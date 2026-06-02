Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στην πλατεία Κολιάτσου – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο αυτοκίνητων σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην πλατεία Κολιάτσου. Μάλιστα το ένα από το δυο ΙΧ ανατράπηκε μετά τη σύγκρουση.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιππολύτου και Πίνδου, ένα σημείο που, σύμφωνα με περιοίκους, αποτελεί διασταύρωση – καρμανιόλα, καθώς διαρκώς γίνονται παραβιάσεις της προτεραιότητας.

Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Το όχημα που ερχόταν από την Ιππολύτου δέχθηκε σφοδρό χτύπημα στο πλαϊνό μέρος και ανετράπη, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε, λίγα λεπτά αργότερα, με τη βοήθεια πυροσβεστών.