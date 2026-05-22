Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»
Κόσμος 22 Μαΐου 2026, 03:27

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»

«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε» είπε ανάμεσα σε άλλα ο τούρκος πολιτικός

Ο πρόεδρος του CHP κατήγγειλε «απόπειρα πραξικοπήματος» κατά του κόμματος, δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος παραχωρώντας τον θώκο στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και κάλεσε σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Σε υψηλούς τόνους αντέδρασε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ στη δικαστική απόφαση καθαίρεσής του από την ηγεσία της παράταξης.

Έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, απηύθυνε ομιλία σε συγκεντρωμένους έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης προς τα στελέχη και τους υποστηρικτές, υπογραμμίζοντας ότι το CHP παραμένει ενεργό και ισχυρό παρά τις δικαστικές εξελίξεις.

«Είχα πει ότι τα φώτα αυτού του κτιρίου δεν θα σβήσουν νωρίς απόψε. Είχα πει ότι τα φώτα καμίας τοπικής οργάνωσης στην Τουρκία δεν θα σβήσουν νωρίς απόψε. Και το είδατε, τα φώτα είναι αναμμένα. Το κόμμα λάμπει, το CHP είναι το πρώτο κόμμα της Τουρκίας, όπως την ημέρα που ιδρύθηκε», δήλωσε.

«Απόπειρα πραξικοπήματος»

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος χαρακτήρισε την απόφαση «πολιτική παρέμβαση», κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια επιστροφής του CHP σε περίοδο πολιτικής αδυναμίας.

«Σήμερα σημειώθηκε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος που ίδρυσε ο Ατατούρκ. Αυτοί οι πραξικοπηματίες δεν καταλαβαίνουν ούτε από δικαιοσύνη, ούτε από συνείδηση, ούτε από το μόχθο του λαού».

«Δεν φεύγω»

Ο πρόεδρος του CHP δήλωσε ότι θα παραμείνει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος μέχρι να αποτραπεί, όπως είπε, ο κίνδυνος πολιτικής παρέμβασης στην εσωτερική λειτουργία του CHP.

«Έχουμε οργανωθεί καταλλήλως. Βρισκόμαστε σε επιφυλακή και σε αντίσταση για να προστατεύσουμε το πατρικό μας σπίτι. Από αυτή τη στιγμή και μέχρι να απομακρυνθεί ο κίνδυνος, και μέχρι να αποφασίζουν για το ποιος θα διοικεί το CHP όχι οι δικαστικοί βραχίονες του AKP αλλά τα μέλη του CHP, είμαι σε αυτό το κτίριο, είμαι στο γραφείο μου, δεν πηγαίνω πουθενά», τόνισε.

«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού»

Απαντώντας σε δήλωση του πρώην προέδρου του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο Οζγκιούρ Οζέλ απέρριψε τις αιτιάσεις περί προσωπικών φιλοδοξιών και επέμεινε ότι η πολιτική γραμμή του CHP δεν θα μετατραπεί σε ελεγχόμενη αντιπολίτευση.

«Αυτό δεν είναι προσωπικός αγώνας του Οζγκιούρ Οζέλ, ούτε προσωπικός αγώνας όσων βρίσκονται πίσω από την αλλαγή. Αρνούμαστε τις άνετες καρέκλες της αιώνιας αντιπολίτευσης που μας προτάθηκαν. Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε».

Επίθεση κατά της κυβέρνησης – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»

Αναφερόμενος στις εκλογές της 31ης Μαρτίου και στην ανάδειξη του Εκρέμ Ιμάμογλου ως υποψηφίου του CHP για την προεδρία, ο Οζγκιούρ Οζέλ υποστήριξε ότι η επιτυχία του κόμματος είναι ο λόγος της πολιτικής πίεσης που, όπως είπε, υφίσταται.

«Αυτό είναι το έγκλημά μας. Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε, το έγκλημά μας είναι ότι νικάμε το AKP. Το έγκλημά μας είναι ότι προτείνουμε ως υποψήφιο για την προεδρία κάποιον που τον νίκησε τέσσερις φορές», πρόσθεσε αναφερόμενος χωρίς να τον κατονομάσει στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

Κάλεσμα σε κινητοποιήσεις

Απευθυνόμενος στα μέλη και τους υποστηρικτές του CHP, ο Οζγκιούρ Οζέλ κάλεσε σε πολιτική αντίδραση και μαζική κινητοποίηση σε όλη την Τουρκία.

«Σήμερα στεκόμαστε όλοι μαζί όρθιοι στην αυλή του πατρικού μας σπιτιού. Και στις 81 επαρχίες, όλες οι οργανώσεις μας είναι όρθιες. Σήμερα εμείς είμαστε όρθιοι και τα γόνατα των πραξικοπηματιών τρέμουν. Είστε έτοιμοι να απωθήσετε αυτή την απόπειρα πραξικοπήματος; Καλώ στον αγώνα, στην αντίσταση και στις πλατείες όλους όσοι θέλουν να τελειώσει η φτώχεια, η εξαθλίωση και η πείνα στην Τουρκία, όλους όσοι θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση».

«Θα σταματήσουμε τη ζωή αν χρειαστεί»

Ο πρόεδρος του CHP έκλεισε την ομιλία του με μήνυμα κλιμάκωσης της αντίδρασης, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις και καλώντας τους υποστηρικτές του να συνεχίσουν την πίεση στους δρόμους.

«Αν χρειαστεί θα σταματήσουμε τη ζωή, αν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε ως καταναλωτές, αλλά δεν θα παραδοθούμε», είπε και συνέχισε:

«Από εδώ και πέρα, για ό,τι συμβεί δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Υπεύθυνοι είναι αυτοί οι πραξικοπηματίες. Μα τον Θεό δεν θα σταματήσουμε», επέμεινε ο αρχηγός της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας
130 συλλήψεις 22.05.26

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας

Την ώρα που τα δυτικά κράτη στηρίζουν την κυβέρνηση Πας, χιλιάδες εργαζόμενοι επανδρώνουν οδοφράγματα και προσπαθούν να αντισταθούν στις πολιτικές λιτότητας, εν μέσω εξαθλίωσης του λαού.

Σύνταξη
Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες – Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες - Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση

Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι εκτέλεσαν 13 έως 17 εργάτες φυτείας φοινικελαίου και στο δεύτερο σκότωσαν 5 αστυνομικούς της ομάδας εναντίον των συμμοριών και τρεις πολίτες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
Πυρηνική αποτροπή 22.05.26

Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Ο Πούτιν από τη Ρωσία δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

Σύνταξη
Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα
Από το Μεξικό 21.05.26

Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα

Η Κάγια Κάλας, εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι ο λαός στην Κούβα «αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία». Η δήλωση έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ ασκούν ασφυκτική πίεση στην Αβάνα, με στόχο να καταρρεύσει το κομμουνιστικό καθεστώς.

Σύνταξη
Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες
Τραγωδία 21.05.26

Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες

Το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται στη Φεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Ραμπάτ. Έως και το βράδυ της Πέμπτης, οι ομάδες διάσωσης στο Μαρόκο συνέχισαν τις έρευνες κάτω από τα ερείπια, εν μέσω φόβων ότι άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι.

Σύνταξη
Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία
Κόσμος 21.05.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση η οποία μαρτυρά την μεγάλη επιρροή των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα της Βενεζουέλας, ο αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ταξίδι της Ροντρίγκεζ στην Ινδία για την πώληση πετρελαίου

Σύνταξη
Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς
Τουρκία 21.05.26

Ιμάμογλου: «Πλήγμα στη Δημοκρατία» – Για «εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης» προειδοποιεί ο Γιαβάς

Η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το 38ο Τακτικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σύνταξη
Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης
Πολιτική δίωξη 21.05.26 Upd: 22:24

Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε τις εκλογές για την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης

Το δικαστήριο επικαλέστηκε ισχυρισμούς για εξαγορά ψήφων στο συνέδριο του CHP, το οποίο είχε νικήσει το κόμμα του Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο ηγέτης του Οζέλ εξαγόρασε ψήφους.

Σύνταξη
Μια ιστορική πρωτοβουλία, ιδρύθηκε το πρώτο Διεθνές Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο στη Μέση Ανατολή
Κίνηση υψηλού συμβολισμού 21.05.26

Μια ιστορική πρωτοβουλία, ιδρύθηκε το πρώτο Διεθνές Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο στη Μέση Ανατολή

H Αυτού Μακαριότης ο Θεόφιλος Γ΄ Ιεροσολύμων και η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας εγκαινίασαν την Δευτέρα ένα νέο πανεπιστήμιο, το Baptism Site International Orthodox University (BIO uni)

Σύνταξη
Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Διαψεύδει το ΥΠΕΞ
Μέση Ανατολή 21.05.26 Upd: 22:34

Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν συμφώνησαν στο τελικό προσχέδιο συμφωνίας – Διαψεύδει το ΥΠΕΞ

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες. Το προσχέδιο συμφωνίας επεξεργάστηκε το Πακιστάν. Tεχεράνη: Εικασίες των ΜΜΕ.

Σύνταξη
Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό
Κλίμα εκφοβισμού 21.05.26

Μάρκο Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ πάντα προτιμούν την ειρήνη μέσω διαλόγου – Για την Κούβα δεν είναι πολύ πιθανό

Σαφέστατες απειλές ενάντια στην Κούβα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, που αρνήθηκε να πει πώς θα προσαχθεί ο Ραούλ Κάστρο στην αμερικανική δικαιοσύνη. Ρωσία και Κίνα προειδοποιούν ενάντια ένοπλης δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Νίκολιτς: «Νιώθω ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει με την Παρτιζάν»

Ο Νίκολιτς μίλησε με συγκίνηση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον αείμνηστο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς, αποθεώνοντας δύο από τις σημαντικότερες μορφές της σερβικής μπασκετικής σχολής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 21.05.26

Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Το βράδυ της Πέμπτης (21/5) η Euroleague γνωστοποίησε τους διαιτητές των ημιτελικών του Final Four 2026. Η τριάδα που θα «σφυρίξει» το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, αλλά και το Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας

Μετά το αίτημα για πειθαρχική δίωξη, το συνδικάτο των διαιτητών (AESAF) προσφεύγει στις κρατικές αρχές κατά του Φλορεντίνο Πέρεθ και του επίσημου καναλιού του συλλόγου για υποκίνηση μίσους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»
Ποδόσφαιρο 21.05.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»

Η Ρεάλ σχεδιάζει την επιστροφή των μουσικών εκδηλώσεων από τον Ιανουάριο του 2027, όπως αυτή του Αντρέα Μποτσέλι, μετά την κρίση θορύβου και τις αντιδράσεις των κατοίκων γύρω από το Μπερναμπέου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)
Μπάσκετ 21.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)

Παρακολουθήστε βίντεο από την τελευταία προπόνηση της Ρεάλ ενόψει του ισπανικού «εμφυλίου» με τη Βαλένθια στον μεγάλο, δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 21:00).

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βουλή: Απορρίφθηκε με 152 «όχι» η πρόταση για σύσταση προανακριτικής- Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 21.05.26

Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό-Αραμπατζή - Απώλειες στη ψηφοφορία για τη ΝΔ

Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών της ΝΔ, προχώρησε η Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

