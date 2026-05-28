Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Τιμά εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, με σειρά προτεραιότητας.
- Οι ασθενείς μαθαίνουν να αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες υγείας
- Σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές Κορυδαλλού... μπαρ - Αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ στη διαπασών (βίντεο)
- Τρόμος για τρία ανήλικα παιδιά - Τα κυνηγούσαν αγριογούρουνα στη Γορίτσα
- Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη - Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μια τιμητική βραδιά για εμβληματικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Finos Film και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με ώρα προσέλευσης 20:00.
Η βραδιά έρχεται σε συνέχεια της συγκινητικής εκδήλωσης που έγινε στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2025.
Για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο και στον ελληνικό πολιτισμό θα τιμηθούν αγαπημένοι πρωταγωνιστές αξέχαστων ταινιών που άφησαν μια παρακαταθήκη που συνεχίζει να εμπνέει μέχρι και σήμερα.
«Τα αστέρια είναι παντοτινά»: Προβολή ταινίας
Στη διάρκεια της βραδιάς θα προβληθεί η επετειακή ταινία «Τα αστέρια είναι παντοτινά», παραγωγής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην οποία 18 ηθοποιοί μοιράζονται με το κοινό αναμνήσεις, ιστορίες και παραλειπόμενα.
Η ταινία περιλαμβάνει, επίσης, εμβληματικές σκηνές από αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, σπάνια αποσπάσματα και φωτογραφίες.
Ποιοι ηθοποιοί θα τιμηθούν
Βασίλης Καΐλας, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χλόη Λιάσκου, Μπέτυ Λιβανού, Σωτήρης Τζεβελέκος, Αιμιλία Υψηλάντη, Άννα Φόνσου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Ελένη Ανουσάκη, Μπέτυ Αρβανίτη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννης Βογιατζής, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Μάρθα Βούρτση, Καίτη Ιμπροχώρη, Μαρία Ιωαννίδου,
Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκης Κομνηνός, Ηρώ Κυριακάκη, Μάρω Κοντού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Πόπη Λάζου, Χρήστος Νομικός, Γιώργος Πάντζας, Κώστας Πρέκας, Ελένη Προκοπίου, Έλσα Ρίζου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Νίκος Τσούκας, Έλλη Φωτίου.
Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν ο ηθοποιός και πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Άκης Σακελλαρίου και ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας.
Η μεγάλη αυτή γιορτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Finos Film, την εταιρεία παραγωγής που καθόρισε κινηματογραφικά την εποχή στην οποία μεσουράνησαν οι καλλιτέχνες που θα τιμηθούν.
- Μέτε Μάριτ: Ραγδαία επιδείνωση της υγείας της πριγκίπισσας – Η ανησυχία του συζύγου της
- Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ΕΛΑΣ
- Survey: Online Shopping Becomes Entrenched in Greek Consumer Habits
- Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Τιμά εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά
- Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους
- Γιώργος Γεραπετρίτης από την Κύπρο: «Ανάγκη τήρησης σε καθολικό επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου»
- 28 Μαΐου 1979: Γερή δοκιμασία για το ξακουστό φιλότιμο
- «Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις