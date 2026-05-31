newspaper
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31 Μαΐου 2026, 13:18

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Η γλυκιά αλήθεια για το μέλι: Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα

Η γλυκιά αλήθεια για το μέλι: Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σκληρή κριτική στην  κυβέρνηση άσκησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «σήμερα έχουμε μια μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα ακραία νεοφιλελεύθερο, ιδεοληπτικό και ακροδεξιό, που δεν διατηρεί καμία σχέση με το παραδοσιακό Κέντρο», ενώ υποστήριξε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή.

Εκτενής αναφορά έγινε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στην ίδρυση νέων κομμάτων και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.

Για την ίδρυση νέων κομμάτων

Ειδικότερα, στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «κάθε φορά, η ίδρυση νέων κομμάτων –ακόμα και προσωποπαγών, είτε πρόκειται για τον κ. Σαμαρά είτε για τον κ. Τσίπρα, είτε ακόμα και για την κα. Καρυστιανού, η οποία μπορεί να μην είναι πολιτικός αλλά έχει έντονη κοινωνική παρουσία τα τελευταία χρόνια– είναι λογικό να δημιουργεί συνθήκες μιας προσωρινής αναδιάταξης του δημοσκοπικού σκηνικού. Έχουμε δει κόμματα στο παρελθόν που ιδρύθηκαν, έφτασαν στο 15%-20% στην πρόθεση ψήφου, και τελικά δεν κατέβηκαν καν στις εκλογές. Βρισκόμαστε στην πρώτη εβδομάδα μετά την ίδρυση δύο κομμάτων. Συνήθως αυτές οι καταστάσεις είναι προσωρινές. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει κανένα κόμμα, που να ιδρύθηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια, να καταφέρει να πρωταγωνιστήσει μακροπρόθεσμα στην πολιτική ζωή, δηλαδή να ενταχθεί σταθερά στον διαχρονικό δίπολο μεταξύ Κεντροαριστεράς και Δεξιάς. Αυτό αποτελεί μια μέχρι τώρα εμπειρία, καθώς μάντεις δεν είμαστε».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «το κόμμα της κας. Καρυστιανού δεν θεωρώ ότι αφορά κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται να επιλέγει μια πιο συντηρητική ατζέντα και εκτιμώ ότι απευθύνεται κυρίως σε ένα ακροατήριο που βρίσκεται στο “μαλακό υπογάστριο” της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και σε ένα άλλο συγκεκριμένο κοινό. Αντίστοιχα, το κόμμα του κ. Σαμαρά, αν τελικά δημιουργηθεί, θα επηρεάσει επίσης τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, η εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ανεπηρέαστη ενώ οι άλλοι υφίστανται απώλειες, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ ασκεί θεσμική αντιπολίτευση

Αναφορικά με το πολιτικό κενό που δημιουργήθηκε μετά τις εκλογές του 2023, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ,  ανέφερε ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός που κρίθηκε και αρχηγός της αντιπολίτευσης μέχρι πριν από τρία χρόνια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέλαβε ένα κόμμα στο 8%. Το οδήγησε δημοσκοπικά, πριν από ενάμισι μήνα, στο 15%, ενώ το κενό για τον κ. Τσίπρα δημιουργήθηκε το ’23. Τότε η αξιωματική αντιπολίτευση, που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, υποχώρησε από το 41% και πήγε στο 17%. Το κενό που έχει δημιουργηθεί –και το οποίο αποτελεί την αιτία που το “ρεζερβουάρ” της Νέας Δημοκρατίας δεν εξαντλείται ακόμη– είναι η ασυμμετρία που προέκυψε από τις εκλογές του ’23, όταν κατέρρευσε με πρωτοφανή τρόπο η τότε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό το κενό δεν το δημιούργησε ο Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί θεσμική αντιπολίτευση από το ’23».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε σε υπερπροβολή των νέων κομμάτων εις βάρος της προγραμματικής συζήτησης, λέγοντας ότι «από τον Σεπτέμβριο είχαμε μια συνεχή συζήτηση γύρω από αυτά, αντί να εστιάζουμε στην οικονομία, την κοινωνία και την προγραμματική αντιπαράθεση –ζητήματα στα οποία η Νέα Δημοκρατία αποφεύγει να πάρει θέση. Βόλευε, λοιπόν, την κυβέρνηση να συζητάμε για το αν θα ιδρύσει κόμμα ο κ. Τσίπρας ή η κ. Καρυστιανού, και λιγότερο ο κ. Σαμαράς, που δεν τον σχολιάζουν ιδιαίτερα».

Σχετικά με την προγραμματική παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «εμείς είμαστε ένα κόμμα που θέτει συνεχώς ζητήματα στην πολιτική ατζέντα. Το θέμα της στέγασης, για παράδειγμα, το έθεσε κανένα άλλο κόμμα; Το έθεσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο πρωθυπουργός απέτυχε να δώσει λύσεις. Οι τιμές στα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 50%. Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Το πρόγραμμα “Σπίτι μου 2” επρόκειτο να λήξει τον Ιούνιο και όσοι είχαν κάνει αιτήσεις θα έμεναν εκτός. Ποιος ζήτησε να παραταθεί μέχρι τον Αύγουστο; Το ΠΑΣΟΚ το ζήτησε, και ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να το αποδεχτεί».

Στο ίδιο θέμα, πρόσθεσε ότι «σχετικά με τις συντάξεις χηρείας, ποιος έφερε το θέμα στο τραπέζι; Το ΠΑΣΟΚ το έφερε. Έρχεται τώρα η κα Κεραμέως και λέει “θα δούμε τι θα κάνουμε”. Εμείς προτείναμε τρία συγκεκριμένα μέτρα: καμία περικοπή, να παραμείνουν στο 70% και να μην αναζητηθούν αναδρομικά. Χθες, επίσης, ο κ. Πιερρακάκης, αναφορικά με τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, βγήκε να πανηγυρίσει. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι θα λειτουργήσει ένας φορέας, ο οποίος είχε προβλεφθεί να ιδρυθεί από το 2020. Πέρασαν έξι χρόνια! Έξι χρόνια χάνονται σπίτια εξαιτίας τους, δεν έκαναν τίποτα, και σήμερα πανηγυρίζουν. Αυτή είναι η πραγματική αντιπαράθεση».

Αναφορικά με την έννοια του Κέντρου και τη στάση της κυβέρνησης, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «κέντρο σημαίνει να αφήνεις στην άκρη τις μεροληψίες και τους δογματισμούς και να μπορείς να επιτυγχάνεις συμβιβασμούς. Τι κάνει αυτή η κυβέρνηση; Είναι προσηλωμένη στη μεροληψία –κοινωνική και ταξική. Παράλληλα, επιχειρεί τον έλεγχο της Δικαιοσύνης και όλων των αρμών της εξουσίας. Αυτό είναι Κέντρο; Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο του Κέντρου».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκθεση της κας Τυχεροπούλου, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «έχετε δει την έκθεση της κας Τυχεροπούλου; Λέτε, δηλαδή, ότι αν το ποσό το οποίο ελέγχεται είναι μικρότερο, δεν πρέπει να διωχθεί ή δεν πρέπει να ελεγχθεί; Αυτή είναι η επίσημη θέση σας; Είδατε ότι για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν 100 άτομα; Λέτε σοβαρά ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο; Στην Κρήτη είδατε τι έγινε χθες; Βγαίνετε με θράσος τη στιγμή που συλλαμβάνονται 100 άνθρωποι για να πείτε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο; “Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης”; Κουνάτε και το δάχτυλο ενώ έχει στηθεί πάρτι διασπάθισης; Άρα είναι επίσημη θέση ότι αν τα κακουργήματα καταλήγουν σε πλημμελήματα δεν πρέπει να ελεγχθούν. Αυτό μας λένε».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «υπάρχει ένας μηχανισμός προπαγάνδας που προσπαθεί να παρουσιάσει ότι το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τους αθωώνει, ενώ απλώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για να γίνει περαιτέρω έρευνα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να ελέγχονται οι υποθέσεις αν αφορούν πλημμελήματα. Αυτό που συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως μη όφειλε, δεν περιορίστηκε στην αρχική έρευνα. Είπε ξεκάθαρα: “Επειδή είμαι αμερόληπτη, θέλω να γίνει μια επιπλέον έρευνα, ώστε ακόμα και αν τα ποσά είναι χαμηλότερα, να ελεγχθούν”. Η άρση ασυλίας δεν σημαίνει αυτόματη ποινική δίωξη, αλλά σημαίνει ότι αίρεται η προστασία προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα. Όταν αίρεται η ασυλία, δεν νοείται να μην ελέγχονται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ειδικά τη στιγμή που αποκαλύπτεται ένα σκάνδαλο και συλλαμβάνονται εκατοντάδες άνθρωποι».

