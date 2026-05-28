Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Τιμά εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά
Culture Live 28 Μαΐου 2026, 11:55

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Τιμά εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, με σειρά προτεραιότητας.

Μια τιμητική βραδιά για εμβληματικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Finos Film και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με ώρα προσέλευσης 20:00.

Η βραδιά έρχεται σε συνέχεια της συγκινητικής εκδήλωσης που έγινε στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2025.

Για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο και στον ελληνικό πολιτισμό θα τιμηθούν αγαπημένοι πρωταγωνιστές αξέχαστων ταινιών που άφησαν μια παρακαταθήκη που συνεχίζει να εμπνέει μέχρι και σήμερα.

«Τα αστέρια είναι παντοτινά»: Προβολή ταινίας

Στη διάρκεια της βραδιάς θα προβληθεί η επετειακή ταινία «Τα αστέρια είναι παντοτινά», παραγωγής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην οποία 18 ηθοποιοί μοιράζονται με το κοινό αναμνήσεις, ιστορίες και παραλειπόμενα.

Η ταινία περιλαμβάνει, επίσης, εμβληματικές σκηνές από αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, σπάνια αποσπάσματα και φωτογραφίες.

Ποιοι ηθοποιοί θα τιμηθούν

Βασίλης Καΐλας, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χλόη Λιάσκου, Μπέτυ Λιβανού, Σωτήρης Τζεβελέκος, Αιμιλία Υψηλάντη, Άννα Φόνσου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Μπέτυ Αρβανίτη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννης Βογιατζής, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Μάρθα Βούρτση, Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου,

Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκης Κομνηνός, Ηρώ Κυριακάκη, Μάρω Κοντού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπη Λάζου, Χρήστος Νομικός, Γιώργος Πάντζας, Κώστας Πρέκας, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Νίκος Τσούκας, Έλλη Φωτίου.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν ο ηθοποιός και πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Άκης Σακελλαρίου και ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας.

Η μεγάλη αυτή γιορτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Finos Film, την εταιρεία παραγωγής που καθόρισε κινηματογραφικά την εποχή στην οποία μεσουράνησαν οι καλλιτέχνες που θα τιμηθούν.

