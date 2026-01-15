Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες

Ήταν άνοιξη του 2024 όταν άρχισε να ακούγεται «αριστέρα και δεξιά» ότι ο Σαμ Μέντες θέλει να βγάλει μια ταινία αφιερωμένη στην πορεία και τον θρύλο των Beatles. Ένα χρόνο μετά τα τέσσερα κινηματογραφικά Σκαθάρια είχαν πάρει «σάρκα και οστά».

Όπως έγινε γνωστό τον περασμένο Απρίλιο οι Πολ Μέσκαλ, Χάρις Ντίκινσον, Τζόζεφ Κουίν και Μπάρι Κίογκαν θα υποδυθούν τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ αντίστοιχα. Μάλιστα ο 60χρονος άγγλος δημιουργός δεν θα περιοριστεί στο ένα φιλμ, αλλά θα κυκλοφορήσει τέσσερις διαφορετικές ταινίες – κάθε μια από την οπτική γωνία του κάθε «Σκαθαριού».

Και όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως αποκάλυψε ο Πολ Μέσκαλ σε συνέντευξή του, στις επερχόμενες ταινίες θα ερμηνεύει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, ο 29χρονος Ιρλανδός ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος και πρόσθεσε: «Εχω μάθει τόσο πολλά».

«Πάντα αγαπούσα τη μουσική, αλλά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να υποδυθώ έναν από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς και σπουδαίους αρχηγούς συγκροτημάτων, μου έδωσε το έναυσμα όσον αφορά τη δημιουργία μουσικής και την ενασχόληση και την ακρόαση της μουσικής με διαφορετικό τρόπο», εξήγησε ο ηθοποιός.

Ο Πολ Μέσκαλ είπε επίσης ότι συνάντησε τον σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ δύο φορές, προσθέτοντας: «Είναι ο πιο λαμπρός άνθρωπος. Νιώθω συναισθηματικά δεμένος μαζί του. Με υποδέχτηκε με μεγάλη καλοσύνη και ζεστασιά».

«Ενα από τα πολλά οφέλη των γυρισμάτων μιας ανθολογίας για τους Beatles είναι ότι μπορείς να εργάζεσαι και να μη μιλάς για αυτό», πρόσθεσε.

