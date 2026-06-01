Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Ηράκλειο: Συνελήφθη ο επιχειρηματίας που είχε διαφύγει από τους αστυνομικούς
Ελλάδα 01 Ιουνίου 2026, 21:27

Μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας ο 42χρονος επιχειρηματίας στο Ηράκλειο, ο οποίος αναζητούνταν μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο όταν αστυνομικοί μετά την καταγγελία γυναίκας για απειλή και εξύβριση επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Ο 42χρονος επιχειρηματίας στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή.

Πήρε το αυτοκίνητο του και εξαφανίστηκε.

Ακολούθησε καταδίωξη με τον 42χρονο να παραβιάζει φωτεινούς σηματοδότες και στοπ και να προσκρούει σε σταθμευμένο όχημα. Ούτε αυτό τον σταμάτησε και συνέχισε την τρελή πορεία.

Οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τον αφήσουν προκειμένου να μην κινδυνεύσουν πολίτες.

Άλλωστε η ταυτότητα του είναι γνωστή, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για ανάλογα περιστατικά ξυλοδαρμού.

UBS: Η γεωπολιτική κρίση φέρνει ανατροπές στις στρατηγικές των family offices

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν

Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Ελλάδα 01.06.26

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
Ελλάδα 01.06.26

Ο μαθητής, που πάσχει από παιδικό διαβήτη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι είχε κάταγμα στο κεφάλι και εσωτερική αιμορραγία.

Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής
Ελλάδα 01.06.26

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σβερνέτς της Αλβανίας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο τα οποία καταγράφουν σκηνές βίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, μεταξύ άλλων, Έλληνα ομογενούς.

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 39χρονης
Ελλάδα 01.06.26

Η παθολογική ζήλεια όπλισε το χέρι του 41χρονου - Τραγικές φιγούρες της νέας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα τα μικρά παιδιά της οικογένειας, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών που ήταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του άγριου φονικού

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες
Ελλάδα 01.06.26

Ο καλοκαιρινός καιρός και η αργία του Αγίου Πνεύματος οδήγησαν πολλούς στις παραλίες της Αττικής και όχι μόνο - Πώς θα εξελιχθεί η καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

inStream - Ροή Ειδήσεων
Νοσοκομείο στην Αγγλία έδιωξε τρεις φορές 20χρονη ασθενή χωρίς να την εξετάσει – Πέθανε σπίτι της
Έβλεπαν ποδόσφαιρο 01.06.26

Η αδιαφορία που επέδειξε το προσωπικό σε νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών στην Αγγλία, κόστισε σε μια 20χρονη ασθενή τη ζωή της. Καταγγελίες πως δεν εξετάστηκε καν.

Ένας ροφός, τα «θολά νερά» και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Το σχόλιο Πολάκη για την ίδρυση της ΕΛΑΣ
Ανάρτηση 01.06.26

Σχόλιο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έκανε μέσω facebook ο Παύλος Πολάκης. Έχοντας ψαρέψει έναν ροφό 13,5 κιλών, έγραψε: «Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά».

Ξέφυγε η κατάσταση στην παρέλαση της Άρσεναλ: Επεισόδια, μαχαιρώματα και συλλήψεις
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Επεισόδια κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Άρσεναλ για την κατάκτηση της Premier League. Έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, 24 συνελήφθησαν, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις Αρχές.

Δουδωνής: Ήρθε η ώρα να θεσπίσουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες
Επικαιρότητα 01.06.26

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, επανέλαβε ότι είναι ευθύνη του κράτους η προστασία από την έμφυλη βία, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ο όρος «γυναικοκτονία» στο Σύνταγμα.

Τσίπρας σε Ράμα: Δεν δέχομαι μαθήματα περί αριστεράς – Πατριωτικό καθήκον η στήριξη της μειονότητας
Η ανάρτηση 01.06.26

Στον Εντι Ράμα που φροντισε να του απαντήσει προσωπικά μετά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία απαντά ο Αλέξης Τσίπρας με μήνυμα σε τόνο φιλικό χωρίς να λείπουν οι αιχμές. «Οι δύσκολες αποφάσεις», συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, «δεν αφήνουν σε κανέναν το δικαίωμα να μου απευθύνει μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός» σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός καταλήγοντας «προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μας τόσο για ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη φίλη Αλβανία, όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις».

O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ και ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός
Κόσμος 01.06.26 Upd: 21:34

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία
Κόσμος 01.06.26

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νησί Σάζαν, αλλά και τμήματα της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα, ενός σημαντικού οικοσυστήματος που φιλοξενεί σπάνια είδη πτηνών και θαλάσσιας ζωής.

Μάριος Οικονόμου: Εντολή από τις Αρχές για νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Οι αρχές των Ιωαννίνων έχουν ζητήσει διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του Μάριου Οικονόμου, μετά το τροχαίο που του κόστισε τη ζωή.

Δημοσκόπηση: Ανατροπή και αλλαγή συσχετισμών – Υποχωρεί η ΝΔ, σταθερά στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Ανακατατάξεις προκαλούν στο πολιτικό σκηνικό τα νέα κόμματα με τη ΝΔ να χάνει δυναμική, την ΕΛΑΣ να εμφανίζεται σταθερά στη δεύτερη θέση και την Ελπίδα της Καρυστιανού να παίρνει προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ, Ο Τσίπρας επίσημος αντίπαλος Μητσοτάκη, Από που αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας και Καυστιανού.

ΟΗΕ: Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ – Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές
Το μήνυμα Κακουρή 01.06.26

Οι δύο υποψηφιότητες για τον νέο πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ που έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών είναι του υπουργού Εξωτερικών του Μπανγκλαντές, Χαλίλουρ Ραχμάν και του Κύπριου πρέσβη, Ανδρέα Κακουρή

Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς
Για Coud και AI 01.06.26

Η απαγόρευση για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εντάσσεται στον κανονισμό για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αιτία, η ανησυχία για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Οι Σέρβοι για Σπανούλη κι Eρυθρό Αστέρα: «Σοβαρή στασιμότητα, πρώτο φαβορί ο Ναβάρο»
Μπάσκετ 01.06.26

Ο Σέρβοι σε δημοσιεύματά τους κάνουν λόγο για στασιμότητα στο θέμα του Ερυθρού Αστέρα με τον Βασίλη Σπανούλη, χαρακτηρίζοντας φαβορί πλέον τον Ισπανό Ναβάρο.

Οι νέοι κουράστηκαν από το dating και μένουν single – Το solo maxxing γίνεται επιλογή ζωής
Relationsex 01.06.26

Στην πραγματικότητα, το dating έχει γίνει τόσο ακριβό, ώστε ένα αυξανόμενο ποσοστό της Gen Z και των millennials επιλέγει κάτι που θεωρείται η πιο οικονομική (και πιο ήρεμη) λύση: να μην έχει καθόλου σύντροφο.

Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι
«Δεν το έκανα» 01.06.26

Mια συναρπαστική ιστορία για την ακολασία στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’80 που περιλαμβάνει τους Άντριου Μακάρθι και Λάιζα Μινέλι ήρθε στο φως. Όμως, φαίνεται ότι περιέχει κάποια κάλπικα σημεία.

Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News
Νέες δηλώσεις 01.06.26

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη - Η σιωπή δεν σημαίνει «ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», είπε χαρακτηριστικά

Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Οργή στο Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί τη Γαλλία ότι βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της Ιστορίας» και ότι θέλει να αποκλείσει οπλικά συστήματα που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους έναντι τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

