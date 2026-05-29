Ηλεία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στο Κακοτάρι μετά την ισχυρή καταιγίδα στις πλαγιές του Ερυμάνθου

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε νωρίς το μεσημέρι τον ορεινό όγκο στον Ερύμανθο στην Ηλεία.

Οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ έντονες στις πηγές του Πηνειού ποταμού στον Ερύμανθο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υπερχειλίσεις στο ύψος του Κακοταρίου και της Αγίας Τριάδας, αλλά και σε πολλά σημεία του ποταμού στην διαδρομή που ακολουθεί προς Αχαΐα (Καρπέτα, Κάλφα).

Σύμφωνα με το ilialive.gr οι αναφορές είναι ανησυχητικές για τις επιπτώσεις στην παραποτάμια ζώνη και κάνουν λόγω για απώλεια σε ποτιστικές μηχανές που ήταν τοποθετημένες για την άρδευση μικρών καλλιεργειών ή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα ορεινά του νομού.



Για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τον Πηνειακό Λάδωνα.