Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στην πλατεία Κολιάτσου – Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κοντά στην πλατεία Κολιάτσου με συνέπεια το ένα να ανατραπεί και να εγκλωβιστεί ο οδηγός
Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο αυτοκίνητων σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην πλατεία Κολιάτσου. Μάλιστα το ένα από το δυο ΙΧ ανατράπηκε μετά τη σύγκρουση.
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιππολύτου και Πίνδου, ένα σημείο που, σύμφωνα με περιοίκους, αποτελεί διασταύρωση – καρμανιόλα, καθώς διαρκώς γίνονται παραβιάσεις της προτεραιότητας.
Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός
Το όχημα που ερχόταν από την Ιππολύτου δέχθηκε σφοδρό χτύπημα στο πλαϊνό μέρος και ανετράπη, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε, λίγα λεπτά αργότερα, με τη βοήθεια πυροσβεστών.
