Οι συγκλονιστικές δηλώσεις του Αντετοκούνμπο: «Παλιά πουλούσα ρολόγια για να ζήσω, τώρα υπάρχει σειρά με το όνομά μου»
Μπάσκετ 31 Μαΐου 2026, 12:42

Οι συγκλονιστικές δηλώσεις του Αντετοκούνμπο: «Παλιά πουλούσα ρολόγια για να ζήσω, τώρα υπάρχει σειρά με το όνομά μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε μία συνέντευξη στη Gazzetta dello sport και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συνάντησε στη ζωή του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στη Gazzetta dello sport και μίλησε για τη σεζόν των Μπακς στο ΝΒΑ, για το καλοκαίρι που έρχεται και του δίνει χρόνο να ξεκουραστεί, αλλά και για πολλά άλλα.

Παράλληλα, ο Greek Freak αναφέρθηκε και στα δύσκολα χρόνια που πέρασε μικρός, αλλά και το γεγονός πως έφτασε από εκεί που πουλούσε ρολόγια, να έχει συλλογή με το όνομα του.

Αναλυτικά όσα είπε Αντετοκούνμπο:

Μιλώντας για την ταινία «Άνοδος: Η ιστορία των Αντετοκούνμπο», o Γιάννης υπογράμμισε: «Tα παιδιά μου δεν την έχουν δει ακόμα. Όταν βγήκε «στον αέρα», ήταν ακόμα πολύ μικρά. Είναι ένα δυνατό μήνυμα για τη ζωή, που προέρχεται από τους γονείς μου: τη θυσία του να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους, τα αδέρφια τους, τον Φράνσις, τον μεγαλύτερο αδερφό μου, το ασφαλές περιβάλλον τους στη Νιγηρία για να πάνε στην Ελλάδα και να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες. Όλα αυτά για να μου δώσουν την ευκαιρία να βρίσκομαι εκεί που είμαι σήμερα. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες. Ξέρετε κάτι; Ήρθε η ώρα να δείξω την ταινία στα παιδιά μου. Τώρα που είναι μεγαλύτερα, μπορούν να το καταλάβουν».

Σε σχέση με την αγωνιστική και σωματική του κατάσταση ανέφερε ότι «Είμαι καλά, είμαι υγιής. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευλογία σε κάθε κατάρα. Προφανώς, δεν ήθελα να τελειώσω τη σεζόν έτσι, χωρίς να μπω στα πλέι οφ και με αρκετούς τραυματισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά είχα την ευκαιρία να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Θυσιάζουμε πολύ χρόνο μακριά τους: χάνουμε γενέθλια, σχολικές δραστηριότητες, σημαντικές μέρες.

Έχω την ευκαιρία να βελτιώσω τις δεξιότητές μου και να φροντίσω το σώμα μου. Θέλω να αποδείξω ότι είμαι ακόμα ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Πάνω σε τι δουλεύω; Ξέρω ότι φαίνομαι νέος, αλλά είναι η 14η χρονιά μου στο NBA. Aυτό σημαίνει πολλά… χιλιόμετρα στα πόδια μου, πρέπει να είμαι έξυπνος. Ένα πράγμα που θα βοηθήσει το σώμα μου είναι η βελτίωση του σουτ μου. Θέλω να επικεντρωθώ στο σουτ μου, στα hook σουτ κοντά στο καλάθι και στο παιχνίδι μου στο χαμηλό post. Νομίζω ότι ο συνδυασμός όλων αυτών θα με βοηθήσει να παραμείνω ανταγωνιστικός για τα επόμενα χρόνια».

Για το πως συνδυάζει τη δουλειά με τις υποχρεώσεις του ως πατέρας: «Πριν από εννέα χρόνια έχασα τον πατέρα μου και ξέρω πόσο πονάει αυτό. Ήταν ο προστάτης, ο πάροχος, ο οραματιστής. Ήρθε στην Ελλάδα από τη Νιγηρία και εργάστηκε στους δρόμους. Έκανε ό,τι μπορούσε για να έχει φαγητό στο τραπέζι. Υπήρχαν μέρες που δεν έτρωγε για να φάμε εμείς. Ήμασταν όλοι ενωμένοι, μας το δίδαξε αυτό. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσω να είμαι εξίσου καλός πατέρας για τα παιδιά μου. Θέλω να κάνουν αυτό που αγαπούν και θα είμαι πάντα δίπλα τους.

Η γυναίκα μου λέει πάντα ότι έχω δύο προσωπικότητες. Όταν με παρακολουθεί να παίζω, μερικές φορές δεν νιώθει καν ότι βλέπει τον άντρα της. Στο γήπεδο, είμαι ο Greek Freak, ο All-Star, ο MVP, ο πρωταθλητής του NBA. Στο σπίτι, αλλάζω πάνες, ετοιμάζω γεύματα, βάζω τα παιδιά μου για ύπνο και μιλάω στη γυναίκα μου. Είμαι χαλαρός και ήρεμος. Οι άνθρωποι μου λένε να σταματήσω να περπατάω μόνος μου στο δρόμο, αλλά δεν με ενοχλεί όταν έρχονται να με χαιρετήσουν»

Για το γεγονός ότι πολύς κόσμος τον έχει για πρότυπο: «Είναι σίγουρα μια ευθύνη. Για μένα, δεν είναι βάρος. Πάντα ήμουν ο εαυτός μου. Όταν είμαι χαρούμενος, είμαι χαρούμενος. Όταν θέλω να σωπάσω, μένω σιωπηλός. Όταν θέλω να αστειευτώ, αστειεύομαι. Οι άνθρωποι νιώθουν την αυθεντικότητα και μπορούν να ταυτιστούν με αυτήν. Τελικά, οι άνθρωποι δεν θα θυμούνται πόσους πόντους σημείωσα ή πόσα γκολ σημείωσε ο Ροναλντίνιο, αλλά πώς τους έκανες να νιώσουν. Θέλω οι άνθρωποι να νιώθουν εμπνευσμένοι και να μπορούν να κάνουν καλό σε κάποιον άλλο. Είμαι πολύ κοντά στην οικογένειά μου, είμαι πιστός, δουλεύω σκληρά και νοιάζομαι για τους ανθρώπους. Και για κάποιο λόγο, οι άνθρωποι με αγαπούν. Δεν ξέρω γιατί.»

