Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 
Go Fun 27 Μαΐου 2026, 19:30

Σε μια απολαυστική συνέντευξή της στους The Times η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τις ανασφάλειες, το μύθο της αντιγήρανσης και το χιούμορ μιας δυναστείας εκατομμυρίων

Λουκάς Καρνής
Η Βικτόρια Μπέκαμ, εκατομμυριούχος και η έτερη δύναμη της δυναστείας που σπάει ρεκόρ εμπορικών συμφωνιών, δεν ήταν πάντα σίγουρη για τον εαυτό της.

Στη συνέντευξή της στους The Times, η 52χρονη πρώην Spice, σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας μίλησε για τη διαρκή μάχη με την αυτοαμφισβήτηση, αποκαλύπτοντας πως πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της νιώθοντας ότι «δεν είναι αρκετά καλή» και ότι δεν της άρεσε η εμφάνισή της.

Το πρώην μέλος της ποπ μπάντας και μητέρα τεσσάρων παιδιών, εξήγησε πώς η είσοδος στην πέμπτη δεκαετία της ζωής της λειτούργησε λυτρωτικά, χαρίζοντάς της την απόλυτη αποδοχή του εαυτού της και την ελευθερία να αδιαφορεί για την κριτική των γύρω της.

«Το να μεγαλώνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβιβάζεσαι» είπε η Βικτόρια Μπέκαμ

Η Μπέκαμ, ένα από τα μεγαλύτερα fashion και pop icons των τελευταίων δεκαετιών στην πατρίδα της, απέδειξε ότι πίσω από την αψεγάδιαστη και συχνά «απρόσιτη» δημόσια μάσκα ζει μια γυναίκα γεμάτη ανασφάλειες.

Στη συνέντευξή της, η Μπέκαμ αποδομεί τον εαυτό και την περσόνα που έχει χτίσει ως ασπίδα για τα σαρκοβόρα media σημειώνοντας ότι το πέρασμα του χρόνου αποδείχθηκε ο καλύτερος σύμμαχός της.

«Έχω περάσει ολόκληρη τη ζωή μου νιώθοντας ότι δεν είμαι αρκετά καλή», εξομολογήθηκε στους Times.

«Tο σπουδαίο με το να μεγαλώνεις είναι ότι νοιάζεσαι όλο και λιγότερο για το τι πιστεύουν οι άλλοι» είπε συμφωνόντας με όσα είπε και η Μόνικα Μπελούτσι πρόσφατα στις Κάννες.

Η Μπέκαμ παραδέχτηκε ότι για χρόνια δεν της άρεσε αυτό που έβλεπε στον καθρέφτη, όμως σήμερα, στα 52 της, έχει βρει τη γαλήνη της αποδοχής.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα παρατάς επειδή έκλεισες τα πενήντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβιβαστείς. Μπορείς ακόμα να δείχνεις υπέροχη» είπε απευθυνόμενη στις γυναίκες της ηλικίας της.

Το χιούμορ ως θεμέλιο

Η συνέντευξη ξεκίνησε με μια αστεία οικογενειακή ιστορία. Η Βικτόρια περιέγραψε τον εαυτό της ως έναν πολύ χαρούμενο άνθρωπο που ξυπνά με θετική ενέργεια, σε αντίθεση με την υπόλοιπη οικογένεια.

Όπως αποκάλυψε, η 14χρονη κόρη της, Χάρπερ, βρήκε την τέλεια παρομοίωση από την ταινία κινουμένων σχεδίων Inside Out:

«Η Χάρπερ μού είπε ότι της θυμίζω τη Χαρά (Joy). Και τότε ο Ντέιβιντ ρώτησε: «Και εγώ ποιος είμαι, Χάρπερ;». Κι εκείνη απάντησε: «Εσύ μπαμπά είσαι το μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» (αναφερόμενη στο Θυμό του cast ηρώων). Ο Ντέιβιντ δεν είναι καθόλου πρωινός τύπος. Μετά από αυτό, προσπάθησε να μου κλέψει το προνόμιο, αλλά του είπα: «Μην μου κλέβεις τη χαρά, Ντέιβιντ, εγώ είμαι η Χαρά!»», δήλωσε γελώντας.

«Έχω φορέσει υπερβολικά βαριά lip liners εκείνες τις μέρες. Έχω φορέσει τόσες glittery σκιές, με χρωστικές σε μέγεθος γροθιάς να πέφτουν κάτω από τα μάτια μου» είπε για τα λάθη στα χρόνια των Spice Girls

Η κουβέντα στράφηκε γρήγορα στη beauty εξέλιξη της Βικτόρια, η οποία στα ’00s υπήρξε τολμηρή, μια γυναίκα που άλλαξε εικόνα, styling, χτενίσματα. Μια χαμαιλέων η Βικτόρια λάνσαρε από πολύ κοντά κουρέματα μέχρι το εμβληματικό ασύμμετρο καρέ που έμεινε στην ιστορία ως Pob (Posh Bob).

Ως επιχειρηματίας η Μπέκαμ ξεκαθάρισε πως το νέο επιχειρηματικό της εγχείρημα, η μπράντα Victoria Beckham Beauty δεν πρόκειται να επεκταθεί σε προϊόντα μαλλιών.

«Δεν μπορώ καν να φτιάξω τα δικά μου μαλλιά! Μου αρέσουν τα hair mists, ίσως κάναμε κάτι τέτοιο αν βρίσκαμε ένα που να διαρκεί, αλλά μέχρι εκεί» είπε.

Κοιτάζοντας πίσω, η Βικτόρια σχολίασε με αυτοσαρκασμό το μακιγιάζ της εποχής των Spice Girls.

«Έχω φορέσει υπερβολικά βαριά lip liners εκείνες τις μέρες. Έχω φορέσει τόσες glittery σκιές, με χρωστικές σε μέγεθος γροθιάς να πέφτουν κάτω από τα μάτια μου… Έμαθα όμως τόσα πολλά από τότε, που τώρα τα εφαρμόζω σε αυτό που κάνω» είπε.

Ο μύθος της αντιγήρανσης

Σε ό,τι αφορά το πέρασμα του χρόνου, η Βικτόρια Μπέκαμ ήταν κατηγορηματική, χαρακτηρίζοντας τον όρο «αντιγήρανση» ως μια αρνητική και καθαρά εμπορική εφεύρεση.

«Δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε προϊόν τοπικής χρήσης (κρέμα ή ορός) μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία της γήρανσης, σωστά; Εκτός αν χάνω κάτι. Νομίζω ότι ο όρος είναι αρκετά αρνητικός», εξήγησε, τονίζοντας ότι η ίδια εστιάζει στην υγεία και τη φυσική κατάσταση.

«Η αντιγήρανση είναι απλώς ένα κόλπο του μάρκετινγκ, τίποτα τοπικό δεν σταματά τον χρόνο»

Όσο για το πώς διατηρεί τη λάμψη και την ενέργειά της στα 52 της, το μυστικό κρύβεται στην επιστήμη και την εσωτερική υγεία, κάτι που μοιράζεται με τον σύζυγό της.

Η Βικτόρια επιβεβαίωσε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Ντέιβιντ είναι φανατικοί οπαδοί των συμπληρωμάτων διατροφής.

«Ορκίζομαι στα αμινοξέα κάθε μέρα και σε άλλες βιταμίνες. Κάνουμε τακτικά εξετάσεις αίματος, οπότε γνωρίζουμε ακριβώς ποιες βιταμίνες έχει ανάγκη ο οργανισμός μας» είπε.

Πολυμήχανη 50άρα

Η αναθεωρημένη σχέση της με το σώμα της αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο ζωής της. Η Βικτόρια αποκάλυψε ότι η ηλικία δεν την περιορίζει, ούτε ψυχικά ούτε σωματικά.

Η Μπέκαμ σήμερα προπονείται πολύ πιο σκληρά απ’ ό,τι στο παρελθόν.

«Μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα καθώς μεγαλώνεις», δήλωσε με αυτοπεποίθηση.

Το mindset της νέας ζωής της τη συνοδεύει από τον Απρίλιο του 2024, όταν γιόρτασε το ορόσημο των 50ών γενεθλίων της, δηλώνοντας έτοιμη για «ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο».

«Πιστεύω ότι μπορείς να είσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μια ποπ σταρ, μια μητέρα, μια σύζυγος, μια σχεδιάστρια… Το πάθος μου ήταν πάντα να κάνω μεγάλα όνειρα, και μετά ακόμα μεγαλύτερα! Πίστεψε πρώτα εσύ στον εαυτό σου—όλοι οι άλλοι θα ακολουθήσουν»

Έχοντας κάνει μερικές από τις πιο επιτυχημένες επαγγελματικές μεταβάσεις στη βιομηχανία του θεάματος —από την εποχή της Posh Spice των Spice Girls, στην ίδρυση του ομώνυμου οίκου μόδας και, πιο πρόσφατα, στην επιτυχία του brand Victoria Beckham Beauty— η Μπέκαμ πιστεύει ακράδαντα ότι μια γυναίκα δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε έναν μόνο ρόλο.

«Πιστεύω ότι μπορείς να είσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μια ποπ σταρ, μια μητέρα, μια σύζυγος, μια σχεδιάστρια… Το πάθος μου ήταν πάντα να κάνω μεγάλα όνειρα, και μετά ακόμα μεγαλύτερα! Πίστεψε πρώτα εσύ στον εαυτό σου—όλοι οι άλλοι θα ακολουθήσουν», είπε με το προνόμιο να έχει πάντα στο πλευρό της τον τον σύζυγό της, Ντέιβιντ, 51, και τη φαμίλια που ακόμη και μετά την ανταρσία του πρωτότοκου Μπρούκλιν, 27, μοιάζει αλώβητη.

Η μπράντα Μπέκαμ είναι πολύ ισχυρή για να πεθάνει.

