magazin
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Billy Idol δεν έβγαινε στη σκηνή «εάν δεν ήταν χάι» – Σήμερα όλα είναι αλλιώς
Fizz 31 Μαΐου 2026, 10:00

Ο Billy Idol δεν έβγαινε στη σκηνή «εάν δεν ήταν χάι» – Σήμερα όλα είναι αλλιώς

Ο 70χρονος ρόκερ Billy Idol είναι γνωστός για επιτυχίες όπως τα «Rebel Yell» και «Dancing with Myself».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Billy Idol πάντα υπερηφανευόταν για τις ζωντανές συναυλίες του, αλλά έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται, και αυτό περιλαμβάνει το να παραμένει νηφάλιος.

«Δεν ανεβαίνω στη σκηνή μαστουρωμένος ή κάτι τέτοιο» απαντάει ο 70χρονος ρόκερ στην ερώτηση πώς άλλαξε η προσέγγισή του στις εμφανίσεις με την πάροδο των χρόνων. «Υπήρχε μια εποχή που συνήθιζα να ανεβαίνω στη σκηνή λίγο μαστουρωμένος, ή έπινα ένα τεράστιο ποτήρι screwdriver στη μέση της συναυλίας».

Σήμερα, όμως, το μουσικό είδωλο λέει ότι η νοοτροπία του πριν βγει μπροστά στο κοινό είναι εντελώς διαφορετική.

YouTube thumbnail

Εντελώς νηφάλιος

«Σήμερα… βγαίνω εντελώς φυσιολογικός και εντελώς νηφάλιος, και νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος, γιατί η ίδια η μουσική είναι μια ευφορία» παραδέχεται. «Μπορείς να την νιώσεις όποτε παίζεις. Αυτή είναι η ευφορία».

Τον Μάιο του 2024, ο Idol δήλωσε ότι «σχεδόν του επιβλήθηκε να είναι νηφάλιος», αναφέροντας ότι η απόφαση αυτή προήλθε από ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα το 1990, όπου παραλίγο να χάσει το πόδι του.

Μια κάποια πειθαρχία

«Άρχισα πραγματικά να σκέφτομαι ότι πρέπει να προσπαθήσω να προχωρήσω μπροστά και να μην είμαι πια τοξικομανής και τέτοια πράγματα» είπε για το περιστατικό.

«Πήρε πολύ χρόνο, αλλά σταδιακά κατάφερα να αποκτήσω μια κάποια πειθαρχία, όπου δεν είμαι πια ο ίδιος τύπος που ήμουν στη δεκαετία του ’80. Δεν είμαι πια ο ίδιος τοξικομανής».

«Θέλω να πω, οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί θα έλεγαν: “Είσαι πάντα τοξικομανής”. Και αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά δεν κάνω πια τίποτα σε τέτοιο βαθμό. Το ξεπέρασα με κάποιο τρόπο», πρόσθεσε.

«Ήμουν πραγματικά τυχερός που κατάφερα να το ξεπεράσω, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν».

«Θέλω να πω, οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί θα έλεγαν: “Είσαι πάντα τοξικομανής”. Και αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά δεν κάνω πια τίποτα σε τέτοιο βαθμό. Το ξεπέρασα με κάποιο τρόπο»

Idol

Billy Idol / Wikimedia Commons

Το αποκορύφωμα

Ο Idol σημείωσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεται είναι επίσης νηφάλιοι, κάτι που «βοηθάει πολύ».

«Μπορώ να πιω ένα ποτήρι κρασί πού και πού» διευκρίνησε. «Δεν χρειάζεται να μην κάνω τίποτα. Αλλά ταυτόχρονα, δεν είμαι ο τοξικομανής που ήμουν στα αποκορύφωμα των δεκαετιών του ’70 και του ’80».

Ο τραγουδιστής του «White Wedding» αναφέρθηκε επίσης στην εξέλιξή του ως καλλιτέχνη, ενώ παρευρέθηκε στα American Music Awards 2026, τα οποία μεταδόθηκαν ζωντανά από το MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Το Βραβείο Ζωής

Με παρουσιάστρια την Queen Latifah, η τελετή τίμησε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, και ο Idol τιμήθηκε με το Βραβείο Ζωής για την επίδρασή του επί δεκαετίες στη ροκ μουσική και την ποπ κουλτούρα.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Leon Thomas απένειμε το βραβείο στον Idol, αναγνωρίζοντας μια καριέρα που εκτείνεται από τις πρώτες μέρες του πανκ κινήματος μέχρι τη σούπερ σταρ του arena rock.

