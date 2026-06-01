Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Next please 01 Ιουνίου 2026, 19:00

Περίπου δύο μήνες προτού το Spider-Man: Brand New Day βγει στις σκοτεινές αίθουσες, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του - και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό

Φροίξος Φυντανίδης
Από το 2019, όταν οι original Avengers έριχναν τους τίτλους τέλους στην πορεία τους με το Endgame, η Marvel έχασε σταδιακά την λάμψη της – και τις σίγουρες επιτυχίες στο box office. Ο μοναδικός που κρατούσε ψηλά τη… σημαία ήταν ο Spider-Man, που συνέχιζε να φέρνει λεφτά με τη σέσουλα στο στούντιο.

Και πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Brand New Day, που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου και ίσως καταφέρει να σπάσει το φράγμα των 2 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν απασχολεί τον Τομ Χόλαντ.

Ο 30χρονος σταρ του Χόλιγουντ, φαίνεται ότι σκέφτεται ήδη την επόμενη ημέρα του «Ανθρώπου Αρχάχνη» και το ποιος θα τον διαδεχθεί.

Μιλώντας στο Empire, ο Τομ Χόλαντ είπε ότι θα ήθελε να βοηθήσει τον διάδοχό του να εγκλιματιστεί στον κόσμο του MCU και να παίξει τον ρόλο του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

«Όποιος κι αν είναι ο επόμενος, είτε ο Μάιλς Μοράλες είτε η Spider-Gwen, θα ήθελα να συμμετέχω» είπε ο γνωστός ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Αν μπορούσα να κάνω αυτό που έκανε ο Ντάουνι για μένα, θα ήμουν πολύ χαρούμενος».

Ο Τομ Χόλαντ αναφέρεται στην ταινία Captain America: Civil War, όταν ο Τόνι Σταρκ (βλέπει Iron Man) στρατολόγησε τον πιτσιρικά Πίτερ Πάρκερ (βλέπε Spider-Man) στους Avengers και έγινε ο μέντοράς του. Μια σχέση «πατέρα – γιου» που κράτησε μέχρι το Endgame.

Βέβαια, για την ώρα η Marvel δεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκέφτεται να αλλάξει στρατηγική στο πως έχει διαμορφώσει το franchise του Spider-Man την τελευταία δεκαετία, ούτε να αντικαταστήσει τον Χόλαντ.

Ωστόσο, ο 30χρονος ηθοποιός ξέρει ότι οι ρόλοι των superheroes δεν κρατάνε για πάντα.

Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

