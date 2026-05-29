Death cleaning: Η ευγενής τέχνη του να βάζεις τάξη πριν το «τέλος»

Μπορεί η ιδέα να ακούγεται μακάβρια, όμως για τη Μαργκαρέτα Μάγκνουσον ήταν κάτι βαθιά πρακτικό — και τελικά ανθρώπινο. Η Σουηδή ζωγράφος, που πέθανε στα 92 της, έγινε γνωστή γιατί έδωσε όνομα σε μια διαδικασία που πολλοί αποφεύγουν: το döstädning, δηλαδή το «ξεκαθάρισμα πριν τον θάνατο» – γνωστό διεθνώς ως death cleaning.

Τι είναι το döstädning

Δεν πρόκειται απλώς για τακτοποίηση. Είναι μια συνειδητή επιλογή: να ξεκαθαρίσεις τα υπάρχοντά σου όσο είσαι ακόμη σε αυτόν τον κόσμο και να αποφασίσεις τι έχει πραγματική αξία. Τι κρατάς, τι χαρίζεις, τι αφήνεις πίσω. Η λογική είναι απλή — να μην επιβαρύνεις τους ανθρώπους σου με μια δύσκολη, συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία όταν εσύ δεν θα είσαι πια εκεί.

Η ιδέα έγινε γνωστή μέσα από το βιβλίο της The Gentle Art of Swedish Death Cleaning [Η ευγενής τέχνη του σουηδικού ξεκαθαρίσματος πριν τον θάνατο] και γρήγορα βρήκε απήχηση πολύ πέρα από τη Σουηδία, γιατί άγγιξε μια κοινή αγωνία: τι αφήνουμε πίσω μας.

Γιατί μιλάει τόσο στο σήμερα

Σε παλαιότερες εποχές, οι άνθρωποι είχαν λίγα πράγματα — και αυτά συνήθως είχαν αξία ή περνούσαν από γενιά σε γενιά. Δεν υπήρχε ανάγκη να «καθαρίσεις» κάτι που δεν είχε συσσωρευτεί.

Σήμερα όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η υπερκατανάλωση και η εύκολη πρόσβαση σε αγαθά έχουν γεμίσει τα σπίτια με αντικείμενα. Κάθε αγορά, κάθε «ίσως θα μου χρειαστεί», προσθέτει κάτι ακόμη. Έτσι, το death cleaning λειτουργεί σαν μια απάντηση σε αυτή την υπερφόρτωση — μια προσπάθεια να επαναφέρεις τον έλεγχο.

Από τις σχέσεις στα πράγματα

Παλιότερα, η προετοιμασία πριν τον θάνατο αφορούσε κυρίως τις σχέσεις: συμφιλιώσεις, λόγια που έπρεπε να ειπωθούν, εκκρεμότητες που έπρεπε να κλείσουν. Σήμερα, χωρίς να έχουν χαθεί αυτά, έχει προστεθεί και μια άλλη διάσταση: η υλική.

Το τι αφήνεις πίσω δεν είναι πια μόνο συναισθηματικό ή ηθικό, αλλά και πρακτικό. Τα αντικείμενα αποκτούν βάρος — κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Τι λένε τα πράγματα για εμάς

Ένα σπίτι γεμάτο πράγματα, χαρτιά, αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται, λέει κάτι για τη ζωή που προηγήθηκε. Το ίδιο και ένα σπίτι λιτό, τακτοποιημένο, όπου όλα έχουν τη θέση τους.

Το death cleaning σχετίζεται και με αυτή την «τελευταία εικόνα». Με το πώς θέλουμε να μας θυμούνται μέσα από όσα αφήνουμε πίσω — όχι ως βάρος, αλλά ως φροντίδα.

Από την αφθονία στην επιλογή

Κάποτε, η ποσότητα ήταν ένδειξη ευημερίας. Όσο περισσότερα είχες, τόσο πιο «νοικοκύρης» θεωρούσουν. Σήμερα, η «ζυγαριά» έχει μετακινηθεί. Η αξία βρίσκεται περισσότερο στην επιλογή παρά στην ποσότητα.

Το döstädning εκφράζει ακριβώς αυτή τη μετατόπιση: δεν χρειάζεσαι τα πάντα, χρειάζεσαι όσα έχουν νόημα.

Μια πράξη αγάπης – αλλά όχι εύκολη

Για πολλούς, αυτή η διαδικασία είναι μια μορφή φροντίδας. Ένας τρόπος να προστατεύσουν τους δικούς τους από κόπο, αλλά και από το συναισθηματικό βάρος του να αποφασίζουν τι θα κρατήσουν και τι θα πετάξουν.

Ωστόσο, δεν είναι κάτι απλό. Τα αντικείμενα κουβαλούν μνήμες, στιγμές, ανθρώπους. Το να τα αποχωρίζεσαι σημαίνει συχνά να αποχαιρετάς κομμάτια της ζωής σου.

Περισσότερο από μια τάση

Παρότι συχνά συνδέεται με τον σκανδιναβικό μινιμαλισμό, το death cleaning δεν είναι απλώς μια «μόδα». Είναι μια πρακτική που προκύπτει από πολύ σύγχρονες ανάγκες: τη διαχείριση της αφθονίας, την ευθύνη απέναντι στους άλλους και τη συνειδητοποίηση του τέλους.

Στην ουσία, δεν αφορά μόνο το τι κρατάμε ή τι πετάμε. Αφορά το πώς θέλουμε να ζούμε — και το πώς θέλουμε να φύγουμε.

*Με πληροφορίες από: The Conversation