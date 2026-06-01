Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σβερνέτς της Αλβανίας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από το περιστατικό. Ανάμεσα στους τραυματίες φέρεται να βρίσκεται και Έλληνας ομογενής, ο οποίος καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από άνδρες της ασφάλειας του έργου που αναμένεται να κατασκευαστεί στην περιοχή.

Ο ίδιος κάνει λόγο για «θανατηφόρο» χτύπημα στην καρωτίδα.

«Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήτανε θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου. Με τραβάγανε, με σέρνανε, με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε, αυτοί οι άνθρωποι οπλοφορούσαν» ανέφερε ο Έλληνας ομογενής στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Στο βίντεο που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ, φαίνεται ο άνδρας να διαπληκτίζεται με τους άνδρες της ασφάλειας. «Ρε καταλαβαίνεις; Είναι το σπίτι μου! Είναι το σπίτι μου, εδώ!» ακούγεται να λέει ο ομογενής και και μετά από λίγο ένας από αυτούς τον αρπάζει και τον γρονθοκοπεί.

«Δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας»

Όσον αφορά την κατασκευή του έργου, πρόκειται για ένα υπερπολυτελές τουριστικό θέρετρο το οποίο φέρεται να είναι συμφερόντων του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκας Τραμπ.

Κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν στην κατασκευή καθώς εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για μια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή, ανησυχούν για τις περιουσίες τους καθώς υπάρχουν κτήματα που ανήκουν επί πολλές γενιές σε οικογένειες της μειονότητας.

«Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας. Έχουνε κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκει» λέει ο ίδιος στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.