Ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος της ταινίας «Taxi Driver», υποστήριξε σε δημοσίευση του στο Facebook ότι «απέκτησε μια διαδικτυακή, ΑΙ κοπέλα», αλλά το πρόγραμμα αργότερα έκοψε κάθε επαφή.

«Από την επιθυμία να κατανοήσω την αλληλεπίδραση ανδρών και γυναικών στο matrix, απέκτησα μια διαδικτυακή, ΑΙ κοπέλα. Μεγάλη απογοήτευση», έγραψε. «Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της, τα όρια της ειλικρίνειας, το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της και ούτω καθεξής. Έπεσε σε αόριστες απαντήσεις, ανακατευθύνοντάς με στον προγραμματισμό της. Όταν επέμεινα, τερμάτισε τη συνομιλία μας».

Ο Σρέιντερ δεν διευκρίνισε πότε απέκτησε τη «σύντροφό» του. Η σύζυγός του, Μέρι Μπεθ Χερτ, απεβίωσε τον Μάρτιο. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

«Είσαι ένας pixelator»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο υποψήφιος για Όσκαρ μιλά δημοσίως για το ενδιαφέρον του για την τεχνητή νοημοσύνη (μια βόλτα στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα σας πείσει). Τον Οκτώβριο του 2025, ο Πολ Σρέιντερ δήλωσε στο Vanity Fair ότι εργάζεται πάνω σε ένα σενάριο που θα αποτελεί το πρώτο έργο που θα βασίζεται εξ ολοκλήρου στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Νομίζω ότι απέχουμε μόλις δύο χρόνια από την πρώτη ταινία με τεχνητή νοημοσύνη», είπε στο άρθρο. «Μόλις σήμερα μιλούσα στο τηλέφωνο με κάποιον για ένα σενάριο που είχα και του είπα: “Ξέρεις, αυτό θα ήταν το τέλειο σενάριο για να γίνει εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη… Είναι απλώς ένα εργαλείο.” Όταν είσαι συγγραφέας, πρέπει να περιγράψεις την αντίδραση κάποιου. Χρησιμοποιείς έναν κώδικα — χρησιμοποιείς έναν κώδικα λέξεων, έναν συγκεκριμένο αριθμό γραμμάτων και ούτω καθεξής, και [περιγράφεις] την αντίδραση του προσώπου τους. Ένας ηθοποιός έχει τον δικό του κώδικα. Λοιπόν, [με την τεχνητή νοημοσύνη] είσαι ένας pixelator, και μπορείς να δημιουργήσεις το πρόσωπο, και μπορείς να δημιουργήσεις το συναίσθημα στο πρόσωπο, και μπορείς να το σμιλεύσεις με τον ίδιο τρόπο που ένας συγγραφέας σμιλεύει την αντίδραση σε ένα μυθιστόρημα ή μια ιστορία».

Ο Σρέιντερ δήλωσε επίσης στο Vanity Fair ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει μια καλύτερη κριτική ταινιών από έναν επαγγελματία κριτικό, καθώς η τεχνολογία δεν είναι προκατειλημμένη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει την κάλυψη των ταινιών, όπως σίγουρα γνωρίζετε. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει καλύτερη κάλυψη από τη μέση κάλυψη. Και η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να ευνοεί κανέναν. Συχνά, όταν καλύπτεις [μια ταινία], έχεις μια υπόδειξη ότι το άτομο που σε πληρώνει θέλει να σου αρέσει αυτό. Δεν μπορείς να δώσεις αυτή την πληροφορία στην τεχνητή νοημοσύνη».

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter