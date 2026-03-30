Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αναπολεί το πρώτο ταξίδι των Beatles στην Αμερική

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έφτασε στο Λος Άντζελες, έχοντας στις αγκάλες του αναμνήσεις από τα παλιά.

«Καλώς ήρθατε στο Χόλιγουντ! Θα περάσουμε καλά!», ανήγγειλε ο θρυλικός τραγουδιστής καθώς ανέβηκε στη σκηνή του Fonda Theatre, σε μια συναυλία που θύμιζε τις πρώτες μέρες των Beatles, όταν έπαιζαν σε μικροσκοπικά κλαμπ στο Λίβερπουλ.

«Είναι υπέροχο να δίνω τέτοιου είδους συναυλίες», είπε ο ΜακΚάρτνεϊ στο κοινό.

Με νοσταλγία αναπόλησε και την προηγούμενη μορφή του κλαμπ χωρητικότητας 1.200 ατόμων, το Hollywood Music Box Theatre, «πριν από εκατό χρόνια», πριν μετονομαστεί προς τιμήν του πατέρα της Τζέιν Φόντα, του ηθοποιού Χένρι Φόντα.

«Είναι ωραίο να βλέπω το λευκό των ματιών σας», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Από τα παλιά

Αν και οι συναυλίες είχαν φαινομενικά προγραμματιστεί για να προωθήσουν το τελευταίο μουσικό πρότζεκτ του ΜακΚάρτνεϊ, το «The Boys of Dungeon Lane» – το επερχόμενο σόλο στούντιο άλμπουμ του και το πρώτο μετά από πέντε χρόνια, που κυκλοφορεί στις 29 Μαρτίου – παραδέχτηκε στο ότι δεν θα άκουγαν το πρόσφατα κυκλοφορημένο σινγκλ του «Days We Left Behind» ή άλλα κομμάτια από το άλμπουμ.

Αντ’ αυτού, το επίκεντρο τω συναυλιών ήταν ηχογραφήσεις περασμένων δεκαετιών, συμπεριλαμβανομένων θρυλικών κομματιών όπως: «Help!», «Got to Get You into My Life», «Getting Better», «I’ve Just Seen a Face», «Love Me Do», «Lady Madonna», «Let It Be», «Hey Jude», «Ob-La-Di, Ob-La-Da», «Get Back», «Golden Slumber», «Carry That Weight» και «The End».

Στο πρόγραμμα συμπεριλήφθηκαν επίσης πολλά αγαπημένα κομμάτια από την εποχή των Wings και από τη σόλο δισκογραφία του.

«Γεια σας, παιδιά στον επάνω όροφο!»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μοιράστηκε μερικές αναμνήσεις με το κοινό, μεταξύ των οποίων και την πρώτη επίσκεψη των Beatles στην Αμερική.

«Δεν είχαμε δει και πολλά, και σίγουρα δεν είχαμε δει την Αμερική, οπότε ήταν σοκαριστικό», είπε. «Αυτό που παρατηρούσαμε ήταν ότι όλοι οι άντρες στο κοινό κοίταζαν τις συγχορδίες που παίζαμε και τις μελετούσαν… και μας άρεσε κάπως αυτό. Οι κοπέλες δεν το έκαναν».

Η ατάκα προκάλεσε κραυγές που θύμιζαν τη «Beatlemania» από το πλήθος, κάτι που άρεσε ιδιαιτέρως στον ΜακΚάρτνεϊ.

«Ναι, τα κορίτσια ούρλιαζαν. Δώστε μας μια κραυγή», φώναξε.

Επίσης, χαιρέτησε τους φίλους και συνεργάτες που κάθονταν στον δεύτερο όροφο του μικρού συναυλιακού χώρου (ναι καλά ακούσατε, οι εμφανίσεις του είχαν μια περισσότερο πριβέ διάθεση).

«Γεια σας, παιδιά στον επάνω όροφο! Οι πολυτελείς θέσεις!» είπε, κλείνοντας το μάτι στους Ντάστιν Χόφμαν, Μόργκαν Νέβιλ.

*Με πληροφορίες από: People