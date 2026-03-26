Ήταν πριν από πέντε χρόνια όταν έκανε την τελευταία του εμφάνιση στις σκοτεινές αίθουσες – και όπως φαίνεται αυτό το διάστημα θεωρείται τεράστιο για τους fans του. Ο Spider-Man είναι έτοιμος να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, με τον Τομ Χόλαντ να φοράει για μια ακόμη φορά την στολή του υπερήρωα.

Και όπως φαίνεται και μόνο η είδηση της επιστροφής του έχει προκαλέσει μια μικρή φρενίτιδα στους φανατικούς θαυμαστές των υπερηρώων. Μεγαλύτερη απόδειξη για αυτό, η ανταπόκριση που είχε το trailer του Brand New Day.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στις 17 Μαρτίου και κατάφερε μέσα σε λιγότερο από 10 μέρες να φτάσει τα 1.1 δισεκατομμύρια views, με αποτέλεσμα να γίνει το πιο επιτυχημένο κινηματογραφικό trailer όλων των εποχών (και το πρώτο που σπάει το «φράγμα» του ενός δισ.).

‘Spider-Man: Brand New Day’ Makes History as First Movie Trailer to Cross 1 Billion Views (EXCLUSIVE) https://t.co/fDuqUlFVxR — Variety (@Variety) March 24, 2026

Η καλή ημέρα είχε φανεί από το… πρωί, το βίντεο τις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του είχε 718.6 εκατομμύρια θεάσεις, διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ (το είχε το Deadpool & Wolverine με 365 εκατ.) και πήγε στην κορυφή της λίστας των trailer με τα περισσότερα views ever. Μάλιστα δεν χρειάστηκε καν μια μέρα για να το καταφέρει αυτό, καθώς στις πρώτες 12 ώρες το είχαν ήδη δει 373 άνθρωποι.

Τι ξέρουμε για το Spider-Man: Brand New Day

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της ταινίας, έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα του No Way Home και ο Peter Parker είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας επιλέξει να διαγράψει τον εαυτό του από τις ζωές και τις αναμνήσεις των αγαπημένων του προσώπων.

Το Brand New Day θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου.