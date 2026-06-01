Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens
English edition 01 Ιουνίου 2026, 18:28

Posidonia 2026: The World's Shipping Industry Meets in Athens

The iconic NASDAQ Tower in Times Square lit up with a greeting for Posidonia 2026 as the world’s premier shipping exhibition opened its doors in Athens on June 1

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

With a resounding message from the heart of the global financial community in New York, Posidonia 2026 opened this afternoon at the Metropolitan Expo exhibition center in Athens.

NASDAQ, one of the world’s leading stock exchanges, saluted the event through its iconic tower in Times Square, displaying the message: “NASDAQ Salutes Posidonia 2026 and Wishes All Participants Every Success!” The display in the center of global business attention stands as yet another tangible recognition of the international reach of Posidonia and the powerful position Greek shipping holds in international markets. It is worth noting that dozens of Greek-owned shipping companies maintain a presence on US stock exchanges.

The exhibition’s doors opened today at the Metropolitan Expo, located next to Athens International Airport “Eleftherios Venizelos,” where thousands of executives from the global shipping industry, entrepreneurs, and investors are gathering — reaffirming Greece’s leading role on the world shipping map.

World
Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data
English edition 30.05.26

2D and 3D surveys obtained from HELLENiQ ENERGY have identified promising geological structures off the Kyparissia Gulf, with a subsurface that resembles the Ionian block where ExxonMobil is positioned.

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English edition 25.05.26

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further.

Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again
English edition 25.05.26

Olympiacos B.C. are champions of Europe once again, defeating Real Madrid Baloncesto 92-85 in a dramatic EuroLeague final to capture their fourth continental title.

Greece Approves Purchase of Bergamini Frigates
English edition 19.05.26

A top government defense council has approved the acquisition of Italian-built Bergamini frigates as part of a wider naval modernization plan, alongside upgrades to existing vessels and new defense equipment procurement

How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
English edition 18.05.26

Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Greece to Pay New Child Benefit of Up to €1,050
English edition 16.05.26

Nearly one million households are expected to receive an extraordinary child support payment by the end of June, with amounts linked to the number of children and family income.

Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
Ελλάδα 01.06.26

Ο μαθητής, που πάσχει από παιδικό διαβήτη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι είχε κάταγμα στο κεφάλι και εσωτερική αιμορραγία.

Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής
Ελλάδα 01.06.26

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σβερνέτς της Αλβανίας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο τα οποία καταγράφουν σκηνές βίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, μεταξύ άλλων, Έλληνα ομογενούς.

ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του
Επικαιρότητα 01.06.26

Ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του, αναφέρει μεταξύ άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει σε Λονδίνο και Λευκωσία το ενδεχόμενο αλλαγής κυβέρνησης στη Βρετανία. Η Κύπρος φοβάται ότι πιθανή κυβέρνηση Φάρατζ θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων για επιθετικούς σκοπούς.

Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Next please 01.06.26

Περίπου δύο μήνες προτού το Spider-Man: Brand New Day βγει στις σκοτεινές αίθουσες, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του - και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό

Φροίξος Φυντανίδης
Μέση Ανατολή: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο – Δείτε βίντεο
Με σημαία Παναμά 01.06.26

Η επίθεση στο πλοίο, για την οποία δεν έχει αναλάβει κανείς μέχρι τώρα την ευθύνη, έρχεται την ώρα που το Ιράν διέκοψε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα

Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Ο Εντι Ράμα στέλνει αιχμηρή προσωπική απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία, τακτική που δεν ακολούθησε σε ότι αφορά την επίσημη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ο Αλβανός πρωθυπουργός αρκέστηκε να σχολιάσει με προκλητικές δηλώσεις σε γενική τοποθέτηση για το θέμα.

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 39χρονης
Ελλάδα 01.06.26

Η παθολογική ζήλεια όπλισε το χέρι του 41χρονου - Τραγικές φιγούρες της νέας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα τα μικρά παιδιά της οικογένειας, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών που ήταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του άγριου φονικού

Ιράν: «Υψηλή» η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση
Παγκόσμια ανησυχία 01.06.26

Το Ιράν διέκοψε τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα για να επανεκκινήσει ο διάλογος

Η Νορβηγία έχει πει δύο φορές «όχι» στην ΕΕ – Τώρα, που ο Τραμπ αναδιαμορφώνει τον κόσμο, το ξανασκέφτεται
Financial Times 01.06.26

Η Νορβηγία επανεξετάζει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Βρυξέλλες πιστεύουν ότι το σοκ που έχει προκαλέσει στις διεθνείς, οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις η πολιτική Τραμπ, έκανε το Όσλο να επανεκτιμήσει τα οφέλη της.

Πανευτυχής και… πλουσιότερος ο Μάικλ Τζόρνταν, μετά το repeat της Παρί Σεν Ζερμέν
On Field 01.06.26

Η αθλητική εταιρεία του Air Τζόρνταν είναι χορηγός στην Παρί και η κατάκτηση του δεύτερου Champions League «εκτοξεύει» τα κέρδη του πρώην σούπερ σταρ των Σικάγο Μπουλς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και αναφέρθηκε στις πιθανότητες επιβίωσης που του έχει δώσει ο γιατρός του.

Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Νέο βιβλίο 01.06.26

Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Έφη Αλεβίζου
Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Η Κάγια Κάλας υποστηρίζει ότι η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της αρχικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, λέει, μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της εκεχειρίας και την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα
Αυτοκίνητο 01.06.26

Οι πιο συχνές παραβάσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη αφορούν στάθμευση εκτός καθορισμένων θέσεων, διπλοπαρκαρίσματα και κατάληψη θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Λίβανος: Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ – Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε
Κόσμος 01.06.26

Το Μποφόρ, γνωστό στα αραβικά ως Καλαάτ αλ-Σακίφ, είναι ένα κάστρο 900 ετών - Το Ισραήλ απέκτησε «τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ» - Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών σε τροχαίο δυστύχημα, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βιογραφικό του.

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες
Ελλάδα 01.06.26

Ο καλοκαιρινός καιρός και η αργία του Αγίου Πνεύματος οδήγησαν πολλούς στις παραλίες της Αττικής και όχι μόνο - Πώς θα εξελιχθεί η καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

