Εννέα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται έπειτα από τη διαρροή χημικών που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε εργοστάσιο χάρτου στο Λονγκβιου της πολιτείας Ουάσιγκτον, στα βορειοδυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν.

Η ρήξη της δεξαμενής χημικών χωρητικότητας 80.000 γαλονιών αναφέρθηκε γύρω στις 7:20 το πρωί στις εγκαταστάσεις της Nippon Dynawave Packaging, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης. Οκτώ εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης τραυματίστηκαν. Όλοι οι αγνοούμενοι εργάζονταν στη βιομηχανική μονάδα, ωστόσο ο νεκρός δεν είναι σαφές αν ήταν εργαζόμενος εκεί, αναφέρουν οι Seattle Times.

Η δεξαμενή ήταν γεμάτη κατά περίπου 60% τη στιγμή του δυστυχήματος. Το «λευκό υγρό» είναι ένα χημικό μείγμα υδροξειδίου του νατρίου, υδροσουλφιδίου του νατρίου και ανθρακικού νατρίου που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής χαρτιού.

Τα αίτια της ρήξης της δεξαμενής διερευνώνται. Αν και ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Λόνγκβιου, Σκοτ Γκόλντστιν, δεν μπόρεσε να δώσει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις περαιτέρω προσπάθειες διάσωσης, σημείωσε ότι υπάρχει ανησυχία για περαιτέρω διαρροή από τις δεξαμενές, επειδή το υλικό είναι καυστικό.

Και οι εννέα αγνοούμενοι εργάζονταν στη βιομηχανική μονάδα, όταν σημειώθηκε η ρήξη της δεξαμενής

Μαζί με τοπικούς αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης, ο κυβερνήτης Μπομπ Φέργκιουσον, δήλωσε ότι σε καταστροφές τέτοιας κλίμακας, «είναι πάντα δύσκολο να βρεις τα κατάλληλα λόγια» διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της κατάστασης και θα παραμείνουμε εδώ για όσο διάστημα χρειαστεί».

Οι τραυματίες υπέστησαν τραύματα που κυμαίνονταν από ελαφρά έως σοβαρά, ανέφερε ο Γκόλντστιν. Ο πυροσβέστης έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία στο Λόνγκβιου και νότια, στο Βανκούβερ.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνέχισαν να παρακολουθούν τον χώρο το βράδυ της Τρίτης, αλλά δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν τις εργασίες τους μέχρι σήμερα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

«Δεν υπάρχουν ευρύτερες απειλές για την υγεία από την κατάρρευση», δήλωσε η Άννα Ίζενμαν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικολογίας της Πολιτείας της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, οι ομάδες αντιμετώπισης διαρροών παρακολουθούν την κατάσταση της άγριας πανίδας που έχει πληγεί.

🇺🇸 A chemical tank imploded at a paper packaging plant in Longview, Washington, killing multiple workers and leaving others unaccounted for. The tank held white liquor, a corrosive chemical used in the pulp process. One firefighter was also injured in the response. The U.S.… pic.twitter.com/9owq7T7nVh — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 26, 2026

Το εργοστάσιο χάρτου απασχολεί περίπου 550 άτομα και παράγει περίπου 280.000 τόνους προϊόντων κάθε χρόνο, ενώ το εργοστάσιο συσκευασίας απασχολεί περίπου 450 υπαλλήλους. Η συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα έχει μακρύ ιστορικό περιβαλλοντικών και άλλων παραβάσεων τόσο από τις ομοσπονδιακές όσο και από τις πολιτειακές ρυθμιστικές αρχές, αν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν σχετικά μικρά.

Ομάδες αντιμετώπισης διαρροών έσπευσαν στο σημείο, όπου η δεξαμενή απελευθέρωσε το «λευκό υγρό» στο σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, το οποίο συνδέεται με το σύστημα αναχωμάτων. Οι αντλίες του συστήματος αναχωμάτων, οι οποίες εκβάλλουν στον ποταμό Κολούμπια, τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Το «λευκό υγρό» είναι ένα μείγμα ισχυρά καυστικών χημικών ενώσεων που, όταν θερμανθούν, διασπούν το ξύλο ώστε να μπορεί να εξαχθεί ο πολτός. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το λευκό υγρό δεν μπορεί να περιοριστεί και να συλλεχθεί όπως το πετρέλαιο, αλλά μόνο να «αυτοεξουδετερωθεί» με νερό με την πάροδο του χρόνου.

Ένας υπάλληλος που κάλεσε το 911 ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι στο εργοστάσιο είχαν χημικά εγκαύματα ή αγνοούνταν. «Χρειαζόμαστε ομάδες διάσωσης, πυροσβεστική, όλους», ήταν τα λόγια του. Η άμεση δράση δέχτηκε επίσης κλήσεις από συγγενείς εργαζομένων, επειδή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους.