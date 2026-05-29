Death cleaning: Η ευγενής τέχνη του να βάζεις τάξη πριν το «τέλος»
Culture Live 29 Μαΐου 2026, 06:02

Death cleaning: Η ευγενής τέχνη του να βάζεις τάξη πριν το «τέλος»

Μπορεί να ακούγεται μακάβριο, όμως το σουηδικό döstädning (death cleaning) προτείνει κάτι απλό: να αφήνεις πίσω σου λιγότερα — και πιο ουσιαστικά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπορεί η ιδέα να ακούγεται μακάβρια, όμως για τη Μαργκαρέτα Μάγκνουσον ήταν κάτι βαθιά πρακτικό — και τελικά ανθρώπινο. Η Σουηδή ζωγράφος, που πέθανε στα 92 της, έγινε γνωστή γιατί έδωσε όνομα σε μια διαδικασία που πολλοί αποφεύγουν: το döstädning, δηλαδή το «ξεκαθάρισμα πριν τον θάνατο» – γνωστό διεθνώς ως death cleaning.

Τι είναι το döstädning

Δεν πρόκειται απλώς για τακτοποίηση. Είναι μια συνειδητή επιλογή: να ξεκαθαρίσεις τα υπάρχοντά σου όσο είσαι ακόμη σε αυτόν τον κόσμο και να αποφασίσεις τι έχει πραγματική αξία. Τι κρατάς, τι χαρίζεις, τι αφήνεις πίσω. Η λογική είναι απλή — να μην επιβαρύνεις τους ανθρώπους σου με μια δύσκολη, συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία όταν εσύ δεν θα είσαι πια εκεί.

Η ιδέα έγινε γνωστή μέσα από το βιβλίο της The Gentle Art of Swedish Death Cleaning [Η ευγενής τέχνη του σουηδικού ξεκαθαρίσματος πριν τον θάνατο] και γρήγορα βρήκε απήχηση πολύ πέρα από τη Σουηδία, γιατί άγγιξε μια κοινή αγωνία: τι αφήνουμε πίσω μας.

Γιατί μιλάει τόσο στο σήμερα

Σε παλαιότερες εποχές, οι άνθρωποι είχαν λίγα πράγματα — και αυτά συνήθως είχαν αξία ή περνούσαν από γενιά σε γενιά. Δεν υπήρχε ανάγκη να «καθαρίσεις» κάτι που δεν είχε συσσωρευτεί.

Σήμερα όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η υπερκατανάλωση και η εύκολη πρόσβαση σε αγαθά έχουν γεμίσει τα σπίτια με αντικείμενα. Κάθε αγορά, κάθε «ίσως θα μου χρειαστεί», προσθέτει κάτι ακόμη. Έτσι, το death cleaning λειτουργεί σαν μια απάντηση σε αυτή την υπερφόρτωση — μια προσπάθεια να επαναφέρεις τον έλεγχο.

Από τις σχέσεις στα πράγματα

Παλιότερα, η προετοιμασία πριν τον θάνατο αφορούσε κυρίως τις σχέσεις: συμφιλιώσεις, λόγια που έπρεπε να ειπωθούν, εκκρεμότητες που έπρεπε να κλείσουν. Σήμερα, χωρίς να έχουν χαθεί αυτά, έχει προστεθεί και μια άλλη διάσταση: η υλική.

Το τι αφήνεις πίσω δεν είναι πια μόνο συναισθηματικό ή ηθικό, αλλά και πρακτικό. Τα αντικείμενα αποκτούν βάρος — κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Τι λένε τα πράγματα για εμάς

Ένα σπίτι γεμάτο πράγματα, χαρτιά, αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται, λέει κάτι για τη ζωή που προηγήθηκε. Το ίδιο και ένα σπίτι λιτό, τακτοποιημένο, όπου όλα έχουν τη θέση τους.

Το death cleaning σχετίζεται και με αυτή την «τελευταία εικόνα». Με το πώς θέλουμε να μας θυμούνται μέσα από όσα αφήνουμε πίσω — όχι ως βάρος, αλλά ως φροντίδα.

Από την αφθονία στην επιλογή

Κάποτε, η ποσότητα ήταν ένδειξη ευημερίας. Όσο περισσότερα είχες, τόσο πιο «νοικοκύρης» θεωρούσουν. Σήμερα, η «ζυγαριά» έχει μετακινηθεί. Η αξία βρίσκεται περισσότερο στην επιλογή παρά στην ποσότητα.

Το döstädning εκφράζει ακριβώς αυτή τη μετατόπιση: δεν χρειάζεσαι τα πάντα, χρειάζεσαι όσα έχουν νόημα.

Μια πράξη αγάπης – αλλά όχι εύκολη

Για πολλούς, αυτή η διαδικασία είναι μια μορφή φροντίδας. Ένας τρόπος να προστατεύσουν τους δικούς τους από κόπο, αλλά και από το συναισθηματικό βάρος του να αποφασίζουν τι θα κρατήσουν και τι θα πετάξουν.

Ωστόσο, δεν είναι κάτι απλό. Τα αντικείμενα κουβαλούν μνήμες, στιγμές, ανθρώπους. Το να τα αποχωρίζεσαι σημαίνει συχνά να αποχαιρετάς κομμάτια της ζωής σου.

Περισσότερο από μια τάση

Παρότι συχνά συνδέεται με τον σκανδιναβικό μινιμαλισμό, το death cleaning δεν είναι απλώς μια «μόδα». Είναι μια πρακτική που προκύπτει από πολύ σύγχρονες ανάγκες: τη διαχείριση της αφθονίας, την ευθύνη απέναντι στους άλλους και τη συνειδητοποίηση του τέλους.

Στην ουσία, δεν αφορά μόνο το τι κρατάμε ή τι πετάμε. Αφορά το πώς θέλουμε να ζούμε — και το πώς θέλουμε να φύγουμε.

*Με πληροφορίες από: The Conversation

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον
O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές
Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις – Μιλάει στο in κτηνοτρόφος που είδε την κτηνιατρική υπηρεσία να τρέχει την περασμένη Κυριακή να καλύψει με χώμα, με καθυστέρηση ενός μήνα, προβληματικές ταφές

«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;
Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή «τροχιά», χωρίς ωστόσο να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

