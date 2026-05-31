Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «σήμερα έχουμε μια μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα ακραία νεοφιλελεύθερο, ιδεοληπτικό και ακροδεξιό, που δεν διατηρεί καμία σχέση με το παραδοσιακό Κέντρο», ενώ υποστήριξε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή.

Εκτενής αναφορά έγινε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στην ίδρυση νέων κομμάτων και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.

Για την ίδρυση νέων κομμάτων

Ειδικότερα, στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «κάθε φορά, η ίδρυση νέων κομμάτων –ακόμα και προσωποπαγών, είτε πρόκειται για τον κ. Σαμαρά είτε για τον κ. Τσίπρα, είτε ακόμα και για την κα. Καρυστιανού, η οποία μπορεί να μην είναι πολιτικός αλλά έχει έντονη κοινωνική παρουσία τα τελευταία χρόνια– είναι λογικό να δημιουργεί συνθήκες μιας προσωρινής αναδιάταξης του δημοσκοπικού σκηνικού. Έχουμε δει κόμματα στο παρελθόν που ιδρύθηκαν, έφτασαν στο 15%-20% στην πρόθεση ψήφου, και τελικά δεν κατέβηκαν καν στις εκλογές. Βρισκόμαστε στην πρώτη εβδομάδα μετά την ίδρυση δύο κομμάτων. Συνήθως αυτές οι καταστάσεις είναι προσωρινές. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει κανένα κόμμα, που να ιδρύθηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια, να καταφέρει να πρωταγωνιστήσει μακροπρόθεσμα στην πολιτική ζωή, δηλαδή να ενταχθεί σταθερά στον διαχρονικό δίπολο μεταξύ Κεντροαριστεράς και Δεξιάς. Αυτό αποτελεί μια μέχρι τώρα εμπειρία, καθώς μάντεις δεν είμαστε».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «το κόμμα της κας. Καρυστιανού δεν θεωρώ ότι αφορά κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται να επιλέγει μια πιο συντηρητική ατζέντα και εκτιμώ ότι απευθύνεται κυρίως σε ένα ακροατήριο που βρίσκεται στο “μαλακό υπογάστριο” της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και σε ένα άλλο συγκεκριμένο κοινό. Αντίστοιχα, το κόμμα του κ. Σαμαρά, αν τελικά δημιουργηθεί, θα επηρεάσει επίσης τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, η εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ανεπηρέαστη ενώ οι άλλοι υφίστανται απώλειες, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ ασκεί θεσμική αντιπολίτευση

Αναφορικά με το πολιτικό κενό που δημιουργήθηκε μετά τις εκλογές του 2023, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός που κρίθηκε και αρχηγός της αντιπολίτευσης μέχρι πριν από τρία χρόνια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέλαβε ένα κόμμα στο 8%. Το οδήγησε δημοσκοπικά, πριν από ενάμισι μήνα, στο 15%, ενώ το κενό για τον κ. Τσίπρα δημιουργήθηκε το ’23. Τότε η αξιωματική αντιπολίτευση, που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, υποχώρησε από το 41% και πήγε στο 17%. Το κενό που έχει δημιουργηθεί –και το οποίο αποτελεί την αιτία που το “ρεζερβουάρ” της Νέας Δημοκρατίας δεν εξαντλείται ακόμη– είναι η ασυμμετρία που προέκυψε από τις εκλογές του ’23, όταν κατέρρευσε με πρωτοφανή τρόπο η τότε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό το κενό δεν το δημιούργησε ο Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί θεσμική αντιπολίτευση από το ’23».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε σε υπερπροβολή των νέων κομμάτων εις βάρος της προγραμματικής συζήτησης, λέγοντας ότι «από τον Σεπτέμβριο είχαμε μια συνεχή συζήτηση γύρω από αυτά, αντί να εστιάζουμε στην οικονομία, την κοινωνία και την προγραμματική αντιπαράθεση –ζητήματα στα οποία η Νέα Δημοκρατία αποφεύγει να πάρει θέση. Βόλευε, λοιπόν, την κυβέρνηση να συζητάμε για το αν θα ιδρύσει κόμμα ο κ. Τσίπρας ή η κ. Καρυστιανού, και λιγότερο ο κ. Σαμαράς, που δεν τον σχολιάζουν ιδιαίτερα».

