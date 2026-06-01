Οικονομικές Ειδήσεις 01 Ιουνίου 2026, 18:13

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους οι 10 από τους 17 κατηγορούμενους στη Θεσσαλονίκη

Η «σκυτάλη» των απολογιών περνά την Τρίτη στη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους δέκα από τους συνολικά δεκαεπτά κατηγορούμενους από την Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα στο ευρωπαϊκό ανακριτή.

Η «σκυτάλη» των απολογιών αύριο περνά στη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα στους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Όλοι οι κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται να είχαν περιφερειακό ρόλο στην ερευνώμενη υπόθεση στη διάρκεια των απολογιών τους αρνήθηκαν ότι είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

«Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου» φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενη, ενώ στην απολογία του ιδιωτικός υπάλληλος υποστήριξε ότι δεν έχει κατατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε ένα ευρώ στον λογαριασμό του.

Ο κύκλος των απολογιών κλείνει αύριο με τις απολογίες των τελευταίων επτά κατηγορουμένων , μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης

Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ

Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών
Αλλαγή... εποχής 01.06.26

Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια - Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών

Δεν έχουν προηγούμενο περιουσίες, κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις εισηγμένων και μη - Oι ισχυροί παίκτες μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα
Έρευνα Αllianz 31.05.26

Η ακραία ζέστη βλάπτει σοβαρά και την οικονομία – Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα

H ακραία ζέστη και οι καύσωνες συνιστούν οικονομική απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει έκθεση της Αllianz. H Eλλάδα κινδυνεύει με σωρευτικές απώλειες 4,1% του ΑΕΠ, σε βάθος πενταετίας

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πήρε παράταση 31.05.26

«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων

Σύνταξη
Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες
Ακρίβεια 31.05.26

Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες

Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο

Σύνταξη
Έρευνα ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Έρευνα ΕΚΤ 31.05.26

Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Με νωπές τις μνήμες της κρίσης του 2022-23, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φοβούνται διπλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Έρευνα της ΕΚΤ αναλύει το «οικονομικό τραύμα» των νοικοκυριών.

inStream - Ροή Ειδήσεων
O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ – Παύση των επιθέσεων σε Λίβανο και Ισραήλ
Κόσμος 01.06.26

O Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και Χεζμπολάχ και ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία
Κόσμος 01.06.26

Στο μικροσκόπιο των αλβανικών αρχών το τουριστικό project του Κούσνερ στην Αλβανία

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νησί Σάζαν, αλλά και τμήματα της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα, ενός σημαντικού οικοσυστήματος που φιλοξενεί σπάνια είδη πτηνών και θαλάσσιας ζωής.

Σύνταξη
Μάριος Οικονόμου: Εντολή από τις Αρχές για νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Μάριος Οικονόμου: Εντολή από τις Αρχές για νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του

Οι αρχές των Ιωαννίνων έχουν ζητήσει διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του Μάριου Οικονόμου, μετά το τροχαίο που του κόστισε τη ζωή.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ανατροπή και αλλαγή συσχετισμών – Υποχωρεί η ΝΔ, σταθερά στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Δημοσκόπηση: Ανατροπή και αλλαγή συσχετισμών – Υποχωρεί η ΝΔ, σταθερά στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Ανακατατάξεις προκαλούν στο πολιτικό σκηνικό τα νέα κόμματα με τη ΝΔ να χάνει δυναμική, την ΕΛΑΣ να εμφανίζεται σταθερά στη δεύτερη θέση και την Ελπίδα της Καρυστιανού να παίρνει προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ, Ο Τσίπρας επίσημος αντίπαλος Μητσοτάκη, Από που αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας και Καυστιανού.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ – Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές
Το μήνυμα Κακουρή 01.06.26

Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ του ΟΗΕ - Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές

Οι δύο υποψηφιότητες για τον νέο πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ που έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών είναι του υπουργού Εξωτερικών του Μπανγκλαντές, Χαλίλουρ Ραχμάν και του Κύπριου πρέσβη, Ανδρέα Κακουρή

Σύνταξη
Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς
Για Coud και AI 01.06.26

Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς

Η απαγόρευση για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εντάσσεται στον κανονισμό για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αιτία, η ανησυχία για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι για Σπανούλη κι Eρυθρό Αστέρα: «Σοβαρή στασιμότητα, πρώτο φαβορί ο Ναβάρο»
Μπάσκετ 01.06.26

Οι Σέρβοι για Σπανούλη κι Eρυθρό Αστέρα: «Σοβαρή στασιμότητα, πρώτο φαβορί ο Ναβάρο»

Ο Σέρβοι σε δημοσιεύματά τους κάνουν λόγο για στασιμότητα στο θέμα του Ερυθρού Αστέρα με τον Βασίλη Σπανούλη, χαρακτηρίζοντας φαβορί πλέον τον Ισπανό Ναβάρο.

Οι νέοι κουράστηκαν από το dating και μένουν single – Το solo maxxing γίνεται επιλογή ζωής
Relationsex 01.06.26

Οι νέοι κουράστηκαν από το dating και μένουν single – Το solo maxxing γίνεται επιλογή ζωής

Στην πραγματικότητα, το dating έχει γίνει τόσο ακριβό, ώστε ένα αυξανόμενο ποσοστό της Gen Z και των millennials επιλέγει κάτι που θεωρείται η πιο οικονομική (και πιο ήρεμη) λύση: να μην έχει καθόλου σύντροφο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι
«Δεν το έκανα» 01.06.26

Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι - Όταν όμως την είδε, ζήτησε διπλή βότκα

Mια συναρπαστική ιστορία για την ακολασία στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’80 που περιλαμβάνει τους Άντριου Μακάρθι και Λάιζα Μινέλι ήρθε στο φως. Όμως, φαίνεται ότι περιέχει κάποια κάλπικα σημεία.

Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News
Νέες δηλώσεις 01.06.26

Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη - Η σιωπή δεν σημαίνει «ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», είπε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας

Οργή στο Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί τη Γαλλία ότι βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της Ιστορίας» και ότι θέλει να αποκλείσει οπλικά συστήματα που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους έναντι τρομοκρατικών οργανώσεων.

Σύνταξη
Ιράν: «Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο στρατός
Κρίσιμες ώρες 01.06.26

«Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο ιρανικός στρατός

Εκπρόσωπος της Χατάμ αλ-Ανμπίγια προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πλήξει το Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου - Νοσοκομείο στην Τύρο έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
Ελλάδα 01.06.26

Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του

Ο μαθητής, που πάσχει από παιδικό διαβήτη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι είχε κάταγμα στο κεφάλι και εσωτερική αιμορραγία.

Σύνταξη
Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής
Ελλάδα 01.06.26

Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σβερνέτς της Αλβανίας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο τα οποία καταγράφουν σκηνές βίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, μεταξύ άλλων, Έλληνα ομογενούς.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του
Επικαιρότητα 01.06.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του

Ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του, αναφέρει μεταξύ άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει σε Λονδίνο και Λευκωσία το ενδεχόμενο αλλαγής κυβέρνησης στη Βρετανία. Η Κύπρος φοβάται ότι πιθανή κυβέρνηση Φάρατζ θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων για επιθετικούς σκοπούς.

Σύνταξη
Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Next please 01.06.26

Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man και θέλει να το κάνει όπως ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Περίπου δύο μήνες προτού το Spider-Man: Brand New Day βγει στις σκοτεινές αίθουσες, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του - και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό

Μέση Ανατολή: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο – Δείτε βίντεο
Με σημαία Παναμά 01.06.26

Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο - Δείτε βίντεο

Η επίθεση στο πλοίο, για την οποία δεν έχει αναλάβει κανείς μέχρι τώρα την ευθύνη, έρχεται την ώρα που το Ιράν διέκοψε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα

Σύνταξη
Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»

Ο Εντι Ράμα στέλνει αιχμηρή προσωπική απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία, τακτική που δεν ακολούθησε σε ότι αφορά την επίσημη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ο Αλβανός πρωθυπουργός αρκέστηκε να σχολιάσει με προκλητικές δηλώσεις σε γενική τοποθέτηση για το θέμα.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 39χρονης
Ελλάδα 01.06.26

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 39χρονης

Η παθολογική ζήλεια όπλισε το χέρι του 41χρονου - Τραγικές φιγούρες της νέας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα τα μικρά παιδιά της οικογένειας, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών που ήταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του άγριου φονικού

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

