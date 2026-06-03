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Πλήγμα του στρατού του Ισραήλ στοχοθέτησε σήμερα «απευθείας» ασθενοφόρο στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο διασώστες και να τραυματιστεί ένας τρίτος, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ πλήττει ασθενοφόρο

Το ασθενοφόρο ανήκει στην ένωση Ρισάλα, φίλα προσκείμενη στο κίνημα Αμάλ, που είναι σύμμαχος της Χεζμπολάχ, όπως διευκρίνισε το υπουργείο.

Από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 130 διασώστες και μέλη ιατρικού προσωπικού, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Το Ισραήλ έπληξε όχημα του στρατού του Λιβάνου – Δύο τραυματίες

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πόλη Ντεΐρ εζ-Ζαχράνι στα νότια είχε ως στόχο ένα από τα στρατιωτικά του οχήματα.

Η επιδρομή προκάλεσε τον τραυματισμό ενός αξιωματικού και ενός στρατιώτη, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

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بتاريخ ٣ /٦ /٢٠٢٦، استهدفت مسيّرة إسرائيلية معادية آلية للجيش على طريق دير الزهراني – النبطية، ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح، يأتي ذلك في سياق الاستهداف المتعمّد لعناصر الجيش وآلياته ومراكزه.

يتزامن ذلك مع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ولا سيما الجنوب، الأمر… pic.twitter.com/cCvXrJgNqT — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 3, 2026

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι στοχεύει αποκλειστικά την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ και όχι τον λιβανικό στρατό, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των δυόμισι ετών των συγκρούσεων οι επιθέσεις των IDF έχουν κατά καιρούς πλήξει μέλη του λιβανικού στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει την τελευταία επίθεση που προκάλεσε τον τραυματισμό των δύο Λιβανέζων στρατιωτών, ούτε την παρόμοια επίθεση που σημειώθηκε χθες στην ίδια περιοχή και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων δύο Λιβανέζων στρατιωτών.

IDF: Αναχαιτίστηκαν δύο ρουκέτες της Χεζμπολάχ

Δύο ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο προς την παραμεθόρια κοινότητα Μισγκάβ Αμ αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες από την επίθεση.

Στη Μισγκάβ Αβ είχαν ηχήσει οι σειρήνες.