Αντζελίνα Τζολί: Ο γιος της Νοξ έβαψε πορτοκαλί τα μαλλιά του

Ο Νοξ εθεάθη στο Λος Άντζελες μετά από προπόνηση στο Muay Thai, με το νέο του look να προσελκύει τα βλέμματα.

Νοξ Τζολί Πιτ: Με εκκεντρικό look

Ο νεαρός είχε επιλέξει ένα εξίσου ιδιαίτερο outfit γυμναστικής, με ένα σορτσάκι γεμάτο τίγρεις και γκρι μπλούζα.

Brad Pitt & Angelina Jolie’s son Knox debuts bright orange hair. 👀 https://t.co/HvYYXapfQw Credit: Backgrid pic.twitter.com/x8fWMGezoo — TMZ (@TMZ) May 26, 2026

Λάτρης των αλλαγών

Ο Νοξ λατρεύει τις αλλαγές στα μαλλιά του, καθώς νωρίτερα αυτό τον μήνα εθεάθη στην αποφοίτηση της μεγαλύτερης αδελφής του, Ζαχάρα, όπου παρευρέθηκε μαζί με τα περισσότερα από τα αδέλφια του, μεταξύ των οποίων τη Βιβιέν, τον Παξ και τον Μάντοξ. Τότε είχε επιλέξει ξανθές ανταύγειες στα καστανά μαλλιά του.

Με τη δίδυμη αδελφή του γεννήθηκαν το 2008 και είναι τα μικρότερα από τα έξι παιδιά του πρώην ζευγαριού. Ο Νοξ είναι από τα λίγα παιδιά της οικογένειας που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν δημόσια το επώνυμο «Πιτ», καθώς τα περισσότερα χρησιμοποιούν πλέον το επίθετο της μητέρας τους.

Ο 17χρονος ζει μια σχετικά ιδιωτική ζωή, χωρίς προφίλ στα κοινωνικά μέσα και αποφεύγοντας τις επαφές με τα ΜΜΕ.

Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι η αγάπη του για τη γυμναστική, κάτι που επιβεβαιώνει τόσο η φυσική του κατάσταση όσο και οι συχνές εμφανίσεις του έξω από χώρους γυμναστικής.

Η μεγαλύτερη του αγάπη φαίνεται να είναι το Muay Thai, το οποίο πραγματοποιεί συστηματικά.