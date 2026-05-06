Ως παιδί των Τζον Βόιτ και Μαρσελίν Μπερτράντ, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στον χώρο του θεάματος. Άρα δεν προκαλεί σε κανέναν έκπληξη ότι ήταν μόλις 7 ετών όταν έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Ωστόσο, σε όλη της την πορεία η Αντζελίνα Τζολί ήταν επαναστάτης.

Η 50χρονη σταρ της μεγάλης οθόνης ήταν το αγαπημένο ατίθασο παιδί του Χόλιγουντ – έδειχνε πάντα σαν να μην της ταίριαζε αυτό το μέρος, έστω κι αν το κατέκτησε. Τατουάζ, προκλητικές εμφανίσεις, σχέσεις που «έπαιζαν» στα εξώφυλλα. Και φυσικά πολλά βραβεία για το ταλέντο της.

Από τότε έχουν περάσει δεκαετίες, η Αντζελίνα Τζολί έχει πετάξει από πάνω της την εικόνα της ατίθασης, ωστόσο επιλέγει να τα κάνει όλα με τον δικό της τρόπο. Και πλέον θεωρεί ότι ήρθε η στιγμή να πει «αντίο» στο Χόλιγουντ (ίσως και στις ΗΠΑ).

Η πιο επιτυχημένη Λάρα Κροφτ του κινηματογράφου, πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Λος Άντζελες για 30 εκατομμύρια δολάρια και ετοιμάζεται για άλλες πολιτείες.

Angelina Jolie Selling Historic L.A. Home for $30 Million After Saying She'd Leave City When Her Kids Turn 18

Άλλωστε, η Αντζελίνα Τζολί είχε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό πως μόλις τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν γίνουν 18 ετών (δηλαδή φέτος τον Ιούλιο), θα αφήσει την πιο λαμπερή πόλη του κόσμου.

Την έπαυλη την αγόρασε το 2017 για 25 εκατ. δολάρια, έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της με τον Μπραντ Πιτ, προκειμένου τα παιδιά της να μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον μακριά από τα φώτα των δημοσιογράφων. Διαθέτει 6 υπνοδωμάτια, δέκα μπάνια, ξενώνα, ειδικό σπιτάκι για τσάι, γυμναστήριο, πισίνα και γκαράζ.

Η έπαυλη σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Μπι Κούπερ Κορμπέτ το 1913. Τρία χρόνια αργότερα την απέκτησε ο πρωτοπόρος του κινηματογράφου, ηθοποιός και δημιουργός Σέσιλ Μπλουντ Ντε Μιλ. Στην οικογένειά του έμεινε έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και θεωρείται ένα από τα ιστορικά κτήρια του Λος Άντζελες.

Επόμενη στάση Καμπότζη

Όσο για το μέλλον της Αντζελίνα Τζολί; «Θα περάσω αρκετό χρόνο στην Καμπότζη» είχε δηλώσει το 2024 στο Hollywood Reporter, καθώς από τη χώρα της Ασίας είχε υιοθετήση και τον μεγάλο της γιο, τον Μάντοξ το 2002.

«Θα περάσω πολύ χρόνο για να επισκεφθώ μέλη της οικογένειάς μου, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν βρίσκονται» συμπλήρωσε.