου - έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει
Οικονομία 28.03.26

Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει

Ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ πιστεύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Διπλωματία 28.03.26

Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας

Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους
Νόμος Χατζηδάκη 28.03.26

Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους

Ξεσηκωμό έχει προκαλέσει ρύθμιση στο ν/σ Χατζηδάκη για το Δημόσιο, που καταργεί τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ, οι οποίες εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές ασφαλισμένων.

Σύνταξη
Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Τα στοιχεία 28.03.26

Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων

Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Γιάννης Παπαδόπουλος
Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Fizz 28.03.26

Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή τον έπιασε να «καπνίζει κρακ» στο σπίτι της

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε το περιστατικό σε συνέντευξη για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «The Death & Life of Lamar Odom», που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Μαρτίου.

Σύνταξη
«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 28.03.26

«Μία απ’τις μεγαλύτερες στρατηγικές αποτυχίες της Δύσης»: Μήπως ο Τραμπ έχασε τη μπάλα στον πόλεμο με το Ιράν;

Οι αναλυτές φοβούνται ότι το Ιράν εκμεταλλεύτηκε καλά ένα αδύναμο χαρτί, ενώ οι ΗΠΑ έπεσαν θύματα μιας καθοριστικής στρατηγικής αποτυχίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της χώρας του από την Υεμένη
Ισραηλινός στρατός 28.03.26

«Εκτοξεύτηκε πύραυλος από την Υεμένη» κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρήθηκε η αναχαίτισή του.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας
FBI 28.03.26

Στόχος σχεδίου δολοφονίας αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια

«Η Επιχειρησιακή Δύναμη καταπολέμησης της τρομοκρατίας του FBI με ενημέρωσε ότι μια συνωμοσία κατά της ζωής μου ήταν έτοιμη να εκτελεστεί», ανακοίνωσε αμερικανίδα φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση για «σοβαρές» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ απευθύνει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 28.03.26

«Αρχικές ενδείξεις» για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που δίνουν λόγο αισιοδοξίας» ότι θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Μπαχρέιν: Ερευνα για τον θάνατο υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
Μπαχρέιν 28.03.26

Θάνατος υπό κράτηση σιίτη ακτιβιστή που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Διεξαγωγή «κατεπείγουσας έρευνας» για τον θάνατο στο Μπαχρέιν του 32χρονου σιίτη ακτιβιστή Μοχάμεντ Αλμοσάουι, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, ζητά ΜΚΟ.

Σύνταξη
Ιράν: Ετοιμοι οι Χούθι να μπουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις
Αμεση εμπλοκή 28.03.26

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» οι Χούθι

Ετοιμοι να μπουν στον πόλεμο δηλώνουν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι στηρίζονται από το Ιράν, εγείροντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι η χώρα του θα μπορούσε να μη βοηθήσει άλλα μέλη του ΝΑΤΟ αν το χρειαστούν
«Δεν ήταν εκεί» 28.03.26

Νέες απειλές Τραμπ κατά των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ

Το NATO «απλώς δεν ήταν εκεί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για την άρνηση συμμαχικών χωρών να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, απειλώντας να μην τους βοηθήσει η χώρα του στο μέλλον.

Σύνταξη
Ισραήλ: Νεκρός και τραυματίες σε πυραυλική επίθεση του Ιράν
Πυραυλικά πλήγματα 28.03.26

Φονική ιρανική επιδρομή στο Ισραήλ

Ενα άτομο σκοτώθηκε και δυο ακόμη τραυματίστηκαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, σε πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ιρανικές δυνάμεις.

Σύνταξη
Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»
Αθλητισμός & Σπορ 27.03.26

Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»

Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Σύνταξη
Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Υποχρεωτική χαρά 27.03.26

Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»
Κόσμος 27.03.26

Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»

Η εμμονή του Λευκού Οίκου να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις κοστίζει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια και ο μετρητής των δαπανών τρέχει ακόμα περισσότερο με τις εξελίξεις στο Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Σουρεάλ 27.03.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις κάποτε τον παρηγόρησε ντυμένος Λίνκολν ενώ έκλαιγε

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θυμάται τη σκηνή στο Lincoln που τον έκανε να καταρέυσει συναισθηματικά — και πώς ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις μπήκε στο καμαρίνι για να τον παρηγορήσει

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

