newspaper
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.06.2026 | 15:19
Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εξέλιξη – Σηκώθηκε ελικόπτερο
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λίβανος: Δύο διασώστες νεκροί από πλήγμα του Ισραήλ κατά ασθενοφόρου στα νότια της χώρας
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 15:39

Λίβανος: Δύο διασώστες νεκροί από πλήγμα του Ισραήλ κατά ασθενοφόρου στα νότια της χώρας

Από την αρχή του πολέμου στις 2 Μαρτίου, τα πλήγματα του Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 130 διασώστες και μέλη ιατρικού προσωπικού

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πλήγμα του στρατού του Ισραήλ στοχοθέτησε σήμερα «απευθείας» ασθενοφόρο στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο διασώστες και να τραυματιστεί ένας τρίτος, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ πλήττει ασθενοφόρο

Το ασθενοφόρο ανήκει στην ένωση Ρισάλα, φίλα προσκείμενη στο κίνημα Αμάλ, που είναι σύμμαχος της Χεζμπολάχ, όπως διευκρίνισε το υπουργείο.

Από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 130 διασώστες και μέλη ιατρικού προσωπικού, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Το Ισραήλ έπληξε όχημα του στρατού του Λιβάνου – Δύο τραυματίες

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πόλη Ντεΐρ εζ-Ζαχράνι στα νότια είχε ως στόχο ένα από τα στρατιωτικά του οχήματα.

Η επιδρομή προκάλεσε τον τραυματισμό ενός αξιωματικού και ενός στρατιώτη, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στοχεύει αποκλειστικά την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ και όχι τον λιβανικό στρατό, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των δυόμισι ετών των συγκρούσεων οι επιθέσεις των IDF έχουν κατά καιρούς πλήξει μέλη του λιβανικού στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει την τελευταία επίθεση που προκάλεσε τον τραυματισμό των δύο Λιβανέζων στρατιωτών, ούτε την παρόμοια επίθεση που σημειώθηκε χθες στην ίδια περιοχή και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων δύο Λιβανέζων στρατιωτών.

IDF: Αναχαιτίστηκαν δύο ρουκέτες της Χεζμπολάχ

Δύο ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο προς την παραμεθόρια κοινότητα Μισγκάβ Αμ αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες από την επίθεση.

Στη Μισγκάβ Αβ είχαν ηχήσει οι σειρήνες.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην ΕΕ

Αγορά εργασίας: Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα αναβάθμιση από Santander – Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα αναβάθμιση από Santander – Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος

inWellness
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες
Κόσμος 03.06.26

Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες

Στις εκλογές του Μαρτίου, οι Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψαν το πιο χαμηλό ποσοστό τους από το 1903, όμως παρέμειναν μακράν το πρώτο κόμμα στην Δανία με 38 έδρες

Σύνταξη
Κουβέιτ: Ένας νεκρός και 63 τραυματίες ο απολογισμός από την ιρανική επίθεση – Βίντεο και φωτογραφίες
Νέα κλιμάκωση 03.06.26

Ένας νεκρός και 63 τραυματίες ο απολογισμός από την ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ - Βίντεο και φωτογραφίες

Χώρες του Κόλπου καταδίκασαν τα χτυπήματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Οι ιρανικές επιθέσεις έγιναν ως αντίποινα στα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν – Τα πάμε καλά με τον Χαμενεΐ, δεν αποκλείω να συναντηθούμε
Κόσμος 03.06.26

Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν – Τα πάμε καλά με τον Χαμενεΐ, δεν αποκλείω να συναντηθούμε

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με μια συμφωνία με το Ιράν - Δήλωσε ενοχλημένος αλλά όχι θυμωμένος με τον Νετανιάχου - Δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Χαμενεΐ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιράν: «Διαπραγματευόμαστε αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Νεκρός και τραυματίες στο Κουβέιτ από την ιρανική επίθεση
Σε τεντωμένο σχοινί 03.06.26

Ιράν: «Διαπραγματευόμαστε αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Νεκρός και τραυματίες στο Κουβέιτ από την ιρανική επίθεση

Ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και αναφορές για τραυματίες μετά την ιρανική επίθεση - Δεν κλείνει το παράθυρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παρά την ανταλλαγή πυρών

Σύνταξη
Ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει – Οι επιθέσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία
Ιράν 03.06.26

Ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει – Οι επιθέσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά το βράδυ της Τρίτης σηματοδοτώντας τις πιο σφοδρές επιθέσεις από τις 8 Απριλίου που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία - Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον Τραμπ που παγιδεύτηκε στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη
Ρωσία 03.06.26

Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη

Η επίθεση έγινε στοχευμένα στην Αγία Πετρούπολη, καθώς είναι η πόλη καταγωγής του Πούτιν και έδρα του δικού του «Νταβός» – ενός οικονομικού φόρουμ που έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει ξένες επενδύσεις

Σύνταξη
Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό
Οικονομία για όλους 03.06.26

Οι νέοι Αμερικανοί θέλουν μια «βιώσιμη ζωή» – Και στρέφονται στον δημοκρατικό σοσιαλισμό

Μια ιδεολογία που στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου ήταν ότι κατακριτέα στις ΗΠΑ, κερδίζει περισσότερους νέους. Δεν έχουν διαβάσει Μαρξ, αλλά επιλέγουν τον σοσιαλισμό, γιατί διεκδικούν το δικαίωμα στη στέγη, στην οικογένεια, στη δουλειά και την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κομισιόν: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 03.06.26

Κομισιόν: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από το καθεστώς παρακολούθησης μετά από χρόνια μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής - «Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Δούκας – Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριο με καθαρές πολιτικές θέσεις
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Δούκας – Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριο με καθαρές πολιτικές θέσεις

«Εάν ο κ. Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του ΠΑΣΟΚ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο είτε στο Πολιτικό Συμβούλιο, που είναι προγραμματισμένο αυτή την εβδομάδα. Επομένως δεν την έκανε, και δεν είναι πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ. Ρωτήστε τον κ. Δούκα προς ποιον είναι», τόνισε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης

Σύνταξη
Λεωνίδιο: Νεαρή αναρριχήτρια τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας
Ειδοποίηση μέσω 112 03.06.26

Νεαρή αναρριχήτρια τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου

Η 26χρονη από τη Γερμανία έκανε αναρρίχηση στο αναρριχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές μέσω του 112

Σύνταξη
«Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση» – Η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου και τους «3 στον Αέρα»
Αντίο! 03.06.26

«Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση» - Η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου και τους «3 στον Αέρα»

Η συγκινητική ανάρτηση της Σεμίνας Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου, με τον οποίο συνεργάστηκε σε μια από τις θρυλικές εκπομπές της τηλεόρασης, «3 στον Αέρα».

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η ΝΔ πρώτη, το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Τσουκαλάς: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η ΝΔ πρώτη, το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση

Ο Κώστας Τσουκαλάς εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ «βάζει πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο από τη ΝΔ, το ΕΛΑΣ και το κόμμα Καρυστιανού που βάζουν στόχο τον αυτοδυναμία. Εμείς λέμε να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, και εκεί να δούμε αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας»

Σύνταξη
Καλαμάτα: Ζητούν τη μητέρα τους τα παιδιά της 39χρονης – Ειδικοί στο πλευρό τους, θα ζητήσει την επιμέλεια η θεία τους
Ελλάδα 03.06.26

Καλαμάτα: Ζητούν τη μητέρα τους τα παιδιά της 39χρονης – Ειδικοί στο πλευρό τους, θα ζητήσει την επιμέλεια η θεία τους

Σοκαρισμένα τα ανήλικα κορίτσια από την απώλεια της μητέρας τους - Η θεία τους έχει εκφράσει την πρόθεση να αναλάβει την επιμέλειά τους

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων και ενότητα της Αριστεράς γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Χαρίτσης: Η ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων και ενότητα της Αριστεράς γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ

Ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου κόμματος δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική και «τάραξε τα λιμνάζοντα νερά στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο»

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: «Γίνεται προσπάθεια λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για το σενάριο διαγραφής του Χάρη Δούκα
Επικαιρότητα 03.06.26

Διαμαντοπούλου: «Γίνεται προσπάθεια λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για το σενάριο διαγραφής του Χάρη Δούκα

Η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι απαιτείται διεύρυνση στη Χαριλάου Τρικούπη, υπογράμμισε ότι «δεν θα πρέπει να υπάρχει ηττοπαθές σενάριο στο ΠΑΣΟΚ», ενώ τόνισε ότι η διαγραφή κάποιου στελέχους δεν θα λύσει τα προβλήματα.

Σύνταξη
Μπιλ Γκέιτς και αρχεία Έπσταϊν: Οι αποκαλύψεις που φέρνουν νέα ερωτήματα για τον δισεκατομμυριούχο
10 Ιουνίου 2026 03.06.26

Μπιλ Γκέιτς και αρχεία Έπσταϊν: Οι αποκαλύψεις που φέρνουν νέα ερωτήματα για τον δισεκατομμυριούχο

Έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν φέρνουν στο προσκήνιο τον Μπιλ Γκέιτς, τις προσωπικές του σχέσεις και τους χειρισμούς του περιβάλλοντός του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εξέλιξη – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνδράμουν 5 ελικόπτερα
Συναγερμός 03.06.26 Upd: 16:03

Φωτιά σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνδράμουν 5 ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο - Για την κατάσβεση επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Ο Πύρρος Δήμας είναι ο νέος πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (pic)
Άλλα Αθλήματα 03.06.26

Ο Πύρρος Δήμας είναι ο νέος πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (pic)

Τεράστια τιμή για τον θρυλικό Πύρρο Δήμα και την άρση βαρών της χώρας μας, καθώς ο 54χρονος μύθος του ελληνικού αθλητισμού ανακοινώθηκε ως ο νέος Πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Σύνταξη
Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ
Ελλάδα 03.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας εκτόξευσαν πυρά κατά του ελληνικού δημοσίου για τη δήλωσή του, πώς απάντησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Παρών στη δίκη μόνον τέσσερις κατηγορούμενοι 

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες
Κόσμος 03.06.26

Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες

Στις εκλογές του Μαρτίου, οι Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψαν το πιο χαμηλό ποσοστό τους από το 1903, όμως παρέμειναν μακράν το πρώτο κόμμα στην Δανία με 38 έδρες

Σύνταξη
Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια
Λέξεις ζωής 03.06.26

Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια

O Άγγελος Αντωνόπουλος έγινε αστρόσκονη. Βαθιά αριστερός, ακραία γοητευτικός και ένας εργάτης της υποκριτικής με άοκνο πνεύμα, αυτή είναι η σοφία του με δικά του λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
The Expla-in Project | Εξεταστική υποκλοπών: Οι νέες «βόμβες» Ντίλιαν και γιατί είναι «στον αέρα» οι ισχυρισμοί Βορίδη – Μαξίμου;
Expla-in 03.06.26

Εξεταστική υποκλοπών: Οι «βόμβες» Ντίλιαν και πώς η κυβέρνηση επιχείρησε να τη μπλοκάρει

Ανοίγει ξανά η συζήτηση για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για την Εξεταστική υποκλοπών, μετά το νέο "κάρφωμα" απο τον Ταλ Ντίλιαν. Το in ξανανοίγει τον φάκελο της Εξεταστικής και του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε να τη μπλοκάρει.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε τροχιά δράσεων μπαίνει η συνεργασία Δικτύου Δήμων και αρμοδίου Υπουργείου
Στο πεδίο 03.06.26

Σε τροχιά δράσεων μπαίνει η συνεργασία Δικτύου Δήμων και αρμοδίου Υπουργείου

Την ενεργοποίηση του μνημονίου συνεργασίας και κοινές πρωτοβουλίες για την ανθεκτικότητα των Δήμων στη Συνάντηση Ελ.Δ.Α.Π. – Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Κουβέιτ: Ένας νεκρός και 63 τραυματίες ο απολογισμός από την ιρανική επίθεση – Βίντεο και φωτογραφίες
Νέα κλιμάκωση 03.06.26

Ένας νεκρός και 63 τραυματίες ο απολογισμός από την ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ - Βίντεο και φωτογραφίες

Χώρες του Κόλπου καταδίκασαν τα χτυπήματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Οι ιρανικές επιθέσεις έγιναν ως αντίποινα στα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Χάλκης στις Βρυξέλλες και στην Επιτροπή Φυσικών Πόρων
Ελληνική εκπροσώπηση 03.06.26

Ο Δήμαρχος Χάλκης στις Βρυξέλλες και στην Επιτροπή Φυσικών Πόρων

Συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, της βιοοικονομίας, της δημόσιας υγείας, της διαχείρισης φυσικών πόρων και της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies