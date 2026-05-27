Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και 18χρονος για ληστεία σε πρατήριο καυσίμων στο Παγκράτι
Οι τρεις νεαροί με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν χρήματα και το κινητό τηλέφωνο του υπαλλήλου στο βενζινάδικο στο Παγκράτι
- Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
- Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε η 3χρονη που είχε κακοποιηθεί – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση
- Φορολοταρία Απριλίου: ‘Εγινε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
- Πόσα ξοδεύουν οι Ελληνες για online αγορές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν 3 νεαροί, 18, 16 και 14 ετών που διέπραξαν ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλου πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παγκράτι.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για -κατά περίπτωση- ληστεία από κοινού, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων. Επιπρόσθετα συνελήφθη και 19χρονος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Με την απειλή μαχαιριού
Ειδικότερα, οι 3 νεαροί, πρώτες πρωινές ώρες της 21-5-2026, προσέγγισαν πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Παγκρατίου όπου με την απειλή χρήσης μαχαιριού προσέγγισαν τον υπάλληλο και του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.
Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από συνεχείς αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τους 3 νεαρούς, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου για τον σχηματισμό δικογραφίας.
Βρέθηκε το μαχαίρι και τα κλοπιμαία
Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το εν λόγω μαχαίρι μήκους -27- εκατοστών και το χρηματικό ποσό των -676- ευρώ μαζί με το κινητό τηλέφωνο που είχαν αφαιρέσει από τον υπάλληλο.
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων συνελήφθη και 19χρονος που κατείχε μικροποσότητα κάνναβης και το χρηματικό ποσό των -515- ευρώ για το οποίο διερευνάται η προέλευσή του.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
- Σοκάρουν τα βίντεο με τον πρώην αντιδήμαρχο που σκοτώνει γατάκι χτυπώντας το στον τοίχο
- Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
- Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και 18χρονος για ληστεία σε πρατήριο καυσίμων στο Παγκράτι
- Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
- Καταιγίδες και χαλάζι χτύπησαν Ήπειρο και Κρήτη – Ανησυχία για ζημιές σε καλλιέργειες
- Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος
- Λευκός Οίκος: «Πλήρως κατασκευασμένο» το «μνημόνιο κατανόησης» που παρουσίασαν τα ΜΜΕ του Ιράν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις