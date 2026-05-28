Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σπό το μεσημέρι. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι – απόγευμα και στα βορεια της Θεσσαλίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τοπικά στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων η μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.