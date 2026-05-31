Ο Billy Idol δεν έβγαινε στη σκηνή «εάν δεν ήταν χάι» – Σήμερα όλα είναι αλλιώς

Ο Billy Idol πάντα υπερηφανευόταν για τις ζωντανές συναυλίες του, αλλά έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται, και αυτό περιλαμβάνει το να παραμένει νηφάλιος.

«Δεν ανεβαίνω στη σκηνή μαστουρωμένος ή κάτι τέτοιο» απαντάει ο 70χρονος ρόκερ στην ερώτηση πώς άλλαξε η προσέγγισή του στις εμφανίσεις με την πάροδο των χρόνων. «Υπήρχε μια εποχή που συνήθιζα να ανεβαίνω στη σκηνή λίγο μαστουρωμένος, ή έπινα ένα τεράστιο ποτήρι screwdriver στη μέση της συναυλίας».

Σήμερα, όμως, το μουσικό είδωλο λέει ότι η νοοτροπία του πριν βγει μπροστά στο κοινό είναι εντελώς διαφορετική.

Εντελώς νηφάλιος

«Σήμερα… βγαίνω εντελώς φυσιολογικός και εντελώς νηφάλιος, και νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος, γιατί η ίδια η μουσική είναι μια ευφορία» παραδέχεται. «Μπορείς να την νιώσεις όποτε παίζεις. Αυτή είναι η ευφορία».

Τον Μάιο του 2024, ο Idol δήλωσε ότι «σχεδόν του επιβλήθηκε να είναι νηφάλιος», αναφέροντας ότι η απόφαση αυτή προήλθε από ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα το 1990, όπου παραλίγο να χάσει το πόδι του.

Μια κάποια πειθαρχία

«Άρχισα πραγματικά να σκέφτομαι ότι πρέπει να προσπαθήσω να προχωρήσω μπροστά και να μην είμαι πια τοξικομανής και τέτοια πράγματα» είπε για το περιστατικό.

«Πήρε πολύ χρόνο, αλλά σταδιακά κατάφερα να αποκτήσω μια κάποια πειθαρχία, όπου δεν είμαι πια ο ίδιος τύπος που ήμουν στη δεκαετία του ’80. Δεν είμαι πια ο ίδιος τοξικομανής».

«Θέλω να πω, οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί θα έλεγαν: “Είσαι πάντα τοξικομανής”. Και αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά δεν κάνω πια τίποτα σε τέτοιο βαθμό. Το ξεπέρασα με κάποιο τρόπο», πρόσθεσε.

«Ήμουν πραγματικά τυχερός που κατάφερα να το ξεπεράσω, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν».

Το αποκορύφωμα

Ο Idol σημείωσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεται είναι επίσης νηφάλιοι, κάτι που «βοηθάει πολύ».

«Μπορώ να πιω ένα ποτήρι κρασί πού και πού» διευκρίνησε. «Δεν χρειάζεται να μην κάνω τίποτα. Αλλά ταυτόχρονα, δεν είμαι ο τοξικομανής που ήμουν στα αποκορύφωμα των δεκαετιών του ’70 και του ’80».

Ο τραγουδιστής του «White Wedding» αναφέρθηκε επίσης στην εξέλιξή του ως καλλιτέχνη, ενώ παρευρέθηκε στα American Music Awards 2026, τα οποία μεταδόθηκαν ζωντανά από το MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Το Βραβείο Ζωής

Με παρουσιάστρια την Queen Latifah, η τελετή τίμησε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, και ο Idol τιμήθηκε με το Βραβείο Ζωής για την επίδρασή του επί δεκαετίες στη ροκ μουσική και την ποπ κουλτούρα.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Leon Thomas απένειμε το βραβείο στον Idol, αναγνωρίζοντας μια καριέρα που εκτείνεται από τις πρώτες μέρες του πανκ κινήματος μέχρι τη σούπερ σταρ του arena rock.

Billy Idol και Alan Vega το 1982

Η έκπληξη

Ο Idol έγινε διάσημος για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ως μέλος των Generation X, πριν ξεκινήσει μια σόλο καριέρα που απέφερε επιτυχίες όπως τα «Rebel Yell», «Dancing with Myself» και «Eyes Without a Face».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την απονομή του βραβείου, ο Idol μίλησε για την απρόσμενη μακροβιότητα της καριέρας του, την οποία κάποτε θεωρούσε βραχύβια.

«Όταν ξεκίνησα με το πανκ ροκ, το 1976, πιστεύαμε ότι θα διαρκούσε μόνο έξι μήνες, πόσο μάλλον 50 χρόνια», είπε από τη σκηνή. «Αλλά το κάναμε από αγάπη και επειδή η μουσική ήταν το μόνο πράγμα που μας έδινε μια αίσθηση ελευθερίας, ένα αίσθημα ελευθερίας».

Και με το παραπάνω

Ο ροκ μουσικός αναφέρθηκε επίσης στην αποφασιστικότητα που τον συνόδευσε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που πέρασε στη μουσική βιομηχανία.

«Πιστεύαμε σε αυτό που κάναμε και σκεφτόμασταν ότι αν απλώς ονειρευόμασταν αυτή τη ζωή και δίναμε τα πάντα, τότε θα μας τα επέστρεφε με το παραπάνω» πρόσθεσε ο Idol. «Και αυτό ακριβώς συνέβη».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Billy Idol εμφανίζεται στα American Music Awards του 2026, στο Λας Βέγκας της Νεβάδα (ΗΠΑ), στις 25 Μαΐου 2026. REUTERS/Mario Anzuoni