Billy Idol και Alan Vega το 1982

Η έκπληξη

Ο Idol έγινε διάσημος για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ως μέλος των Generation X, πριν ξεκινήσει μια σόλο καριέρα που απέφερε επιτυχίες όπως τα «Rebel Yell», «Dancing with Myself» και «Eyes Without a Face».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την απονομή του βραβείου, ο Idol μίλησε για την απρόσμενη μακροβιότητα της καριέρας του, την οποία κάποτε θεωρούσε βραχύβια.

«Όταν ξεκίνησα με το πανκ ροκ, το 1976, πιστεύαμε ότι θα διαρκούσε μόνο έξι μήνες, πόσο μάλλον 50 χρόνια», είπε από τη σκηνή. «Αλλά το κάναμε από αγάπη και επειδή η μουσική ήταν το μόνο πράγμα που μας έδινε μια αίσθηση ελευθερίας, ένα αίσθημα ελευθερίας».

Και με το παραπάνω

Ο ροκ μουσικός αναφέρθηκε επίσης στην αποφασιστικότητα που τον συνόδευσε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που πέρασε στη μουσική βιομηχανία.

«Πιστεύαμε σε αυτό που κάναμε και σκεφτόμασταν ότι αν απλώς ονειρευόμασταν αυτή τη ζωή και δίναμε τα πάντα, τότε θα μας τα επέστρεφε με το παραπάνω» πρόσθεσε ο Idol. «Και αυτό ακριβώς συνέβη».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Billy Idol  εμφανίζεται στα American Music Awards του 2026, στο Λας Βέγκας της Νεβάδα (ΗΠΑ), στις 25 Μαΐου 2026. REUTERS/Mario Anzuoni 

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

Green
ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

inWellness
inTown
Stream magazin
Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα
Τι συμβαίνει; 29.05.26

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα

Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολίνα, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από την ταυτότητα του.

Σύνταξη
Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media
Punk έμπνευση 29.05.26

Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media - Τι απαντά στα αρνητικά μηνύματα

Κανείς δεν διαφωνεί ότι οι εμφανίσεις της Ολίβια Ροντρίγκο στην Ισπανία στις αρχές του μήνα ήταν εντυπωσιακές - ωστόσο πολλοί ασχολήθηκαν με την εμφάνισή της στη σκηνή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Αναστάτωση 31.05.26

Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης

Οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αθήνα πέριξ του κέντρου καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις

Σύνταξη
Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
Εικόνες 31.05.26

Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Τουρκία - Ανάμεσα στα θύματα ένα βρέφος που βρέθηκε κάτω από το σώμα του πατέρα του

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν στην Τουρκία όταν επιβατικό λεωφορείο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελεύθεροι οι εννέα 31.05.26

Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν το Σάββατο στον εντεταλμένο ευρωπαίο ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Σύνταξη
Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
Κόσμος 31.05.26

Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα

Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξελίσσεται με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ενώ γειτονικές και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε μέτρα όπως το κλείσιμο συνόρων και οι έλεγχοι

Σύνταξη
Λάρισα: Αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της – Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο
Στη Λάρισα 31.05.26

Συνεχίζεται η αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της - Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο

Η 12χρονη βρίσκεται σε καταστολή και εντός των ημερών και εφόσον όλα πάνε καλά αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση την ερχόμενη Τετάρτη.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ
Αβεβαιότητα 31.05.26

Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ εντείνει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, την ώρα που παραμένει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο «διμέτωπος» του Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο «διμέτωπος» του Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League – Σοβαρά επεισόδια με 416 προσαγωγές και ολονύχτιες συγκρούσεις (vids)
Champions League 31.05.26

Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League – Σοβαρά επεισόδια με 416 προσαγωγές και ολονύχτιες συγκρούσεις (vids)

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας εκ των οποίων σοβαρά στα βίαια επεισόδια στο Παρίσι μετά το τέλος του τελικού του Champions League.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Αλλά δεν μπορεί 31.05.26

Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
Cookies