Γωγώ Μαστροκώστα: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο – Η επιθυμία της οικογένειας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το ύστατο χαίρε θα πουν σήμερα στις 12 το μεσημέρι, φίλοι και συγγενείς, στην Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια, τη Δευτέρα 25 Μαϊου.

Η κηδεία της αγαπημένης γυμνάστριας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στο Ελληνικό.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποιήσε η κόρη της, Βικτώρια, μέσα από ανάρτηση στα social media, ενημερώνοντας παράλληλα πως η ταφή θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Η επιθυμία της οικογένειας

Η οικογένεια έχει εκφράσει την επιθυμία, αντί για στεφάνια, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Ίδρυμα «Φλόγα», ενώ στον ναό θα υπάρχει ειδικό κουτί για δωρεές.

Γωγώ Μαστροκώστα: Το συγκινητικό αντίο της κόρης της Βικτωρίας

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε.

Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω.

Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ», έγραψε η Βικτώρια Δέλλα στο Instagram.

View this post on Instagram A post shared by @_victoriadella

Η ανάρτηση του Τραϊνού Δέλλα

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά»