Πως η φιλοσοφία ζωής της Λίντα βοήθησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να ξεπεράσει τον χωρισμό του από τους Beatles
«Ελεύθερο πνεύμα» 06 Απριλίου 2026

Πως η φιλοσοφία ζωής της Λίντα βοήθησε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ να ξεπεράσει τον χωρισμό του από τους Beatles

Ο σταρ της μουσικής Πολ ΜακΚάρτνεϊ μίλησε για το πως η σύζυγός του Λίντα τον βοήθησε να διαχειριστεί τη διάλυση των Beatles το 1970

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Οι φήμες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ανάμεσα στα μέλη του κορυφαίου συγκροτήματος του πλανήτη, ακούγονταν έντονα στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Και ο θάνατος του μάνατζέρ τους Μπράιαν Επστάιν «βοήθησε» στο να χαθεί ο έλεγχος. Ωστόσο, το επίσημο τέλος των Beatles ήρθε στις 31 Δεκεμβρίου του 1970.

Ήταν τότε που ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ υπέβαλε αγωγή για τη λύση συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος – μια δικαστική διαμάχη που ολοκληρώθηκε περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα. Μια αγωγή που σόκαρε τον πλανήτη και έκανε χιλιάδες θαυμαστές να βάλουν τα κλάματα για το τέλος του γκρουπ που άλλαξε τον κόσμο της μουσικής.

Για δεκαετίες, το 83χρονο Σκαθάρι έμοιαζε στα μάτια των περισσότερων ως ο απόλυτος υπεύθυνος της διάλυσης των Beatles. Τα τελευταία χρόνια αυτή η θεωρία έχει ανατραπεί – φαίνεται πως οι Fab Four είχαν κάνει τον κύκλο τους. Και τώρα ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μίλησε για πρώτη φορά πως διαχειρίστηκε αυτόν τον χωρισμό.

Όπως είπε στο ντοκιμαντέρ Paul McCartney: Man on the Run, η φιλοσοφία ζωής της πρώτης συζύγου του Λίντα (που «έφυγε» από τη ζωή το 1998) ήταν αυτή που τον βοήθησε να διαχειριστεί και να ξεπεράσει το τέλος των Beatles.

«Ήταν μια κατάσταση που ένιωθες να έχεις χάσει τη δουλειά σου και αυτό πάντα δημιουργεί ένα άγχος. Κι εγώ ήμουν συνεχώς ότι θα μου άρεσε να κάνω αυτό και να κάνω το άλλο, αλλά δεν μπορώ. Τότε η Λίντα μου είπε απλά ‘επιτρέπεται’. Ξαφνικά ένα βάρος έφυγε από πάνω μου. Ναι, επιτρέπεται να νιώθω έτσι» είπε ο ΜακΚάρτνεϊ στον σκηνοθέτη Μόργκαν Νέβιλ.

Ο σταρ της μουσικής τόνισε πως το ελεύθερο πνεύμα της Λίντα τον βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή του και στον τρόπο σκέψης του. «Της άρεσε το ροκ και δεν είχε πρόβλημα να το σκάσει από το σπίτι της και να πάει με έναν τύπο βόλτα. Αυτή η ελευθερία που είχε στον τρόπο σκέψης της, με βοήθησε πάρα πολύ».

Ο Πολ και η Λίντα γνωρίστηκαν το 1967 κατά την διάρκεια μιας συναυλίας του Τζόρτζι Φέιμ στο κλαμπ the Bag O’Nails. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να βγαίνουν και δύο χρόνια αργότερα θα παντρευτούν.

Μετά τη διάλυση των Beatles, η Λίντα θα γίνει μόνιμο μέλος των Wings, παίζοντας πλήκτρα και κάνοντας δεύτερα φωνητικά. Οι δυο τους θα αποκτήσουν τρία παιδιά – τη Μαίρη, τη Στέλλα και τον Τζέιμς. Έμειναν μαζί για 30 χρόνια, έως τον θάνατο της Λίντα το 1998 μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

* Κεντρική φωτογραφία: Britannica

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Αυτογνωσία: Μόνο το 10–15% των ανθρώπων την έχει

Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

Τραμπ: Η Τρίτη μπορεί να είναι η μέρα που θα καταστραφεί το Ιράν

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία
Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία

Η γέννηση του «Frollywood», όπως αποκάλεσε η εφημερίδα Le Monde την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στις επιθέσεις που θεωρήθηκε ότι εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά των καλλιτεχνικών ελευθεριών.

Λίβανος: Παρέμβαση της UNESCO για 39 μνημεία
Λίβανος: Παρέμβαση της UNESCO για 39 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Από την απόφαση της UNESCO, που ελήφθη κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής που ειδικεύεται σε περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων, καλύπτονται πλέον συνολικά 73 χώροι στον Λίβανο.

Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ
Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ

«Δε γνώριζα τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ πολύ καλά ούτε για πολύ καιρό, αλλά αρκετά ώστε να νιώσω τη βαρυτική έλξη που ασκούσε, σαν ένα τεράστιο φεγγάρι» γράφει ο συγγραφέας στο New Yorker.

Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ
Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ

Στο μυθιστόρημά του «Είσαι ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Φύρερ», ο Ζαν-Νοέλ Ορένγκο εξερευνά την ασυνήθιστη, ομοερωτική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, του Χίτλερ και του Σπέερ.

Οι «αόρατες» γυναίκες της Σχολής της Φρανκφούρτης
Φεμινίστριες, αγωνίστριες και ερευνήτριες: Οι «αόρατες» γυναίκες της Σχολής της Φρανκφούρτης

Επτά μορφωμένες και πολιτικά ενεργές γυναίκες συνέβαλαν καθοριστικά στη Σχολή της Φρανκφούρτης, αλλά η ιστορία τις άφησε για δεκαετίες στη σκιά

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα
Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε αντιπολεμική εκδήλωση στο ΣΕΦ, κάλεσε το λαό να «απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “ακυβερνησίας” και “αστάθειας”».

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης
Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
ΔΝΤ σε Ελλάδα: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης
Ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης

Το «ντουλάπι» με τις θεσμικές τομές ανοίγει πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει βαριά σκιά. Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος». Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που προτείνει ο πρωθυπουργός.

Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026
Greek Economy Growth Forecast Cut to 1.9% for 2026

Central bank governor warns that geopolitical tensions and the war in the Middle East are set to slow Greece’s economic momentum in 2026, with weaker consumption and external pressures weighing on growth and inflation trends

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα
Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα

Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις
Παρίσταναν τους λογιστές ξεγελώντας δεκάδες θύματα – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία, εννιά συλλήψεις

Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας  27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται μια 23χρονη

Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Ο Τσαζ Παλμιντέρι είναι ένας Ιταλός από το Μπρονξ που δεν ήθελε να γίνει γκάνγκστερ

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

