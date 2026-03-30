Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιστρέφει με νέο σόλο, νοσταλγικό άλμπουμ

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιστρέφει με νέα μουσική, καθώς ο θρυλικός συνιδρυτής των Beatles κυκλοφόρησε την Πέμπτη, 26 Μαρτίου, το «Days We Left Behind», το πρώτο single από το 18ο στούντιο άλμπουμ του, «The Boys of Dungeon Lane».

Σε δελτίο τύπου για το άλμπουμ και το single, το νέο άλμπουμ περιγράφεται ως μια εσωτερική αναδρομή του ΜακΚάρτνεϊ στην παιδική του ηλικία στο Λίβερπουλ και στις μέρες πριν οι Beatles γίνουν το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο.

Το «The Boys of Dungeon Lane» θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου.

«Πώς μπορείς να γράψεις για οτιδήποτε άλλο;»

Σε μια δήλωσή του, ο ΜακΚάρτνεϊ χαρακτήρισε το «Days We Left Behind» ως «ένα κομμάτι για τις αναμνήσεις μου».

«Ο τίτλος του άλμπουμ, The Boys of Dungeon Lane, προέρχεται από στίχους αυτού του κομματιού», έγραψε ο ΜακΚάρτνεϊ. «Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν, τις μέρες που άφησα πίσω μου, και συχνά αναρωτιέμαι αν απλώς γράφω για το παρελθόν, αλλά μετά σκέφτομαι: πώς μπορείς να γράψεις για οτιδήποτε άλλο; Έχω πολλές αναμνήσεις από το Λίβερπουλ. Περιλαμβάνει [επίσης] ένα κομμάτι για τον Forthlin Road που είναι ο δρόμος όπου ζούσα. Η Dungeon Lane είναι εκεί κοντά. Έμενα σε ένα μέρος που λέγεται Speke, το οποίο [φιλοξενεί] ανθρώπους της εργατικής τάξης. Δεν είχαμε σχεδόν τίποτα, αλλά δεν είχε σημασία, γιατί όλοι οι άνθρωποι ήταν υπέροχοι και δεν καταλάβαινες ότι δεν είχες πολλά».

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η δημιουργία του άλμπουμ διήρκεσε πέντε χρόνια και ξεκίνησε μετά από μια συζήτηση που είχε ο ΜακΚάρτνεϊ με τον παραγωγό Άντριου Γουάτ, ενώ έπιναν τσάι. Ο ΜακΚάρτνεϊ έπαιζε χαλαρά με την κιθάρα του και έπαιξε μια συγχορδία που δεν αναγνώρισε. Όταν κατάλαβε τι ήταν, ο Γουάτ πρότεινε να την ηχογραφήσουν, και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, το «As You Lie There».

Ο ΜακΚάρτνεϊ ανακοίνωσε το άλμπουμ μία μέρα πριν δώσει δύο συναυλίες στο Fonda Theatre του Λος Άντζελες, οι οποίες σηματοδοτούν τις πρώτες του εμφανίσεις για το 2026 μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του «Got Back» στο Σικάγο πέρυσι.

Το ντοκιμαντέρ του ΜακΚάρτνεϊ «Man on the Run», σε σκηνοθεσία του Μόργκαν Νέβιλ, που αφορά τη μουσική του πορεία μετά τους Beatles, κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter