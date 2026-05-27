newspaper
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΕΛ.Α.Σ.
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία
Κόσμος 27 Μαΐου 2026, 06:00

Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία

Μέσω της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν διαλύει την διχασμένη αντιπολίτευση, ενόσω ο ίδιος ορέγεται και τρίτη προεδρική θητεία

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Εφεξής, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) βρίσκεται στους δρόμους και στις πλατείες», διακήρυξε ο έκπτωτος πρόεδρός του, Οζγκιούρ Οζέλ, εν μέσω εμφυλίου στις τάξεις της κοσμικής αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία και ενός ολομέτωπου πολέμου εναντίον της από τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Η κρίση στο κόμμα του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, σοβούσε εδώ και τρία χρόνια, μετά το συνέδριο του 2023, που είχε φέρει αλλαγή στην «κεφαλή» του CHP, έπειτα από μια μακρά, αμφιλεγόμενη και εκλογικά αναποτελεσματική ηγεσία του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Πλέον, προς τέρψη των ηγεμονικών σχεδίων του Ερντογάν, εξελίσσεται σε ανοιχτή ρήξη, μετά την απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας να κηρύξει αναδρομικά άκυρο εκείνο το συνέδριο, το δικαστικό «ξήλωμα» της νέας κομματικής ηγεσίας και τελικά την εκδίωξή της δια της βίας από τα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα, την Κυριακή, με έφοδο της αστυνομίας.

Κοινός παρονομαστής στις εξελίξεις είναι ο 77χρονος Κιλιτσντάρογλου, που με τη δικαστική απόφαση επανήλθε προσωρινά, αν και δριμύτερος, στην ηγεσία του CHP.

Ήταν μια δικαστική προσφυγή εσωκομματικών υποστηρικτών του, για παρατυπίες στο συνέδριο του 2023, που πυροδότησε τις εξελίξεις.

Κατόπιν δικού του αιτήματος έγινε η σαββατιάτικη αστυνομική έφοδος στο αρχηγείο του κόμματός του, προκειμένου να απομακρυνθεί ο έκπτωτος Οζέλ και κομματικοί σύμμαχοί του, που είχαν οχυρωθεί στο εσωτερικό του, αντιδρώντας στη δικαστική απόφαση.

Όμως τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί, εάν δεν είχε συντελεστεί αυτό που πολλοί στο CHP και στην Τουρκία καταγγέλλουν ανοιχτά ως «δικαστικό πραξικόπημα» υπό το «νεύμα» της τουρκικής κυβέρνησης -παρά τις πάγιες διαβεβαιώσεις της περί ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Μοναδικός ωφελούμενος από τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης είναι ο πρόεδρος Ερντογάν, ενόσω επιδιώκει να παρατείνει την ήδη 23ετή παραμονή του στην εξουσία και να διαιωνίσει την ισλαμιστική πολιτική «κληρονομιά» του.

Η ωμή καταστολή που εφαρμόζει κατά των πολιτικών αντιπάλων του μαρτυρεί ωστόσο ότι ο ίδιος έχει αποδυναμωθεί.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου σε προεκλογική συγκέντρωση για τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές του 2023, με την τότε ήττα του να οδηγεί στη μη επανεκλογή του στην ηγεσία του CHP, στο κομματικό συνέδριο εκείνης της χρονιάς (REUTERS/Murad Sezer)

Ελέγχοντας και την αντιπολίτευση στην Τουρκία

Υπό την ηγεσία του 51χρονου Οζέλ, το CHP σημείωσε ιστορική νίκη στις τοπικές εκλογές του 2024.

Συνέχισε δε να χαράσσει δημοσκοπικά ανοδική πορεία, εν μέσω συστηματικής δίωξης στελεχών του.

Προφυλακισμένος εδώ και ένα χρόνο, με πλείστες όσες κατηγορίες σε βάρος του, ο στενός σύμμαχος του Οζέλ, προεδρικός υποψήφιος του CHP και πλέον έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, επιμένει ότι το μόνο του «αδίκημα» είναι ότι θα κέρδιζε τον Ερντογάν στις κάλπες.

Αδυνατούσε να το καταφέρει επί 13 χρόνια ο αντιδημοφιλής Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος πλέον καταγγέλλεται ανοιχτά από μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων του κόμματός του ως «προδότης».

Η επιστροφή του στην ηγεσία του CHP χαρακτηρίζεται προσωρινή.

Φαίνεται ωστόσο ότι έχει -ως εύκολος αντίπαλος- τις «ευλογίες» της τουρκικής προεδρίας.

Η προσφυγή υποστηρικτών του, με ισχυρισμούς ότι ο Οζέλ εκλέχθηκε στη θέση του το 2023 δωροδοκώντας συνέδρους, είχε αρχικά απορριφθεί από δικαστήριο της Άγκυρας, ελλείψει δικαιοδοσίας.

Αρμόδιο είναι το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο (YSK), που είχε επικυρώσει το αποτέλεσμα εκείνου του συνεδρίου, καθώς και τις δύο επανεκλογές του Οζέλ στην κομματική ηγεσία μέσα στο 2025.

Τώρα ωστόσο απέρριψε την προσφυγή του CHP κατά της εφετειακής απόφασης.

Ζητώντας την αναστολή και ακύρωσή της, η έκπτωτη ηγεσία του κόμματος έχει προσφύγει στο τουρκικό Συμβούλιο Επικρατείας.

Όμως για την έκδοση αυτής της απόφασης μπορεί να περάσει πάνω από ένας χρόνος.

Οι φήμες οργιάζουν εν τω μεταξύ για πρόωρες εκλογές, ακόμη και εντός του έτους στην Τουρκία.

Στην πρόταση του Οζέλ για διεξαγωγή νέου συνεδρίου του CHP το συντομότερο δυνατό, ο Κιλιτσντάρογλου απάντησε ότι θα πραγματοποιηθεί σε «κατάλληλη» χρονική στιγμή, χωρίς λοιπές διευκρινήσεις.

Αυτά, ενώ η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης έχει αρχίσει τις συλλήψεις μελών του CHP ως υπόπτων για «παραβίαση του νόμου περί πολιτικών κομμάτων», «αποδοχή δωροδοκιών» και «ξέπλυμα χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες» κατά το συνέδριο του 2023.

Στιγμιότυπο από την έφοδο της τουρκικής αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος CHP της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην Άγκυρα, στις 24 Μαΐου (REUTERS/Efekan Akyuz)

Ερντογάν «κερνά και πίνει»;

Η αντιπολίτευση στην Τουρκία δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει το ισλαμοσυντηρητικό ΑΚΡ και τον Ερντογάν από την εξουσία εδώ και 23 χρόνια.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειχναν ωστόσο ότι, στην πρόθεση ψήφου, το CHP βρισκόταν μια ανάσα πίσω από το κυβερνών κόμμα, απειλώντας ακόμη και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της «Λαϊκής Συμμαχίας» του AKP με το ακροδεξιό, υπερεθνικιστικό MHP του Ντεβλέτ Μπαχτσελί: του ακρογωνιαίου λίθου της πολιτικής κυριαρχίας του Ερντογάν.

Επισήμως, οι επόμενες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στην Τουρκία δεν αναμένονται πριν από τον Μάιο του 2028.

Όμως οι φήμες για το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στην κάλπη οργιάζουν, στο φόντο της κακής κατάστασης της τουρκικής οικονομίας και των μεθοδεύσεων Ερντογάν με στόχο μια τρίτη προεδρική θητεία.

Βασικό εμπόδιο ήταν το CHP.

Πλέον, κινδυνεύει με διάσπαση.

Για τον 72χρονο Ερντογάν, που δεν δείχνει διάθεση να συνταξιοδοτηθεί (δεν έχει καν διευθετήσει το θέμα της διαδοχής του), το όφελος μπορεί να είναι πολλαπλό.

Κατακερματισμένη, η αντιπολίτευση θα αποδυναμωθεί.

Το κόμμα του και ο ίδιος θα μπορούσαν ακόμη και να κερδίσουν ορισμένους αμφιταλαντευόμενους ψηφοφόρους.

Το βασικό του θέμα προς το παρόν είναι να εξασφαλίσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση τις ψήφους που λείπουν από το κυβερνητικό στρατόπεδο (326 έδρες σε σύνολο 600), προκειμένου ο Ερντογάν να θέσει τρίτη φορά προεδρική υποψηφιότητα, παρά το συνταγματικό όριο των δύο θητειών.

Για να συμβεί αυτό, υπάρχουν δύο δρόμοι.

Είτε η συνταγματική αναθεώρηση, μέσω δημοψηφίσματος (απαιτείται πλειοψηφία 3/5, με στήριξη 360 βουλευτών) ή απευθείας αλλαγής (400 βουλευτές).

Είτε η προκήρυξη πρόωρων εκλογών, με αυτοδιάλυση της Βουλής πριν από τη λήξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ερντογάν. Απαιτείται επίσης πλειοψηφία 3/5.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τούρκου προέδρου καταγγέλλουν ότι επιχειρεί να τη συγκεντρώσει με πολιτικά ανοίγματα, όπως στο κουρδικό.

Στην «εξίσωση» πιθανόν να προστεθούν και «πρόθυμοι» της μειοψηφούσας πτέρυγας Κιλιτσντάρογλου στο CHP, στην επιδίωξή της να προλάβει τις εσωκομματικές εξελίξεις.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

inWellness
inTown
Stream newspaper
Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες
Υγεία ή Πολιτική; 27.05.26

Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες

Το πρόσφατο παράδειγμα με τον Έμπολα δείχνει ότι πρόβλημα με την αντιμετώπιση πανδημιών και επιδημιών δεν ήταν ποτέ απλώς επιστημονικό, αλλά και πολιτικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους
Gasolinazo 27.05.26

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας αποφάσισε για την κατάργηση Οτου νόμου 1341, ο οποίος ρυθμίζει τις «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και πότε μπορεί να βγει ο στρατός στους δρόμυος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Κόσμος 27.05.26

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα των ΗΑΕ, με τα εμιράτα να αναφέρουν πως η επίθεση εκκίνησε από το Ιράν και την Τεχεράνη να κατηγορεί το Ισραήλ.

Σύνταξη
Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη
Κόσμος 27.05.26

Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη

Οι υπηρεσίες του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναβάλλεται για την Πέμπτη. Πόσα είναι τα κρούσματα της επιδημίας Έμπολα αυτή την στιγμή

Σύνταξη
Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί
Nissan για πλούσιους 27.05.26

Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί

Η Ferrari κατάφερε να εξαγριώσει ακόμα και τους πιο πιστούς της φίλους, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτροκίνητο super car, που έχει το όνομα, τις επιδόσεις, αλλά όχι την χάρη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία
Κόσμος 26.05.26

Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία

Με τα αμερικανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «αρκετούς νεκρούς» από σοβαρό δυστύχημα σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Σύνταξη
Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Σύνταξη
Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
Κόσμος 26.05.26

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Iνστιτούτο ΕΝΑ 27.05.26

Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες
Υγεία ή Πολιτική; 27.05.26

Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες

Το πρόσφατο παράδειγμα με τον Έμπολα δείχνει ότι πρόβλημα με την αντιμετώπιση πανδημιών και επιδημιών δεν ήταν ποτέ απλώς επιστημονικό, αλλά και πολιτικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς
Ελλάδα 27.05.26

Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς

Στον απόηχο της ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού, ξεκινά εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Σε ανακαινισμένη αίθουσα η επανέναρξη, «δεν έχει λειτουργικότητα ο χώρος», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων
Ορθόδοξη εκκλησία 27.05.26

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ελληνορθόδοξους ιερείς, συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ελληνορθόδοξων ιδρυμάτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους
Gasolinazo 27.05.26

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας αποφάσισε για την κατάργηση Οτου νόμου 1341, ο οποίος ρυθμίζει τις «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και πότε μπορεί να βγει ο στρατός στους δρόμυος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θαλάσσιοι δρόμοι
Opinion 27.05.26

Θαλάσσιοι δρόμοι

Η μεγάλη καθυστέρηση, που μεσολάβησε, του αμερικανικού ναυτικού να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ συνιστά, για σημαντικούς παρατηρητές, σκόπιμη τακτική, για να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον υπόλοιπο κόσμο

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Κόσμος 27.05.26

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα των ΗΑΕ, με τα εμιράτα να αναφέρουν πως η επίθεση εκκίνησε από το Ιράν και την Τεχεράνη να κατηγορεί το Ισραήλ.

Σύνταξη
Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη
Κόσμος 27.05.26

Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη

Οι υπηρεσίες του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναβάλλεται για την Πέμπτη. Πόσα είναι τα κρούσματα της επιδημίας Έμπολα αυτή την στιγμή

Σύνταξη
ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
ΕΛ.Α.Σ. 27.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Σύνταξη
Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Ελλάδα 27.05.26

Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

Σύνταξη
Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Σύνταξη
Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί
Nissan για πλούσιους 27.05.26

Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί

Η Ferrari κατάφερε να εξαγριώσει ακόμα και τους πιο πιστούς της φίλους, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτροκίνητο super car, που έχει το όνομα, τις επιδόσεις, αλλά όχι την χάρη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson
Μπάσκετ 26.05.26

Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson

Ο Άρης Betsson εξακολουθεί να παίζει σε «στενό» μαρκάρισμα τον Βασίλη Σπανούλη προκειμένου ο Έλληνας τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Τι προσφέρει ο «Αυτοκράτορας» στον 44χρονο τεχνικό.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies