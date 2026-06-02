Τραγωδία στις Αφίδνες – Θανατηφόρο τροχαίο με νεκρή ηλικιωμένη που παρασύρθηκε από φορτηγό
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στη Λεωφόρο Τυρταίου στις Αφίδνες
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις Αφίδνες, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη στις 18:10 στη λεωφόρο Τυρταίου, όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε την ηλικιωμένη υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Στο νοσοκομείο
Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.
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