Σχετικά με την προγραμματική παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «εμείς είμαστε ένα κόμμα που θέτει συνεχώς ζητήματα στην πολιτική ατζέντα. Το θέμα της στέγασης, για παράδειγμα, το έθεσε κανένα άλλο κόμμα; Το έθεσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο πρωθυπουργός απέτυχε να δώσει λύσεις. Οι τιμές στα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 50%. Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Το πρόγραμμα “Σπίτι μου 2” επρόκειτο να λήξει τον Ιούνιο και όσοι είχαν κάνει αιτήσεις θα έμεναν εκτός. Ποιος ζήτησε να παραταθεί μέχρι τον Αύγουστο; Το ΠΑΣΟΚ το ζήτησε, και ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να το αποδεχτεί».

Στο ίδιο θέμα, πρόσθεσε ότι «σχετικά με τις συντάξεις χηρείας, ποιος έφερε το θέμα στο τραπέζι; Το ΠΑΣΟΚ το έφερε. Έρχεται τώρα η κα Κεραμέως και λέει “θα δούμε τι θα κάνουμε”. Εμείς προτείναμε τρία συγκεκριμένα μέτρα: καμία περικοπή, να παραμείνουν στο 70% και να μην αναζητηθούν αναδρομικά. Χθες, επίσης, ο κ. Πιερρακάκης, αναφορικά με τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, βγήκε να πανηγυρίσει. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι θα λειτουργήσει ένας φορέας, ο οποίος είχε προβλεφθεί να ιδρυθεί από το 2020. Πέρασαν έξι χρόνια! Έξι χρόνια χάνονται σπίτια εξαιτίας τους, δεν έκαναν τίποτα, και σήμερα πανηγυρίζουν. Αυτή είναι η πραγματική αντιπαράθεση».

Αναφορικά με την έννοια του Κέντρου και τη στάση της κυβέρνησης, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «κέντρο σημαίνει να αφήνεις στην άκρη τις μεροληψίες και τους δογματισμούς και να μπορείς να επιτυγχάνεις συμβιβασμούς. Τι κάνει αυτή η κυβέρνηση; Είναι προσηλωμένη στη μεροληψία –κοινωνική και ταξική. Παράλληλα, επιχειρεί τον έλεγχο της Δικαιοσύνης και όλων των αρμών της εξουσίας. Αυτό είναι Κέντρο; Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο του Κέντρου».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκθεση της κας Τυχεροπούλου, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «έχετε δει την έκθεση της κας Τυχεροπούλου; Λέτε, δηλαδή, ότι αν το ποσό το οποίο ελέγχεται είναι μικρότερο, δεν πρέπει να διωχθεί ή δεν πρέπει να ελεγχθεί; Αυτή είναι η επίσημη θέση σας; Είδατε ότι για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν 100 άτομα; Λέτε σοβαρά ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο; Στην Κρήτη είδατε τι έγινε χθες; Βγαίνετε με θράσος τη στιγμή που συλλαμβάνονται 100 άνθρωποι για να πείτε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο; “Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης”; Κουνάτε και το δάχτυλο ενώ έχει στηθεί πάρτι διασπάθισης; Άρα είναι επίσημη θέση ότι αν τα κακουργήματα καταλήγουν σε πλημμελήματα δεν πρέπει να ελεγχθούν. Αυτό μας λένε».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «υπάρχει ένας μηχανισμός προπαγάνδας που προσπαθεί να παρουσιάσει ότι το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τους αθωώνει, ενώ απλώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για να γίνει περαιτέρω έρευνα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να ελέγχονται οι υποθέσεις αν αφορούν πλημμελήματα. Αυτό που συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως μη όφειλε, δεν περιορίστηκε στην αρχική έρευνα. Είπε ξεκάθαρα: “Επειδή είμαι αμερόληπτη, θέλω να γίνει μια επιπλέον έρευνα, ώστε ακόμα και αν τα ποσά είναι χαμηλότερα, να ελεγχθούν”. Η άρση ασυλίας δεν σημαίνει αυτόματη ποινική δίωξη, αλλά σημαίνει ότι αίρεται η προστασία προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα. Όταν αίρεται η ασυλία, δεν νοείται να μην ελέγχονται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ειδικά τη στιγμή που αποκαλύπτεται ένα σκάνδαλο και συλλαμβάνονται εκατοντάδες άνθρωποι».

