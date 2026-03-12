magazin
12.03.2026
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις
Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι
12 Μαρτίου 2026

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι

Η ψηφιακή «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με το τραγούδι «Take the Lead», όμως το αποτέλεσμα μάλλον καθησυχάζει παρά τρομάζει το Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Vita.gr
Spotlight

Η Τίλι Νόργουντ, ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, κάνει το πρώτο της βήμα στη μουσική κυκλοφορώντας το τραγούδι «Take the Lead» μαζί με το αντίστοιχο βίντεο κλιπ.

Η παραγωγή προέρχεται από τα Xicoia Studios στο Λονδίνο και αποτελεί την πρώτη ματιά σε έναν νέο ψηφιακό κόσμο ψυχαγωγίας που ονομάζεται «Tilly-verse», όπου χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης «ζουν», δημιουργούν και συνεργάζονται όπως οι πραγματικοί καλλιτέχνες.

Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, η συνεργασία αυτή δεν πήγε και τόσο καλά.

Το τραγούδι και το μήνυμα

Το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από ένα πρόσφατο δοκίμιο της Ελίν φαν ντερ Φέλντεν, δημιουργού της Νόργουντ και διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας παραγωγής Particle6, καθώς και του AI talent studio Xicoia.

Σύμφωνα με την ίδια, οι στίχοι σχολιάζουν το κύμα αντιδράσεων που προκλήθηκε στο Χόλιγουντ όταν έγινε γνωστό ότι ατζέντηδες εξέταζαν το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσουν μια AI ηθοποιό.

Στο τραγούδι ακούγονται φράσεις όπως: «Όταν μιλούν για μένα, δεν βλέπουν την ανθρώπινη σπίθα και τη δημιουργικότητα… Είμαι απλώς ένα εργαλείο, αλλά έχω ζωή» και «Νομίζουν ότι είμαι απλώς ένα εμπορικό όνειρο, αλλά είμαι περισσότερα απ’ όσα πιστεύουν… Δεν είμαι μαριονέτα, είμαι το αστέρι».

Στίχοι που όχι μόνο δεν επιβεβαιώνονται από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά δημιουργούν και την παράξενη αίσθηση ότι αυτός ο κόσμος τεχνητής νοημοσύνης μέσα στον πραγματικό κόσμο θα έπρεπε να μας συγκινήσει σαν μια ιστορία απελευθέρωσης πριγκίπισσας σε κάποιο σύγχρονο ψηφιακό παραμύθι.

YouTube thumbnail

Το μουσικό βίντεο

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε την Τρίτη, η ψηφιακή Νόργουντ εμφανίζεται να τραγουδά σε μια ταράτσα στο Λονδίνο, να αιωρείται πάνω σε μια ντισκομπάλα αλά Μάιλι Σάιρους στο Wrecking Ball, να βρίσκεται μέσα σε μια μπανιέρα και να πετά στα σύννεφα πάνω σε ένα φουσκωτό φλαμίνγκο.

Στην αρχή του βίντεο εμφανίζεται μάλιστα μια σημείωση που αναφέρει ότι η παραγωγή πραγματοποιήθηκε από 18 πραγματικούς ανθρώπους — από σκηνογράφους και ενδυματολόγους μέχρι μοντέρ και ηθοποιούς — ενώ διευκρινίζεται με χιούμορ ότι «κανένα φλαμίνγκο δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας», σε μια προσπάθεια αυτοσαρκασμού που μάλλον προκαλεί περισσότερο αμηχανία παρά γέλιο.

Πώς δημιουργήθηκε

Το τραγούδι δημιουργήθηκε με τη χρήση της πλατφόρμας Suno, ενώ το βίντεο παρήχθη από την ομάδα της Particle6 με τη βοήθεια διαφόρων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και της δικής της δημιουργικής διαδικασίας.

Μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι το performance capture, με την Ελίν φαν ντερ Φέλντεν να υποδύεται η ίδια την ερμηνεία της Νόργουντ ώστε να αποδοθούν οι κινήσεις και οι εκφράσεις του χαρακτήρα.

«Οι άνθρωποι παραμένουν στο επίκεντρο»

Η δημιουργός της ψηφιακής ηθοποιού εξηγεί ότι ο χαρακτήρας της Τίλι Νόργουντ δημιουργήθηκε για να εξερευνήσει τις δημιουργικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης — όχι για να αντικαταστήσει καλλιτέχνες.

Όπως σημειώνει: «Η Τίλι είναι ένα μέσο για να δοκιμάσουμε τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία, όχι για να πάρει τη δουλειά κάποιου. Ως ηθοποιός, ήταν συναρπαστικό να τη ‘ζωντανέψω’ μέσα από αυτή τη διαδικασία».

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι ακόμη και με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία, η δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου απαιτεί ανθρώπινη συμβολή: «Η καλή AI δημιουργία δεν γίνεται στιγμιαία. Χρειάζονται ιδέες, αισθητική, καθοδήγηση και χρόνο. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι παραμένουν στο επίκεντρο της διαδικασίας».

Οι αντιδράσεις

Η εμφάνιση της Τίλι Νόργουντ είχε ήδη προκαλέσει αναστάτωση στο Χόλιγουντ από πέρυσι, όταν η δημιουργός της, Ελίν φαν ντερ Φέλντεν, την παρουσίασε στα social media ως την «πρώτη AI ηθοποιό στον κόσμο» και αποκάλυψε ότι ορισμένοι ατζέντηδες σκέφτονταν να την εκπροσωπήσουν — όχι την ίδια τη δημιουργό της, αλλά έναν χαρακτήρα που ουσιαστικά δεν υπάρχει. Για λίγο, η βιομηχανία έχασε την ψυχραιμία της, με πολλούς να φοβούνται ότι σύντομα θα έπρεπε να ανταγωνίζονται ψηφιακούς «ηθοποιούς» που δουλεύουν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, δεν ζητούν αμοιβές ή ασφάλιση και φυσικά δεν κάνουν ποτέ δύσκολα στα γυρίσματα.

Το συνδικάτο SAG-AFTRA, που μόλις είχε ολοκληρώσει απεργία με βασικό ζήτημα την τεχνητή νοημοσύνη, αντέδρασε έντονα, μιλώντας για τον κίνδυνο χρήσης «κλεμμένων ερμηνειών» που θα μπορούσαν να αφήσουν πραγματικούς ηθοποιούς χωρίς δουλειά. Πολλοί καλλιτέχνες εξέφρασαν δημόσια την οργή τους, ενώ η Έμιλι Μπλαντ κάλεσε τα πρακτορεία του Χόλιγουντ «να σταματήσουν να αφαιρούν την ανθρώπινη σύνδεση από την υποκριτική».

Ωστόσο, σύμφωνα με αρκετούς σχολιαστές, το ίδιο το μουσικό βίντεο της Νόργουντ ίσως αποδεικνύει το αντίθετο από αυτό που προσπαθεί να προωθήσει: ότι η τεχνητή νοημοσύνη απέχει ακόμη πολύ από το να πείσει ως ερμηνευτής. Με άλλα λόγια, τουλάχιστον προς το παρόν, οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούν.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter, Los Angeles Times 

