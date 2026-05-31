Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθέωσε τον Τιερί Ανρί μετά τον τελικό του Champions League.
- Συνεχίζεται η αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της - Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο
- Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Τουρκία - Ανάμεσα στα θύματα ένα βρέφος που βρέθηκε κάτω από το σώμα του πατέρα του
- Πάρτε πρωτεΐνη: Η απάντηση της αρρενωπής Αμερικής στους vegan και woke
- Γιορτή σήμερα 31 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε από κοντά τον τελικό του Champions League και μάλιστα παρέδωσε το βραβείο του MVP του αγώνα, στον Βιτίνια.
Στη συνέχεια, στο περιθώριο του ματς, o Greek Freak βρέθηκε στο post game του CBS και μίλησε με τον Τιερί Ανρί στον οποίο είπε πως υποστήριζε την Άρσεναλ εξαιτίας του.
«Στο είπα και την πρώτη φορά που σε γνώρισα, Τιερί Ανρί είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών, οπότε υποστήριζα την Άρσεναλ, αλλά αυτός είναι ο πρώτος μου τελικός Champions League, οπότε είμαι χαρούμενος που είδα ένα καλό ματς», είπε στον Γάλλο ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος του απάντησε: «Σε ευχαριστώ για αυτά που είπες. Αγαπώ τον τρόπο που παίζεις κι εσύ, το ξέρεις ήδη»
Δείτε τη συνάντηση Αντετοκούνμπο – Ανρί
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (31/5): Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη και φιλικά ενόψει Μουντιάλ
- Σπερς – Νικς: Και τώρα οι δύο τους – Αυτό είναι το πρόγραμμα των τελικών του NBA
- Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League – Σοβαρά επεισόδια με 416 προσαγωγές και ολονύχτιες συγκρούσεις (vids)
- Οι Σπερς εκθρόνισαν τους Θάντερ με MVP Γουεμπανιάμα και έφυγαν για τελικούς με τους Νικς (vid)
- Οπαδοί του Ολυμπιακού πήγαν στο σπίτι του Πίτερς για να του ζητήσουν να μείνει
- Μήτρου-Λονγκ: «Θέλω τίτλο με τον Άρη, σπίτι μου η Θεσσαλονίκη»
- ‘Ετσι αποθέωσε η Euroleague τον Πίτερς (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις