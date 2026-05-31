Σημαντική είδηση:
31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
Κόσμος 31 Μαΐου 2026, 10:00

Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα

Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξελίσσεται με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ενώ γειτονικές και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε μέτρα όπως το κλείσιμο συνόρων και οι έλεγχοι

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

Καθώς η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αυξανόμενη επιδημία του ιού Έμπολα, κυβερνήσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους από πιθανή εξάπλωση της νόσου. 

Ωστόσο, ορισμένες από τις πιο πρόσφατες αποφάσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα, η οποία υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση μιας επιδημίας δεν βασίζεται κυρίως στη γεωγραφική απομόνωση, αλλά στην έγκαιρη ανίχνευση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση των κρουσμάτων. 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η επιδημία έχει ήδη προκαλέσει περισσότερα από 1.000 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ οι θάνατοι ξεπερνούν τους 250.

Παράλληλα, η γειτονική Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα και έναν θάνατο, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω διασυνοριακή μετάδοση. 

Οι αποφάσεις που πυροδότησαν τη συζήτηση 

Στις 27 Μαΐου, η Ουγκάντα ανακοίνωσε το κλείσιμο των συνόρων της με το Κονγκό, επιτρέποντας μόνο περιορισμένες εξαιρέσεις, κυρίως για εργαζόμενους ανθρωπιστικών αποστολών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Όσοι περνούν τα σύνορα υποβάλλονται σε υγειονομικούς ελέγχους και εποπτευόμενη απομόνωση. 

Μία ημέρα αργότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να μεταφέρουν Αμερικανούς πολίτες που έχουν εκτεθεί στον ιό σε ειδική εγκατάσταση καραντίνας στην Κένυα, μια χώρα που μέχρι στιγμής δεν έχει καταγράψει κρούσματα Έμπολα. Το σχέδιο προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Κένυα, ενώ δικαστική απόφαση ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή του. 

Παρά τις διαφορές τους, οι δύο πολιτικές στηρίζονται σε μια κοινή λογική: ότι η δημιουργία φυσικής απόστασης από την πηγή της απειλής μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση.

Ωστόσο,  η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας υγείας, όπως υποστηρίζει η Κάτριν Λ. Γουάλας, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, με ένα άρθρο της στο The Conversation.

Η επιτήρηση είναι συχνά πιο σημαντική από την απόσταση 

Οι επιδημιολόγοι επισημαίνουν ότι οι επιδημίες δεν ελέγχονται απλώς με την απομάκρυνση των ανθρώπων από μια περιοχή κινδύνου. Αντίθετα, καθοριστικό ρόλο παίζουν η επιτήρηση των κρουσμάτων, η γρήγορη διάγνωση, η ιχνηλάτηση των επαφών και η απομόνωση των ασθενών. 

Στην περίπτωση του Έμπολα, η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο ιός μεταδίδεται μόνο όταν το άτομο έχει ήδη εκδηλώσει συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης μπορούν να εντοπίσουν τους περισσότερους δυνητικούς φορείς πριν αυτοί μεταδώσουν ευρέως τη νόσο. 

Για τον λόγο αυτό, πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι οι επενδύσεις σε ισχυρές δομές δημόσιας υγείας είναι πιο αποτελεσματικές από τα αυστηρά κλεισίματα συνόρων. 

Ένα παλιό εργαλείο με περιορισμένη αποτελεσματικότητα 

Η ιδέα του περιορισμού των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια επιδημιών δεν είναι νέα. Ήδη από τον 14ο αιώνα, η Βενετία είχε εισαγάγει το περίφημο «quarantino», μια μορφή καραντίνας για τα πλοία που έφθαναν στα λιμάνια της. 

Το μέτρο είχε σχετική επιτυχία επειδή εφαρμοζόταν σε πλοία, δηλαδή σε ελεγχόμενους και απομονωμένους χώρους. Οι επιβάτες μπορούσαν να παραμείνουν αγκυροβολημένοι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν τους επιτραπεί η είσοδος στην πόλη. 

Τα χερσαία σύνορα, όμως, αποτελούν μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Σε αντίθεση με τα πλοία, οι άνθρωποι μπορούν να κινηθούν μέσα από πολλαπλές ανεπίσημες διαδρομές, μονοπάτια και περάσματα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πλήρη επιτήρηση. 

Καθώς το διεθνές εμπόριο αναπτύχθηκε και οι μετακινήσεις αυξήθηκαν, οι κυβερνήσεις διαπίστωσαν ότι τα κλειστά σύνορα συχνά προκαλούσαν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις χωρίς να εμποδίζουν αποτελεσματικά τη διάδοση των ασθενειών. 

Τα μαθήματα από τις επιδημίες χολέρας 

Κατά τον 19ο αιώνα, οι επαναλαμβανόμενες επιδημίες χολέρας ανάγκασαν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους. Οι συνεχείς ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι εμπορικές απαγορεύσεις δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στις οικονομίες, χωρίς να εξαλείφουν τον κίνδυνο μετάδοσης. 