Αναφορικά με τη συστηματική «κοπτοραπτική» δηλώσεων από κυβερνητικά μέσα και τις δηλώσεις του κ. Κακλαμάνη, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «τι είπε στην πραγματικότητα ο κ. Κακλαμάνης; Λέει ότι, αν πράγματι υπάρχει πόρισμα και αν το πόρισμα αυτό αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη, τότε προφανώς δεν θα ζητούσαμε προανακριτική. Το υφιστάμενο πόρισμα, όμως, δεν λέει αυτό. Για τον κ. Λιβανό, το πόρισμα αναφέρεται σε συγκεκριμένες ευθύνες».

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας

Σχετικά με τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας και τον πολιτικό προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε όλους τους ψηφοφόρους. Ο ψηφοφόρος που στήριζε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ή τον Κώστα Καραμανλή δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Ακροδεξιά του ΛΑΟΣ. Σήμερα έχουμε μια μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα ακραία νεοφιλελεύθερο, ιδεοληπτικό και ακροδεξιό, που δεν διατηρεί καμία σχέση με το παραδοσιακό Κέντρο. Ακριβώς επειδή το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία, στοχοποιείται. Αν η Νέα Δημοκρατία πίστευε πραγματικά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πηγαίνει καλά, δεν θα εξαπέλυε αυτή την εμμονική επίθεση εναντίον του κόμματος και του Νίκου Ανδρουλάκη. Μια επίθεση που δεν προέρχεται μόνο από την ίδια την κυβέρνηση, αλλά από ολόκληρο το μιντιακό σύστημα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μέγαρο Μαξίμου».

Τέλος, αναφορικά με τα διακυβεύματα των επόμενων εκλογών, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «τα διλήμματα είναι συγκεκριμένα όταν οδηγούμαστε σε εκλογές και αυτά είναι που θα αναδειχθούν: οι πλειστηριασμοί, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, μια ανάπτυξη που δεν μεταφράζεται σε κοινωνική ευημερία. Όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, είδατε τι συνέβη με τις ανακοινώσεις για τα κέρδη των διυλιστηρίων; Τα κέρδη τους για το πρώτο τρίμηνο του έτους έχουν απογειωθεί. Εμείς ζητούσαμε την επιβολή πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων, αλλά η κυβέρνηση το αρνήθηκε χωρίς αιτιολογία. Σήμερα, τα υπερκέρδη συνεχίζονται. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι, όταν απαιτείται η προστασία των πολιτών, προτείνουμε συγκεκριμένες και δραστικές λύσεις, σε αντίθεση με την κυβέρνηση, όπου υπό τις ημέρες της κάποιοι λίγοι κερδίζουν προκλητικά και οι πολλοί χάνουν σταθερά. Αυτή είναι η ουσία. Έχουμε μία κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας. Για να είναι πραγματική η πολιτική αλλαγή, πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να μην έχει και εκείνη δεσμεύσεις από την ολιγαρχία. Να μπορεί πράγματι να ασκήσει πολιτικές για τους πολλούς».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η γλυκιά αλήθεια για το μέλι: Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα

Η γλυκιά αλήθεια για το μέλι: Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα

Business
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

Σύνταξη
«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.05.26

«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ

Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

«Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών» - Μήνυμα Τσίπρα στους υποψήφιους

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28.05.26

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Σύνταξη
«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κάσος: Σεισμός 3,5 βαθμών Ρίχτερ το μεσημέρι της Κυριακής
Ελλάδα 31.05.26

Σεισμός 3,5 βαθμών Ρίχτερ στην Κάσο

Είχε προηγηθεί σεισμός 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου, τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σούπερ μάρκετ: Ανοιχτά του Αγίου Πνεύματος – Τι ισχύει για λοιπά καταστήματα και επιχειρήσεις
Οι αμοιβές 31.05.26

Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και λοιπά καταστήματα του Αγίου Πνεύματος

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες για τον ιδιωτικό τομέα - Το λιανεμπόριο δεν επηρεάζεται αλλά βάσει τοπικών αποφάσεων ενδέχεται να κλείσουν κάποια σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Περιφερειακή Υμηττού: Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες – «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»
Ελλάδα 31.05.26

Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες - «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»

Οι επιβάτες, εμφανώς σοκαρισμένοι αλλά χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο όχημα, και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στο αεροδρόμιο.

