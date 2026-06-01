Ηράκλειο: Συνελήφθη ο επιχειρηματίας που είχε διαφύγει από τους αστυνομικούς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας ο 42χρονος επιχειρηματίας στο Ηράκλειο, ο οποίος αναζητούνταν μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο όταν αστυνομικοί μετά την καταγγελία γυναίκας για απειλή και εξύβριση επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Ο 42χρονος επιχειρηματίας στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή.

Πήρε το αυτοκίνητο του και εξαφανίστηκε.

Ακολούθησε καταδίωξη με τον 42χρονο να παραβιάζει φωτεινούς σηματοδότες και στοπ και να προσκρούει σε σταθμευμένο όχημα. Ούτε αυτό τον σταμάτησε και συνέχισε την τρελή πορεία.

Οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τον αφήσουν προκειμένου να μην κινδυνεύσουν πολίτες.

Άλλωστε η ταυτότητα του είναι γνωστή, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για ανάλογα περιστατικά ξυλοδαρμού.