Αναφορικά με τη συστηματική «κοπτοραπτική» δηλώσεων από κυβερνητικά μέσα και τις δηλώσεις του κ. Κακλαμάνη, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «τι είπε στην πραγματικότητα ο κ. Κακλαμάνης; Λέει ότι, αν πράγματι υπάρχει πόρισμα και αν το πόρισμα αυτό αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη, τότε προφανώς δεν θα ζητούσαμε προανακριτική. Το υφιστάμενο πόρισμα, όμως, δεν λέει αυτό. Για τον κ. Λιβανό, το πόρισμα αναφέρεται σε συγκεκριμένες ευθύνες».

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας

Σχετικά με τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας και τον πολιτικό προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε όλους τους ψηφοφόρους. Ο ψηφοφόρος που στήριζε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ή τον Κώστα Καραμανλή δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Ακροδεξιά του ΛΑΟΣ. Σήμερα έχουμε μια μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα ακραία νεοφιλελεύθερο, ιδεοληπτικό και ακροδεξιό, που δεν διατηρεί καμία σχέση με το παραδοσιακό Κέντρο. Ακριβώς επειδή το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία, στοχοποιείται. Αν η Νέα Δημοκρατία πίστευε πραγματικά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πηγαίνει καλά, δεν θα εξαπέλυε αυτή την εμμονική επίθεση εναντίον του κόμματος και του Νίκου Ανδρουλάκη. Μια επίθεση που δεν προέρχεται μόνο από την ίδια την κυβέρνηση, αλλά από ολόκληρο το μιντιακό σύστημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μέγαρο Μαξίμου».

Τέλος, αναφορικά με τα διακυβεύματα των επόμενων εκλογών, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «τα διλήμματα είναι συγκεκριμένα όταν οδηγούμαστε σε εκλογές και αυτά είναι που θα αναδειχθούν: οι πλειστηριασμοί, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, μια ανάπτυξη που δεν μεταφράζεται σε κοινωνική ευημερία. Όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, είδατε τι συνέβη με τις ανακοινώσεις για τα κέρδη των διυλιστηρίων; Τα κέρδη τους για το πρώτο τρίμηνο του έτους έχουν απογειωθεί. Εμείς ζητούσαμε την επιβολή πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων, αλλά η κυβέρνηση το αρνήθηκε χωρίς αιτιολογία. Σήμερα, τα υπερκέρδη συνεχίζονται. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι, όταν απαιτείται η προστασία των πολιτών, προτείνουμε συγκεκριμένες και δραστικές λύσεις, σε αντίθεση με την κυβέρνηση, όπου υπό τις ημέρες της κάποιοι λίγοι κερδίζουν προκλητικά και οι πολλοί χάνουν σταθερά. Αυτή είναι η ουσία. Έχουμε μία κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας. Για να είναι πραγματική η πολιτική αλλαγή, πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να μην έχει και εκείνη δεσμεύσεις από την ολιγαρχία. Να μπορεί πράγματι να ασκήσει πολιτικές για τους πολλούς».