Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «τα σπάει» και ως ποδοσφαιριστής (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέρει να παίζει και ποδόσφαιρο, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League, εκεί όπου παρέδωσε στον Βιτίνια το βραβείο του MVP.
Ο Greek Freak άδραξε την ευκαιρία να αγωνιστεί και στο ποδόσφαιρο, καθώς συμμετείχε σε ένα φιλικό αγώνα, με τα πλάνα από τη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι να έχουν γίνει viral στα social media.
Αρκετοί χρήστες στα social media αποθέωσαν τον Giannis για το ταλέντό του, επισημαίνοντας ότι παρά τη σωματική του διάπλαση και το ύψος του, ο ίδιος ξεχωρίζει με τις ικανότητές του και στο ποδόσφαιρο.
Pra alguém com 2,11 metros o meu mano Giannis é bom jogando futebol pic.twitter.com/GQPsy9fRSs
— Brooklyn Guy (@BrooklynGuyNBA) May 31, 2026