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Τουρισμός
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Άρσεναλ: Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Αγγλίας – Στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 31.05.26

Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Άρσεναλ - Συγκινητική στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)

Με κεντρικό σημείο πανηγυρισμών το γήπεδό της, χιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ συμμετείχαν την Κυριακή (31/5) στην παρέλαση των «κανονιέρηδων» για την κατάκτηση της Premier League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του
Μπάσκετ 31.05.26

Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του

Ο προπονητής της Αλ Αχλί Βεγγάζης, Δημήτρης Βαρβούνης σε συνέντευξή του στην ΕΟΚ αναφέρεται στην επιλογή του να εργαστεί στην Αλ Αχλί και το πρωτάθλημα μπάσκετ της Λιβύης.

Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει
Αγώνας υπέρ πάντων 31.05.26

Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει

Ο Πέδρο Σάντσεθ, παρά την ασφυκτική πίεση που δέχεται, με τις κατηγορίες για σκάνδαλα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, δήλωσε ότι χρειάζεται χρόνος για να νιώσουν οι πολίτες τον αντίκτυπο της πολιτικής του. Και δήλωσε ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Διαψεύδει τον εαυτό του – Τώρα λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο
Αντικρουόμενες δηλώσεις 31.05.26

Ο Τραμπ διαψεύδει τον εαυτό του - Τώρα λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο

Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη που έδωσε στη νύφη του, Λάρα Τραμπ στο Fox News - Σε αδιέξοδο οι ΗΠΑ, λέει ο Independent

Νεκτάριος Δαργάκης
Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα
Ελλάδα 31.05.26

Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα

Δεν δίσταζε να αναρτά στο διαδύκτιο βίντεο και φωτογραφίες με όπλα, σιδερογροθιές και μαχαίρια. Σε κάποια από αυτά μάλιστα, καταγράφεται να πυροβολεί στον αέρα από ταράτσα σπιτιού.

Αναστασία Σταματοπούλου
Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες
Ακρίβεια 31.05.26

Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες

Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Όνειρο, πραγματικότητα 31.05.26

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση για το φοιτητικό επίδομα – «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες
Κόσμος 31.05.26

Κλυδωνισμοί στην κυβέρνησης της Γερμανίας για το φοιτητικό επίδομα - «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες

Η υπουργός Παιδείας και Έρευνας, προερχόμενη από το CDU, προσκάλεσε εμμέσως πλην σαφώς τους φοιτητές να εργαστούν σε δουλειές μερικής απασχόλησης - Αντιδράσεις από SPD, Πράσινους και Αριστερά

Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος
Ελλάδα 31.05.26

Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος

Μια βόλτα μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία με τον 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του να πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο το πρωί της Κυριακής στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο

Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί
Συνεχίζεται η έρευνα 31.05.26

Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί

Περισσότεροι από 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μιανμάρ, και 70 τραυματίστηκαν, έπειτα από έκρηξη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο όπου αποθηκεύονται εκρηκτικά για χρήση σε εξορύξεις.

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά

Με τρόπο διπλωματικό, αλλά ξεκάθαρο ο Χάρης Δούκας επιμένει στη διαφοροποίηση της «γραμμής» Ανδρουλάκη κυρίως σε ότι αφορά τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και εναντίον της ΝΔ, οτιδήποτε άλλο «είναι δώρο στο Μητσοτάκη» τονίζει. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, το ποιος θα είναι ο αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος».

Έρευνα ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Έρευνα ΕΚΤ 31.05.26

Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Με νωπές τις μνήμες της κρίσης του 2022-23, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φοβούνται διπλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Έρευνα της ΕΚΤ αναλύει το «οικονομικό τραύμα» των νοικοκυριών.

Άρσεναλ: Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Αγγλίας – Στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 31.05.26

Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Άρσεναλ - Συγκινητική στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)

Με κεντρικό σημείο πανηγυρισμών το γήπεδό της, χιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ συμμετείχαν την Κυριακή (31/5) στην παρέλαση των «κανονιέρηδων» για την κατάκτηση της Premier League.

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια
Έρευνα Εισαγγελίας 31.05.26

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια

Σκάνδαλο μεγατόνων με επίκεντρο κύκλωμα που δρούσε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Μega. Εξέδιδαν πλαστά δικαιολογητικά, εισπράττοντας κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο
Νέα έρευνα 31.05.26

Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας - Τα «μυστικά» που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης - Κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο

Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές
Με 52% 31.05.26

Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές

Ο Αμπέλα προκήρυξε τις εκλογές δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του χρειαζόταν μια νέα εντολή για να προστατεύσει τη Μάλτα, που βασίζεται στον τουρισμό και τις εισαγωγές, από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

