Οι Beatles επιστρέφουν στο 3 Savile Row: Το κτίριο της τελευταίας τους συναυλίας γίνεται μουσείο
Music 12 Μαΐου 2026, 08:30

Το ιστορικό κτίριο όπου οι Beatles έδωσαν την τελευταία δημόσια εμφάνισή τους μετατρέπεται σε επίσημο εκθεσιακό χώρο επτά ορόφων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το κτίριο όπου οι Beatles έδωσαν την τελευταία δημόσια συναυλία τους ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του, αυτή τη φορά ως επίσημος εκθεσιακός χώρος αφιερωμένος στην ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος.

Το διατηρητέο μέγαρο στη διεύθυνση 3 Savile Row, στο Λονδίνο, υπήρξε η έδρα των Beatles από το 1968 έως το 1972, ενώ στο υπόγειό του ηχογραφήθηκε το τελευταίο τους άλμπουμ, Let It Be. Σύμφωνα με το BBC, η νέα εμπειρία, με τίτλο «The Beatles at 3 Savile Row», αναμένεται να ανοίξει το 2027 και θα εκτείνεται σε επτά ορόφους, με αναμνηστικά αντικείμενα, σπάνιο αρχειακό υλικό και υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ξανά στο κοινό.

Ο σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ είπε στο BBC ότι ήθελε οι θαυμαστές να έχουν έναν επίσημο προορισμό των Beatles στο Λονδίνο, πέρα από την Abbey Road, όπου χιλιάδες τουρίστες φωτογραφίζονται καθημερινά στη διάσημη διάβαση, χωρίς όμως να μπορούν να μπουν στο στούντιο.

«Οι τουρίστες έρχονται στην Αγγλία και μπορούν να πάνε στην Abbey Road, αλλά δεν μπορούν να μπουν μέσα [και] μπλοκάρει η κυκλοφορία και οι οδηγοί εκνευρίζονται πολύ», είπε. «Οπότε σκέφτηκα ότι αυτή ήταν μια καταπληκτική ιδέα».

Η ταράτσα της τελευταίας συναυλίας

Το 3 Savile Row θα περιλαμβάνει αναπαράσταση του υπόγειου στούντιο όπου δημιουργήθηκε το Let It Be, αλλά και τη δυνατότητα οι επισκέπτες να ξαναζήσουν τη θρυλική συναυλία στην ταράτσα, ακριβώς στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε.

Ο ΜακΚάρτνεϊ περιέγραψε τη διαδρομή ως μια εμπειρία που ξεκινά από το ισόγειο, με αναμνηστικά και υλικό από την ιστορία του συγκροτήματος, και συνεχίζεται προς τους επάνω ορόφους.

«Μετά ανεβαίνεις σιγά σιγά μέσα στο κτίριο και [βλέπεις] διάφορα πράγματα που συνέβησαν εδώ κι εκεί, μέχρι να φτάσεις στην κορυφή, όπου βγαίνεις στην ταράτσα και κάνεις πως είσαι Beatle».

Στον χώρο θα υπάρχει και κατάστημα με επίσημα προϊόντα των Beatles. «Ξέρετε, ένα κομμάτι λιανικής… αλλά το θέλεις αυτό», σχολίασε ο ίδιος. «Το θέλεις ακόμη και στο National Trust, έτσι δεν είναι; Πρέπει να πάρεις ένα σουβενίρ».

Η εμφάνιση που παραλίγο να μη γίνει

Η συναυλία στην ταράτσα του 3 Savile Row πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 1969 και κράτησε 42 λεπτά. Ήταν η τελευταία φορά που το κοινό είδε τους Fab Four να παίζουν ζωντανά.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τραγούδια όπως τα Don’t Let Me Down, I’ve Got A Feeling και δύο εκτελέσεις του Get Back, προτού η αστυνομία διακόψει την εμφάνιση έπειτα από παράπονα ενοίκων της περιοχής.

Ωστόσο, η συναυλία παραλίγο να ακυρωθεί. Ο σκηνοθέτης Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ, που κινηματογράφησε την εμφάνιση, θυμήθηκε ότι ο Τζορτζ Χάρισον δεν ήθελε να ανέβει στην ταράτσα και ο Ρίνγκο Σταρ δεν έβλεπε το νόημα. Τελικά, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τζον Λένον είπε: «Α, [βρισιά] το – πάμε να το κάνουμε».

Λίγο αργότερα, οι Beatles ανέβηκαν πέντε ορόφους και προκάλεσαν πανδαιμόνιο στο κέντρο του Λονδίνου, με θαυμαστές και περαστικούς να συγκεντρώνονται στους δρόμους και στις ταράτσες των γύρω κτιρίων.

Από την Apple Corps στην Abercrombie & Fitch

Το 3 Savile Row είχε ιστορία και πριν από τους Beatles. Ανάμεσα στους παλαιότερους ενοίκους του ήταν ο στρατηγός Ρόμπερτ Ρος, που οργάνωσε την πυρπόληση του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον το 1814, καθώς και η λαίδη Χάμιλτον, γνωστή ως ερωμένη του ναυάρχου Νέλσον.

Οι Beatles συνέχισαν να χρησιμοποιούν το κτίριο ως βάση της Apple Corps και μετά τη διάλυσή τους το 1970. Το συγκρότημα το πούλησε το 1976 και αργότερα μετατράπηκε σε κατάστημα της Abercrombie & Fitch.

Ο Τζορτζ Χάρισον είχε μάλιστα αφιερώσει στους θαυμαστές που συγκεντρώνονταν έξω από την είσοδο το τραγούδι Apple Scruffs, από το άλμπουμ All Things Must Pass.

«Σαν να γύριζα σπίτι»

Η επιστροφή στο 3 Savile Row προτάθηκε από τον Τομ Γκριν, ο οποίος ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της Apple Corps το 2025, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στο franchise του Harry Potter.

Ο σερ Ρίνγκο Σταρ είπε ότι η πρόσφατη επίσκεψή του στο κτίριο ήταν «σαν να γύριζα σπίτι», ενώ ο ΜακΚάρτνεϊ το χαρακτήρισε «σαν ταξίδι».

«Υπάρχουν τόσες πολλές ξεχωριστές αναμνήσεις μέσα σε αυτούς τους τοίχους, για να μη μιλήσουμε για την ταράτσα», είπε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να δει ο κόσμος τα σχέδια όταν θα είναι έτοιμα.

Οι θαυμαστές μπορούν ήδη να επισκέπτονται σημεία συνδεδεμένα με τους Beatles στο Λίβερπουλ, όπως το Beatles Museum, το Beatles Story, το παιδικό σπίτι του ΜακΚάρτνεϊ στο Άλερτον, το Strawberry Field και το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Χάρισον στο Γουέιβερτρι. Ωστόσο, το 3 Savile Row θα είναι ο επίσημος λονδρέζικος προορισμός που θα φέρει ξανά τους Beatles στο ίδιο τους το «σπίτι».

