Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στη Ναύπακτο – Μητέρα σώζει με αυτοθυσία το παιδί της από ΙΧ που παρασύρει τα πάντα
Ηλικιωμένος οδηγός στη Ναύπακτο έχασε τον έλεγχο του οχήματος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο παρασύροντας τραπεζοκαθίσματα, μηχανάκια και σταθμευμένα ΙΧ
- Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στη Ναύπακτο – Μητέρα σώζει με αυτοθυσία το παιδί της από ΙΧ που παρασύρει τα πάντα
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Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο με τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στη Ναύπακτο.
Ένας ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Σοκαριστικό βίντεο
Το αυτοκίνητο παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα και έξι σταθμευμένα δίκυκλα, ενώ συγκρούστηκε και με δύο οχήματα πριν ακινητοποιηθεί.
Λίγο πριν το όχημα φτάσει στο σημείο, γυναίκα που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο απομάκρυνε έγκαιρα το παιδί της από το όχημα που ήταν παρκαρισμένο μέσα σε παρακείμενο κατάστημα, αποτρέποντας τα χειρότερα.
Σύμφωνα πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, από το ατύχημα υπήρξε ένας ελαφρύς τραυματισμός.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς και δυνάμεις της Τροχαίας Ναυπάκτου όπου διενεργούν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος
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