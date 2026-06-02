Τραγωδία στις Αφίδνες – Θανατηφόρο τροχαίο με νεκρή ηλικιωμένη που παρασύρθηκε από φορτηγό

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις Αφίδνες, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη στις 18:10 στη λεωφόρο Τυρταίου, όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε την ηλικιωμένη υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο νοσοκομείο

Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.