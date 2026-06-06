Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν βρέφος κοντά στη Χεβρώνα με σφαίρα στο πρόσωπο – Τραυματίστηκαν και οι γονείς
Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον ενός αυτοκινήτου το οποίο οδηγούσε ο πατέρας και η μητέρα είχε το μωρό στην αγκαλιά της. Το μωρό πέθανε στο νοσοκομείο από σφαίρα στο σαγόνι
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To επτά μηνών μωρό Σαμ Φαχντ Αμπού Χαϊκάλ υπέκυψε το βράδυ της Παρασκευής από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος της οικογένειάς του στην Χεβρώνα, όπως μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA και επιβεβαιώνουν τρίτες πηγές από την Παλαιστίνη.
Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο μικρός Αμπού Χαϊκάλ, η μητέρα και ο πατέρας του τραυματίστηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις κατοχής άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματός τους το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή Τελ Ρουμέιντα, νότια της Χεβρώνας.
🚨 BREAKING: Seven month old infant Sam Fahd Abu Haikal was killed after Israeli forces opened fire on his family’s car in Hebron, occupied West Bank.
The infant was struck by a bullet that also wounded his mother, while his father was injured in the attack. pic.twitter.com/vbsK6xfP0j
— Gaza Notifications (@gazanotice) June 5, 2026
Το μωρό χτυπήθηκε με σφαίρα στο σαγόνι
Ο ανταποκριτής του WAFA ανέφερε ότι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν με αληθινά πυρά εναντίον του οχήματος της οικογένειας στη συνοικία Ουάντι αλ-Χαρίγια της Χεβρώνας, τραυματίζοντας σοβαρά τον μικρό, ο οποίος αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Η μητέρα και ο πατέρας του υπέστησαν μέτριους τραυματισμούς.
Ο πατέρας του βρέφους, Φαχντ Αμπντούλ Αζίζ Αμπού Χαϊκάλ, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Βηθλεέμ, ζει με τη σύζυγό του και τον γιο του στη Βηθλεέμ.
Ενώ η οικογένεια βρισκόταν καθ’ οδόν για να επισκεφθεί το σπίτι της μητέρας του στη συνοικία Τελ Ρουμέιντα στο κέντρο της Χεβρώνας, ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ με αληθινά πυρομαχικά εναντίον του οχήματός τους, τραυματίζοντας τον πατέρα στο χέρι και τη μητέρα με την ίδια σφαίρα που χτύπησε τον μικρό γιο τους, Σαμ, στο σαγόνι.
Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.
Νωρίτερα, ο Δρ Τάρεκ Μπαρμπαράουι, ο διευθυντής του δημόσιου νοσοκομείου της Χεβρώνας, είπε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το βρέφος νοσηλευόταν με σοβαρά τραύματα. Το μωρό υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο.
- Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν βρέφος κοντά στη Χεβρώνα με σφαίρα στο πρόσωπο – Τραυματίστηκαν και οι γονείς
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