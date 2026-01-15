Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες
Ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός το έχει δείξει. Τώρα, ο Πολ Μέσκαλ θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει και φωνή - ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles δια χειρός Σαμ Μέντες.
- Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
- Σοκαριστικό βίντεο από τη Βρετανία: Έφηβοι παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου
- Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη
- Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας
Ήταν άνοιξη του 2024 όταν άρχισε να ακούγεται «αριστέρα και δεξιά» ότι ο Σαμ Μέντες θέλει να βγάλει μια ταινία αφιερωμένη στην πορεία και τον θρύλο των Beatles. Ένα χρόνο μετά τα τέσσερα κινηματογραφικά Σκαθάρια είχαν πάρει «σάρκα και οστά».
Όπως έγινε γνωστό τον περασμένο Απρίλιο οι Πολ Μέσκαλ, Χάρις Ντίκινσον, Τζόζεφ Κουίν και Μπάρι Κίογκαν θα υποδυθούν τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ αντίστοιχα. Μάλιστα ο 60χρονος άγγλος δημιουργός δεν θα περιοριστεί στο ένα φιλμ, αλλά θα κυκλοφορήσει τέσσερις διαφορετικές ταινίες – κάθε μια από την οπτική γωνία του κάθε «Σκαθαριού».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Και όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως αποκάλυψε ο Πολ Μέσκαλ σε συνέντευξή του, στις επερχόμενες ταινίες θα ερμηνεύει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ.
Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, ο 29χρονος Ιρλανδός ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος και πρόσθεσε: «Εχω μάθει τόσο πολλά».
«Πάντα αγαπούσα τη μουσική, αλλά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να υποδυθώ έναν από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς και σπουδαίους αρχηγούς συγκροτημάτων, μου έδωσε το έναυσμα όσον αφορά τη δημιουργία μουσικής και την ενασχόληση και την ακρόαση της μουσικής με διαφορετικό τρόπο», εξήγησε ο ηθοποιός.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Πολ Μέσκαλ είπε επίσης ότι συνάντησε τον σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ δύο φορές, προσθέτοντας: «Είναι ο πιο λαμπρός άνθρωπος. Νιώθω συναισθηματικά δεμένος μαζί του. Με υποδέχτηκε με μεγάλη καλοσύνη και ζεστασιά».
«Ενα από τα πολλά οφέλη των γυρισμάτων μιας ανθολογίας για τους Beatles είναι ότι μπορείς να εργάζεσαι και να μη μιλάς για αυτό», πρόσθεσε.
// Κεντρική Φωτογραφία: REUTERS / Caroline Brehman
- Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός 85-78: Πλήρωσε τις απουσίες και την κακή του άμυνα
- Ο Στίβεν Τσούμπερ στον Ατρόμητο κι επίσημα – Μέχρι πότε υπέγραψε (vid)
- «Θαυμάσια» η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την Ματσάδο
- H CIA προσλαμβάνει κατασκόπους από την Κίνα με ένα βίντεο βγαλμένο από ταινία [βίντεο]
- ΑΤΛΑΣ: H χρονιά της μαζικής φυγής στη σύνταξη – Έσπασαν τα κοντέρ το 2025
- Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
- Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
- ΗΠΑ: Αντιμέτωπος ξανά με σύλληψη ο Παλαιστίνιος ακτιβιστής Μαχμούντ Χαλίλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις