Κόσμος 15 Μαΐου 2026, 06:00

Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο φόντο τεκτονικών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, με την απρόβλεπτη πολιτική Τραμπ να προκαλεί έλλειμμα συμμαχικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Την προηγούμενη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επισκεφθεί το Πεκίνο το 2017, κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο, δεν υπήρχαν αμφιβολίες στη συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για το ποιος είχε το «πάνω χέρι».

Όμως μεταξύ της νυν και της ανερχόμενης υπερδύναμης στον πλανήτη, ήτοι των ΗΠΑ και της Κίνας, η διαφορά έχει μειωθεί κατά πολύ με το πέρασμα των χρόνων.

Τώρα, ως έχουν τα πράγματα στην απρόβλεπτη εποχή Τραμπ 2.0, το Πεκίνο φαντάζει τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σχεδόν πια ισότιμο.

Προφανώς οι ΗΠΑ παραμένουν η ισχυρότερη οικονομική, στρατιωτική και πυρηνική δύναμη στον πλανήτη και η Κίνα έχει ακόμη να ξεπεράσει αρκετά εμπόδια για να διεκδικήσει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.

Όμως η πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών φαντάζει πια φθίνουσα στα μάτια του Πεκίνου. Και όχι μόνο.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει τάχιστα και βίαια, η αμερικανική ηγεμονία και η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου είναι υπό αμφισβήτηση.

Σε αυτή τη σινοαμερικανική σύνοδο κορυφής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν βρισκόταν σε θέση ισχύος.

Πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ είδε να γίνονται μπούμερανγκ οι δασμοί ρεκόρ που επέβαλε στην Κίνα, υποχωρώντας τελικά μπροστά στους περιορισμούς του Πεκίνου στις σπάνιες γαίες.

Τώρα, η επίσκεψη του στον σημαντικότερο στρατηγικό αντίπαλο των ΗΠΑ με όρεξη για οικονομικά ντιλ ήλθε σε μια δύσκολη στιγμή για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Ο ίδιος είναι εγκλωβισμένος στον αδιέξοδο πόλεμο επιλογής που εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος έχει τώρα εξελιχθεί στην κρίση στα Στενά του Ορμούζ, με απρόβλεπτες συνέπειες για την αγορά ενέργειας, την επισιτιστική ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.

Αν και το αρνείται, ο Τραμπ χρειάζεται τον Σι Τζινπίνγκ να ασκήσει πιέσεις στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και την αποφυγή κατάρρευσης της ούτως ή άλλως «τρύπιας» εκεχειρίας.

Μοιραία, κάτι τέτοιο θα έχει κάποιο τίμημα -πολλοί φοβούνται την Ταϊβάν.

Στιγμιότυπο από την επίσημη υποδοχή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, την Πέμπτη, με ζητούμενο τη σταθεροποίηση των σινοαμερικανικών σχέσεων (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Κάνοντας την Κίνα «σπουδαία ξανά»

Η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ χαρακτηρίζει την Κίνα βασική αντίπαλο στην παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ.

Σε αυτό το φόντο συντελείται η στρατηγική στροφή των ΗΠΑ από την Ευρώπη στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Ζητούμενο είναι η ανάσχεση της στρατηγικής ανόδου του Πεκίνου.

Όμως στην περιοχή η εικόνα των ΗΠΑ γίνεται όλο και πιο αρνητική.

Όπως και στην Ευρώπη, υπάρχει απώλεια εμπιστοσύνης στην Ουάσιγκτον ως συμμάχου και εταίρου.

Προς επίρρωση, η φετινή «Έρευνα για την Κατάσταση της Νοτιοανατολικής Ασίας 2026» δείχνει, για πρώτη φορά, ότι οι ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν την κορυφαία γεωπολιτική ανησυχία.

Για το 51,9% των ερωτηθέντων -ειδικών και ατόμων με επιρροή- οι φόβοι για την αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι πια μεγαλύτεροι από αυτούς για την κινεζική επιθετικότητα στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Με 48,2% είναι στην τρίτη θέση, πίσω από τα διεθνή δίκτυα απάτης (51,4%).

Εν μέσω δε «βαθιάς ανησυχίας για την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων», αναφέρεται, το 52% δηλώνει ότι θα ευθυγραμμιζόνταν με την Κίνα, έναντι 48% με τις ΗΠΑ, εάν έπρεπε να επιλέξει.

Πιθανότατα τα ευρήματα θα ήταν πολύ χειρότερα για τον Τραμπ, εάν η ετήσια έρευνα του Κέντρου Μελετών ASEAN του Ινστιτούτου ISEAS-Yusof Ishak, που δόθηκε στη δημοσιότητα τον περασμένο μήνα, δεν είχε διεξαχθεί λίγο πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Υπάρχει «μια ισχυρή περιφερειακή προτίμηση για προβλεψιμότητα, πολυμερισμό και θεσμική σταθερότητα», αναφέρει.

«Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των θεσμών του, χωρίς να υπονομεύεται το παγκόσμιο σύστημα» αναδεικνύεται από τους ερωτηθέντες ως το κορυφαίο βήμα που θα πρέπει να κάνει η Ουάσινγκτον για την ενίσχυση των δεσμών.

Τα επόμενα δύο είναι η επιδίωξη ελεύθερου εμπορίου και στρατηγικών εταιρικών σχέσεων, αντί για τιμωρητικούς δασμούς, και ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας και της αυτονομίας της εξωτερικής πολιτικής των μελών της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, στις 14-15 Μαΐου (cnsphoto via REUTERS)

Μεταξύ κινεζικής «σφύρας» και «άκμονος» Τραμπ

Ακόμη και στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία πια αμφιταλαντεύονται, στους ρυθμούς αυτού που πολλοί αποκαλούν «διπλωματία μπαμπού».

Επιδιώκουν μια ευελιξία κινήσεων, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ενέτεινε τις συμμαχικές αβεβαιότητες και η ενεργειακή κρίση έχει φέρει οικονομίες, κυβερνήσεις και κοινωνίες στα «σχοινιά».

Εν μέσω κλιμακούμενων απειλών της πυρηνικής Βόρειας Κορέας, η Σεούλ είδε εν μία νυκτί να αποσύρονται, χωρίς διαβουλεύσεις, αμερικανικές δυνάμεις και συστοιχίες Patriot  από τη νοτιοκορεατική επικράτεια προς ενίσχυση του μετώπου κατά του Ιράν.

Η Ιαπωνία δέχθηκε ασφυκτικές πιέσεις από τον Τραμπ να εμπλακεί στον πόλεμο, με αξιώσεις του Αμερικανού προέδρου για την άμεση συγκρότηση μιας «ναυτικής συμμαχίας» μαζί με άλλες χώρες (βλέπε Ευρωπαίους) προς συνδρομή των ΗΠΑ στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Στο μεσοδιάστημα, οι 2.500 πεζοναύτες και τα πολεμικά πλοία που η Ουάσιγκτον μετακίνησε από την Οκινάουα στον Κόλπο ανήκουν στη δύναμη αποτροπής των κινεζικών απειλών προς την Ταϊβάν.

Η Μανίλα εν τω μεταξύ παρακολουθεί ανήσυχη την Κίνα να κατασκευάζει  τεχνητά νησιά στη Νότια Σινική Θάλασσα και να μετατρέπει υφάλους σε οχυρωμένες βάσεις, ακόμη και εντός της ΑΟΖ των Φιλιππίνων.

Στην ίδια την Ταϊβάν, τον πιο «αδύναμο» κρίκο στην περιοχή, οι αμφιβολίες για την στήριξη των Αμερικανών ενισχύουν τους κύκλους που υποστηρίζουν τους στενούς δεσμούς με την Κίνα -όπως κατέδειξε η επίσκεψη της επικεφαλής της αντιπολίτευσης τον Απρίλιο στο Πεκίνο και η αντίθεση του εθνικιστικού κόμματός της, Κουομιτάνγκ, στην έγκριση πρόσθετου αμυντικού προϋπολογισμού.

Για «Αυτοκτονία Υπερδύναμης» μιλά ο Τίμοθι Σνάιντερ, Αμερικανός ιστορικός και σφοδρός επικριτής της κυβέρνησης Τραμπ. «Είναι μια έννοια που βοηθά να κατανοήσουμε την προσέγγιση του καθεστώτος Τραμπ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο», εξηγεί, σκιαγραφώντας την παρακμή των ΗΠΑ.

Δεν είναι μόνο ο πόλεμος στο Ιράν, λέει, αλλά συνολικά οι πολιτικές του Τραμπ, ως «σύμπτωμα κάτι βαθύτερου: μιας συστηματικής αποδόμησης της αμερικανικής ισχύος από τους ίδιους τους Αμερικανούς».

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Η ενδεχόμενη και εξελισσόμενη σύγκλιση ΗΠΑ και Κίνας σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά πεδία, είναι κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τον κοινό τους συνομιλητή Βλαντιμίρ Πούτιν

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη
Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο
Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο τελούσε υπό κυρώσεις από την Κίνα εξαιτίας δηλώσεων που έκανε ως Γερουσιαστής εναντίον της Κίνας, αποφάσισε να μην άρει τις κυρώσεις αλλά να γράψει το όνομά του διαφορετικά

Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ
Κατά 11,4% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία και 8% ο Δείκτης Τιμών Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Μάρτιο. Προμήνυμα ανατιμήσεων στα ράφια.

Ουγγαρία: Η νέα ΥΠΕΞ επέκρινε τη Ρωσία για τις επιθέσεις με drone στην Υπερκαρπαθία
Η νέα ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας επέκρινε τη Ρωσία για τις πρόσφατες επιθέσεις στην ουκρανική περιφέρεια της Υπερκαρπαθίας, και κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στη Βουδαπέστη για να του πει ότι τις καταδικάζει.

Βολιβία: Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παραλύουν την πρωτεύουσα Λα Πας και συγκρούονται με την αστυνομία
Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας και, ζητώντας την παραίτηση του δεξιού προέδρου της χώρας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Ισραήλ: Εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη γιορτάζοντας την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματός της, σε μια επίδειξη δύναμης την οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν κατάφωρη πρόκληση.

Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε περιοχές της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 78 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 66 από την 9η Μαΐου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Κούβα: Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρίσκεται στην Αβάνα με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA
Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, επισκέφθηκε την Αβάνα και συνομίλησε με κουβανούς αξιωματούχους για θέματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

