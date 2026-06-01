Παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο NBC πως δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη, στην συνέχεια στο CNBC είπε πως δεν τον νοιάζει η κατάρρευση των συνομιλιών και στο τέλος ανέφερε στπ Truth Social πως μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για την παύση των εχθροπραξιών. Όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες και ανάμεσα σε συνεντεύξεις.

Όλα αυτά συνέβησαν αφότου το Ιράν δήλωσε σε όλους τους τόνους πως οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ «σε οποιοδήποτε από τα μέτωπα συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι «Ειλικρινά, δεν με νοιάζει αν έχουν τελειώσει». «Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο», δήλωσε ο Τραμπ στον Ίμον Τζάβερς του CNBC σε τηλεφωνική συνέντευξη το μεσημέρι της Δευτέρας, λέγοντας ότι θεωρούσε τις παρατεταμένες συνομιλίες «πολύ βαρετές».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά με αναφορές ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές θα διακόψουν τις επικοινωνίες με τις ΗΠΑ και ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε «πλήρη αποκλεισμό» των Στενών του Ορμούζ, λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο.

Ο Τραμπ είπε ότι «θα ρωτήσει» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου «τι συμβαίνει με τον Λίβανο». Το Reuters ανέφερε αργότερα το απόγευμα της Δευτέρας ότι ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου.

«Πιστεύω ότι η τιμή του πετρελαίου θα πέσει κατακόρυφα στο άμεσο μέλλον, ξέρετε, πολύ σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ, καθώς μετά την αναφορά νωρίτερα τη Δευτέρα στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν.

Ωστόσο, επέμεινε επίσης ότι οι Αμερικανοί που κατανοούν τη σημασία της αναχαίτισης των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν δεν θα ενοχληθούν από τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης που θα προκύψουν από τον πόλεμο. «Μόλις εξηγήσεις ότι το ζήτημα είναι το αν το Ιράν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ο κόσμος είναι πρόθυμος να πληρώσει λίγο παραπάνω», είπε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν «πολύ γρήγορα». Ωστόσο, επανειλημμένα έδειξε ότι δεν βιάζεται να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, οι οποίες έχουν σταματήσει. «Αν έχουν τελειώσει, έχουν τελειώσει. Αν όχι, νομίζω ότι πήραν πολύ χρόνο. Ειλικρινά, νόμιζα ότι είχαν αρχίσει να γίνονται πολύ βαρετές», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC.

Ο Τραμπ μίλησε με Χεζμπολάχ και Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός

Σε μια ανάρτηση της τελευταίας στιγμής στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του, Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως θα τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Ανέφερε πως έλαβε διαβεβαιώσεις από Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

«Είχα μια πολύ εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό, ενώ όποια στρατεύματα βρίσκονται καθ’ οδόν έχουν ήδη αναγκαστεί να επιστρέψουν.

Ομοίως, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τη Χεζμπολάχ, και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες, ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και ότι ούτε εκείνοι θα επιτεθούν στο Ισραήλ».

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται πως δεν είχαν δώσει το «πράσινο φως» για επιθέσεις στη Βηρυτό

Η προειδοποίηση του Ισραήλ για πιθανές επιθέσεις στη Βηρυτό είχε ως στόχο, σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση Kan, να ασκήσει πίεση στη Χεζμπολάχ, ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ και να δημιουργήσει μια νέα ισορροπία, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων θα μπορούσε να προκαλέσει αντίδραση στη Βηρυτό. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν δώσει το πράσινο φως στο Ισραήλ για μια τέτοια κίνηση.

Τις τελευταίες ώρες έχουν πραγματοποιηθεί εντατικές συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου, εν μέσω ανησυχιών ότι οι ισραηλινές απειλές κατά της Βηρυτού θα μπορούσαν να ανατρέψουν έναν ακόμη γύρο ισραηλινο-λιβανικών συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί για αύριο. Η Ουάσιγκτον καταβάλλει προσπάθειες για μια συνολική κατάπαυση του πυρός και δεν επιθυμεί την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων.

Το Ισραήλ συνεχίζει να επιμένει ότι οποιαδήποτε εκεχειρία δεν θα περιλαμβάνει την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο. Οι ισραηλινές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που πρόσφατα επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους, αναμένεται να παραμείνουν στις τρέχουσες γραμμές επαφής (σ.σ. το μέτωπο, “line of contact”).

Το γεγονός ότι οι συνομιλίες εξακολουθούν να προχωρούν μπορεί να υποδηλώνει ότι μια επίθεση στη Βηρυτό παραμένει εκτός συζήτησης προς το παρόν.

Η παραβίαση της εκεχειρίας σε οποιοδήποτε μέτωπο συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ της χώρας του και των Ηνωμένων Πολιτειών σε οποιοδήποτε από τα μέτωπα συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών με επίσημη ανακοίνωσή του γραμμένη στα φαρσί, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου, επισημαίνοντας ότι η εκεχειρία είχε ως στόχο να σταματήσει τις εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Το υπουργείο κατηγόρησε τις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά ιρανικών πλοίων και το Ισραήλ για επιχειρήσεις στο Λίβανο, αποδίδοντας την ευθύνη και για τα δύο στην Ουάσιγκτον και προειδοποιώντας για τις συνέπειες, ενώ επαναβεβαίωσε το δικαίωμα του Ιράν να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.