Δουδωνής: «Η RealPolls μού έστειλε εξώδικο, δεν τα έχουν υπολογίσει καλά»
Τη δική του απάντηση στο εξώδικο που έλαβε από την Real Polls δίνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.
Θέση στην κόντρα της Χαριλάου Τρικούπη με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων πήρε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.
«Η RealPolls μού έστειλε εξώδικο, με το οποίο μου ζητά δήλωση μετανοίας. Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά» τονίζει στο μήνυμά του ο κ. Δουδωνής.
«Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας» σημειώνει, προσθέτοντας ότι μπήκε στην πολιτική για να λέει «την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια».
«Γιατί την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν» καταλήγει ο Παναγιώτης Δουδωνής.
Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία RealPolls είχε απαντήσει στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενοχλήθηκε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που «ανεβάζουν» την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και έκανε λόγο για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας».
Η RealPolls ξεκαθαρίζει στην ανακοίνωσή της πως «δεν την αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά ‘παιχνίδια’» και σημεώνει πως «η δημόσια κριτική και ο θεσμικός διάλογος είναι θεμιτά και επιθυμητά. Δηλώσεις και αναφορές, που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και, ευρύτερα, του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης», όπως τονίζει, «δεν συνιστούν κριτική», ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων, δηλώνοντας πως επιφυλάσσεται «παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού» για οποιεσδήποτε αναφορές θεωρεί ψευδείς, προσβλητικές ή επιζήμιες.
