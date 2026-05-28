Καιρός: Άσταστος με θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Ο καιρός ανά περιοχή - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σπό το μεσημέρι. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι – απόγευμα και στα βορεια της Θεσσαλίας τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τοπικά στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων η μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