Το 1874, εκπρόσωποι πολλών χωρών συγκεντρώθηκαν στη Βιέννη κατά την Τέταρτη Διεθνή Υγειονομική Διάσκεψη. Εκεί διατυπώθηκε μια θέση που εξακολουθεί να επηρεάζει τη διεθνή πολιτική υγείας μέχρι σήμερα: τα γενικευμένα κλεισίματα συνόρων και οι χερσαίες καραντίνες θεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ανεφάρμοστα και αναποτελεσματικά. 

Η συζήτηση εκείνης της εποχής αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα δημιουργία των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν σήμερα τη συνεργασία των κρατών σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων. 

Το κρίσιμο ζήτημα της έγκαιρης αναφοράς 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη διαχείριση επιδημιών είναι η ανάγκη για άμεση και ειλικρινή αναφορά των κρουσμάτων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι εάν μια χώρα γνωρίζει πως η ανακοίνωση μιας επιδημίας θα οδηγήσει αυτομάτως σε κλείσιμο συνόρων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και οικονομικές απώλειες, μπορεί να έχει κίνητρο να καθυστερήσει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. 

Αυτό ακριβώς το πρόβλημα αναδείχθηκε κατά την επιδημία SARS το 2003. Οι καθυστερήσεις στην κοινοποίηση πληροφοριών συνέβαλαν στη διεθνή εξάπλωση της νόσου και οδήγησαν σε αναθεώρηση των διεθνών κανόνων αντιμετώπισης επιδημιών. 

Η βασική φιλοσοφία του σημερινού συστήματος δημόσιας υγείας είναι ότι οι χώρες πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν γρήγορα τα κρούσματα και όχι να τιμωρούνται για αυτό. 

Γιατί το κλείσιμο των συνόρων μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα 

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όταν κλείνουν τα επίσημα συνοριακά περάσματα, οι άνθρωποι συχνά αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μετακινήσεις να γίνονται εκτός των μηχανισμών ελέγχου. 

Στην περιοχή μεταξύ Κονγκό και Ουγκάντας υπάρχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα συνόρων και πολυάριθμα ανεπίσημα περάσματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από κατοίκους για οικογενειακούς, κοινωνικούς και εμπορικούς λόγους. 

Όταν οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται μέσω αυτών των διαδρομών, οι υγειονομικές αρχές χάνουν τη δυνατότητα να εξετάσουν ταξιδιώτες, να εντοπίσουν πιθανά κρούσματα και να παρακολουθήσουν τις επαφές τους. Έτσι, η επιδημιολογική επιτήρηση γίνεται δυσκολότερη, όχι ευκολότερη. 

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο των ΗΠΑ 

Αντίστοιχες αντιδράσεις προκάλεσε και η αμερικανική πρόταση για μεταφορά εκτεθειμένων πολιτών στην Κένυα. Οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι η μεταφορά ατόμων που ενδέχεται να έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό σε μια χώρα χωρίς κρούσματα δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους και επιπλέον διοικητικές δυσκολίες. 

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και εκπαιδευμένο προσωπικό για τη διαχείριση ασθενών με ιδιαίτερα επικίνδυνα λοιμώδη νοσήματα. 

Η Αμερικανική Εταιρεία Λοιμωδών Νοσημάτων έχει τονίσει ότι η δημιουργία μιας νέας δομής εν μέσω ενεργής επιδημίας εγείρει ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια πόρων, τον χρόνο υλοποίησης και την ποιότητα της φροντίδας. 

Τι μας δίδαξε η πανδημία COVID-19 

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι περιορισμοί στα σύνορα λειτούργησαν αποτελεσματικά. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία και η Ταϊβάν κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά την εξάπλωση του ιού. 

Ωστόσο, η επιτυχία τους δεν βασίστηκε αποκλειστικά στο κλείσιμο των συνόρων. Τα μέτρα συνδυάστηκαν με μαζικά τεστ, αυστηρή καραντίνα, εκτεταμένη ιχνηλάτηση επαφών και ισχυρή δημόσια υγειονομική υποδομή. Επιπλέον, η νησιωτική γεωγραφία των χωρών αυτών περιόριζε φυσικά τις ανεπίσημες εισόδους. 

Αυτό δείχνει ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί μπορούν να κερδίσουν χρόνο, αλλά δεν αποτελούν από μόνοι τους λύση. 

Η πραγματική άμυνα απέναντι στις επιδημίες 

Η ιστορία της δημόσιας υγείας προσφέρει ένα σαφές συμπέρασμα: οι επιδημίες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν οι κυβερνήσεις μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα τα κρούσματα, να παρακολουθούν τις επαφές τους, να απομονώνουν τους ασθενείς και να διατηρούν την εμπιστοσύνη των πολιτών. 

Οι περιορισμοί στα σύνορα μπορεί να δώσουν την εικόνα μιας άμεσης και αποφασιστικής αντίδρασης, όμως η πραγματική μάχη δίνεται μέσα στα συστήματα υγείας. Η επιτήρηση, η διαφάνεια και η διεθνής συνεργασία παραμένουν τα ισχυρότερα όπλα απέναντι σε απειλές όπως ο Έμπολα. 

Τελικά, η εμπειρία από το παρελθόν δείχνει ότι τα σύνορα από μόνα τους σπάνια σταματούν μια επιδημία. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η ικανότητα των κοινωνιών να εντοπίζουν έγκαιρα τον κίνδυνο και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά πριν αυτός εξαπλωθεί. 

Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

