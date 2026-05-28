newspaper
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καιρός: Άσταστος με θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες
Ελλάδα 28 Μαΐου 2026, 06:20

Καιρός: Άσταστος με θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς – Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες

Ο καιρός ανά περιοχή - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σπό το μεσημέρι. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι – απόγευμα και στα βορεια της Θεσσαλίας τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τοπικά στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων η μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,6% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,6% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Ζουν περισσότερο όσοι διαβάζουν;

Business
Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

inWellness
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Διαχείριση άγχους» 27.05.26

«Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» - Συστάσεις ειδικών για τις Πανελλαδικές

«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Σύνταξη
Stream newspaper
Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;
Ελλείψεις και κίνδυνοι 28.05.26

Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;

«Κάθε θάνατος στη φυλακή είναι ευθύνη του κράτους», σημειώνουν οι ειδικοί, ωστόσο οι αριθμοί και οι καταγγελίες για βία, ελλείψεις, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά

Ναταλία Διονυσιώτη, Γιώργος Σχοινάς
Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του
«Ηθική αυτουργία» 28.05.26

Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του

Η συλλογικότητα του Ρουβίκωνα προέβη σε καταγγελία για σύλληψη του μέλους της, Γιώργου Καλαϊτζίδη, 6 ημέρες πριν την δίκη του για αντίστοιχη κατηγορία και καταγγέλλει προσπάθειες συλλήψεων άλλων μελών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Ελλάδα 27.05.26

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα

Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
Ελλάδα 27.05.26

Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή

Τα μέλη της σπείρας από τη Χιλή έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Σύνταξη
Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης
Ελλάδα 27.05.26

Κρήτη: Το Σάββατο η απολογία της 25χρονης μητέρας και του 27χρονου συντρόφου της για την κακοποίηση της 3χρονης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων της 3χρονης

Σύνταξη
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό
Ελλάδα 27.05.26

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πατησίων – Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στον Κηφισό

Ένας από τους δράστες πυροβόλησε στα πόδια ιδιοκτήτη καταστήματος με κινητά τηλέφωνα στα Πατήσια και τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμεναν συνεργοί του στην οδό Πατησίων

Σύνταξη
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι
Ελλάδα 27.05.26

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 300 άτομα οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με την Αστυνομία η εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ - Κατά τις έρευνες σε σπίτια και γραφεία κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 302.825 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και 12 αυτοκίνητα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά
Πολιτική 28.05.26

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Παράταση 28.05.26

Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει

Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό - Θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;
Ελλείψεις και κίνδυνοι 28.05.26

Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;

«Κάθε θάνατος στη φυλακή είναι ευθύνη του κράτους», σημειώνουν οι ειδικοί, ωστόσο οι αριθμοί και οι καταγγελίες για βία, ελλείψεις, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά

Ναταλία Διονυσιώτη, Γιώργος Σχοινάς
Πως είναι η ζωή όταν δεν ξαπλώνεις ποτέ; Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Α’ και η εμμονή με τον έλεγχο
Stories 28.05.26

Πως είναι η ζωή όταν δεν ξαπλώνεις ποτέ; Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Α’ και η εμμονή με τον έλεγχο

Η εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ Α' να μένει για ημέρες καθισμένη, σιωπηλή και απομονωμένη λίγο πριν από τον θάνατό της εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031
Νέo έργο 28.05.26

Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031

Η νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων φιλοδοξεί να ενώσει τα Βαλκάνια από το Βελιγράδι έως τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming
Fizz 28.05.26

«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming

Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, η 26χρονη κόρη του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να απαντήσει δημόσια στο κύμα διαδικτυακού μίσους που δέχεται

Σύνταξη
Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 28.05.26

Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι

Καθώς αυξάνεται η πίεση –και η ανάγκη- να ανοίξουν οι δίαυλοι με τη Ρωσία, η ΕΕ εξετάζει ως πιθανούς διαπραγματευτές την Άνγκελα Μέρκελ και τον Μάριο Ντράγκι. Έχει ήδη απορρίψει τον φίλο του Πούτιν, Σρέντερ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ
Ένταση 28.05.26

Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) αναφέρει ότι χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές παρεμβολές και προειδοποιήσεις εναντίον ολλανδικής φρεγάτας, η οποία και αποχώρησε

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»
Οικονομία 28.05.26

Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα: Εστίαση, καύσιμα και διακοπές οι πρώτοι «χαμένοι»

Μετά την πτώση στην κατανάλωση καυσίμων, καθοδικά κινείται και ο τζίρος στην εστίαση. Ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις και για τις διακοπές του καλοκαιριού. Η ακρίβεια χτυπάει τις «ελαστικές» δαπάνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις – Γιατί τον βλέπει ως βασικό αντίπαλο η ΝΔ
Πολιτική 28.05.26

Δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις – Γιατί τον βλέπει ως βασικό αντίπαλο η ΝΔ

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) φαίνεται πως ήδη έχει ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις (κυλιόμενες και μη). Τι βλέπει το Μαξίμου και γιατί βάζει απέναντι τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες
Βενεζουέλα 28.05.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Associated Press, οι ΗΠΑ κάνουν πίσω σε νομικές ενέργειες ενάντια στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη
Χωρίς δικλείδες ασφαλείας 28.05.26

ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη

Μελέτη που δημοσιεύθηκε εν όψει συνάντησης για ζητήματα άμυνας αναδεικνύει την Ασία ως επίκεντρο των εντεινόμενων πυρηνικών αντιπαραθέσεων.

Σύνταξη
Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα
Κόσμος 28.05.26

Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα

Την ώρα που το πιο φονικό στέλεχος του ιού Έμπολα χτυπά την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα έκλεισε τα μεταξύ τους σύνορα, πλην του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Σύνταξη
Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους
Κόσμος 28.05.26

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους

Η κυβέρνηση της Βολιβίας έχει ήδη καταργήσει τον νόμο που απαγόρευε την χρήση στρατού εναντίον των πολιτών και λαμβάνει τα μέτρα για την στρατιωτική καταστολή των διαδηλώσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του
«Ηθική αυτουργία» 28.05.26

Σύλληψη και αυτόφωρο για μέλος του Ρουβίκωνα λίγες μέρες πριν την δίκη του

Η συλλογικότητα του Ρουβίκωνα προέβη σε καταγγελία για σύλληψη του μέλους της, Γιώργου Καλαϊτζίδη, 6 ημέρες πριν την δίκη του για αντίστοιχη κατηγορία και καταγγέλλει προσπάθειες συλλήψεων άλλων μελών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
«Τα επόμενα βήματα» 28.05.26

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Ούτε Αμερικανό 28.05.26

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies