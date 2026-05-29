Ηλεία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στο Κακοτάρι μετά την ισχυρή καταιγίδα στις πλαγιές του Ερυμάνθου
Πλημυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν στα ορεινά της Ηλείας από την ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή του Ερύμανθου
- Συνεχίζεται η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής - Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι
- Τα κινητά ως πολεμικό όπλο – Αμερικανές δυνάμεις μπήκαν στο στόχαστρο από τα δεδομένα τοποθεσίας
- ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας φέτος τον Απρίλιο
- Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ισχυρή καταιγίδα έπληξε νωρίς το μεσημέρι τον ορεινό όγκο στον Ερύμανθο στην Ηλεία.
Οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ έντονες στις πηγές του Πηνειού ποταμού στον Ερύμανθο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υπερχειλίσεις στο ύψος του Κακοταρίου και της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε πολλά σημεία του ποταμού στην διαδρομή που ακολουθεί προς Αχαΐα (Καρπέτα, Κάλφα).
Σύμφωνα με το ilialive.gr οι αναφορές είναι ανησυχητικές για τις επιπτώσεις στην παραποτάμια ζώνη και κάνουν λόγω για απώλεια σε ποτιστικές μηχανές που ήταν τοποθετημένες για την άρδευση μικρών καλλιεργειών ή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα ορεινά του νομού.
Για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τον Πηνειακό Λάδωνα.
- Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε το θρίλερ με το ακέφαλο πτώμα στο Καλοχώρι – Η άγρια δολοφονία για μια γυναίκα
- Ρουμανία: Ο Πούτιν λέει ότι το drone μάλλον ήταν ουκρανικό – Ζητά τα συντρίμμια για ανεξάρτητη έρευνα
- Επιστροφή στις ρίζες για τον Βίκτορ Γκιόκερες
- Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει πιο αιματηρός από ποτέ
- Ντάνιελ Ζίμπερτ: Ο διαιτητής που θα σφυρίξει τον μεγάλο τελικό του Champions League
- Ηλεία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στο Κακοτάρι μετά την ισχυρή καταιγίδα στις πλαγιές του Ερυμάνθου
- Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
- Δουδωνής: «Η RealPolls μού έστειλε εξώδικο, δεν τα έχουν υπολογίσει καλά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις