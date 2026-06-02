Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)
Την ώρα που όλοι θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την αποχώρησή του από το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δηλώσεις του εξέφρασε τη διάθεση να παραμείνει κι άλλα χρόνια στην πόλη.
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του έριξε τη «βόμβα» για το μέλλον του, αφού άφησε να εννοηθεί πως θα συνεχίσει στους Μιλγουόκι Μπακς για πολλά χρόνια.
Όλα αυτά, μάλιστα, την περίοδο που σχεδόν όλα τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση του Greek Freak από το Μιλγουόκι, με την τοποθέτησή του αυτή να αλλάζει τα δεδομένα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο στο «YouTube channel School of Hard Knocks»:
«Μου έκαναν πρόταση και μου είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Εγώ σκέφτηκα: «Ω, υπέροχα!» Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρχομαι να τρώω εδώ. … Το 2013, με επέλεξαν στο ντραφτ και ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι. Είμαι εδώ 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης στη συνέντευξη που έδωσε για το ελληνικό εστιατόριο στο οποίο έχει επενδύσει.
“They reached out and said they want to open a restaurant here in Milwaukee. I was like ‘oh,lovely!’ After the games I’ll be able to come eat here….. 2013, I got drafted, I came here to MIL, I’ve been here 13 years with the team and hopefully many more.”
— Giannis Antetokounmpo… pic.twitter.com/d1oHGoCBCu
— Heat Central (@HeatCulture13) June 2, 2026
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