Σύνταξη
Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova – «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»
Φακός 31.05.26

Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova - «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»

Στο τελευταίο της έργο, με τίτλο «Unbewitched», η φωτογράφος Kristina Rozhkova «δημιουργεί παραμυθένιες πραγματικότητες» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

Σύνταξη
Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)
Champions League 31.05.26

Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)

Ο Λουίς Ενρίκε έγραψε ιστορία ξανά με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατέκτησε δεύτερο σερί Champions League και δικαιώθηκε απόλυτα με τον Κιλιάν Εμπαπέ – Η αλλαγή φιλοσοφίας και η δήλωση που άλλαξε τα πάντα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Βόλος: Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή – Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)
Στον Βόλο 31.05.26

Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή - Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)

Τον πανικό στους διερχόμενους οδηγούς έσπειρε φορτηγό που κινούνταν στην Ε.Ο. Βόλου - Νεοχωρίου, όταν βγήκε μπροστά τους από το αντίθετο ρεύμα σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας με επιδόματα ψίχουλα – «Τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί»
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Μητσοτάκης: Επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας με επιδόματα ψίχουλα – «Τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί»

Την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένει σε μέτρα «κοροϊδία» και επιδόματα που δεν λύνουν το πρόβλημα, με στόχο την επικοινωνιακή διαχείριση της δυσαρέσκειας των πολιτών

Σύνταξη
Ο Λούκα Ντόντσιτς επενδύει στην Ευρώπη: Νέα μπασκετική δύναμη γεννιέται στη Ρώμη
NBA 31.05.26

Ο Λούκα Ντόντσιτς επενδύει στην Ευρώπη: Νέα μπασκετική δύναμη γεννιέται στη Ρώμη

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, Λούκα Ντόντσιτς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην εξαγορά ιταλικού συλλόγου που μεταφέρεται στη Ρώμη, με φιλόδοξο στόχο την ένταξη στη μελλοντική διοργάνωση του NBA στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σενάρια για Κονατέ και Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 31.05.26

Σενάρια για Κονατέ και Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ εμφανίζεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο, με τη φημολογία γύρω από το μέλλον του να αναζωπυρώνεται και αρκετούς στη Γαλλία να θεωρούν πως αποτελεί ιδανική επιλογή για την άμυνα της Παρί Σεν Ζερμέν

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ελλάδα 2.0»: Κίνδυνος το «τρένο» μετασχηματισμού της οικονομίας να προσπεράσει – Τα «κλειδιά» που θα άλλαζαν την κατεύθυνση
Αγώνας δρόμου 31.05.26

Κίνδυνος το «τρένο» μετασχηματισμού της οικονομίας να προσπεράσει - Τα «κλειδιά» που θα άλλαζαν την κατεύθυνση

Με τυμπανοκρουσίες παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» όμως πριν πέσει η καρό σημαία του τερματισμού τα ελαστικά μοιάζουν αρκετά φθαρμένα και ο κίνδυνος να βρεθούμε εκτός διαδρομής είναι υπαρκτός. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης πριν την τελική ευθεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ντίσκο, αλουμινόχαρτο και χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Το παρασκήνιο της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο
Φτηνή παραγωγή 31.05.26

Ντίσκο, αλουμινόχαρτο και χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Το παρασκήνιο της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο λέει ότι το εμβληματικό σκηνικό της ντίσκο στην ταινία ήταν απίστευτα «χαμηλού προϋπολογισμού» και φαινόταν «απαίσιο» με τα φώτα αναμμένα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Γιούρι Κοσιούκ 31.05.26

Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Αναστάτωση 31.05.26

Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης

Οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αθήνα πέριξ του κέντρου καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις

Σύνταξη
Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
Εικόνες 31.05.26

Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Τουρκία - Ανάμεσα στα θύματα ένα βρέφος που βρέθηκε κάτω από το σώμα του πατέρα του

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν στην Τουρκία όταν επιβατικό λεωφορείο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
Cookies